Единственный в мире гоночный минивэн Peugeot 806 Procar пустят с молотка

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Александр Орехов
Французский аукционный дом Aguttes выставил на торги единственный в своём роде гоночный минивэн Peugeot. За машину, не одержавшую ни одной победы, но всё равно вошедшую в историю автоспорта, рассчитывают выручить от 35 000 до 50 000 евро.
В прошлом месяце на торгах Sotheby’s в Лондоне выставили редкую дорожную версию ралли-кара Peugeot 205 Turbo 16. Одна из 200 машин, построенных для получения омологации FIA для участия в гонках группы B, оценивалась в 180–220 тысяч британских фунтов. В итоге лот был продан, но уже после этого аукциона, сумма неизвестна.