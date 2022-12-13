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Единственный в мире гоночный минивэн Peugeot 806 Procar пустят с молотка
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Александр Орехов

Французский аукционный дом Aguttes выставил на торги единственный в своём роде гоночный минивэн Peugeot. За машину, не одержавшую ни одной победы, но всё равно вошедшую в историю автоспорта, рассчитывают выручить от 35 000 до 50 000 евро.

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  • Peugeot 806 Procar построила при поддержке производителя команда Kronos Racing для участия в суточном марафоне «24 часа Спа» 1995 года. Штатный мотор минивэна заменили двухлитровой 280-сильной «турбочетвёркой» на основе блока раллийного 306 Maxi, ходовую часть позаимствовали у 405 Mi16 Supertouring. Также автомобиль для гонок на выносливость получил каркас безопасности и особую ливрею.
  • По итогам квалификации Peugeot 806 Procar занял 12-е место на стартовой решётке, но в самом заезде не преуспел. Череда поломок привела к тому, что на 10-м часу минивэн сошёл с дистанции.
  • После гонки эта уникальная машина хранилась в коллекции Kronos Racing вплоть до смерти её основателя. В настоящее время Peugeot 806 Procar не на ходу: его продают без двигателя и коробки передач. Аукцион Classic Cars: The Fall Sale, на котором ему попытаются найти нового владельца, состоится 12-14 декабря.

В прошлом месяце на торгах Sotheby’s в Лондоне выставили редкую дорожную версию ралли-кара Peugeot 205 Turbo 16. Одна из 200 машин, построенных для получения омологации FIA для участия в гонках группы B, оценивалась в 180–220 тысяч британских фунтов. В итоге лот был продан, но уже после этого аукциона, сумма неизвестна.

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