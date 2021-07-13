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Красота на миллион: уникальный Dodge «реактивной эпохи» пустят с молотка

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Дмитрий Елизаров

В середине августа на аукцион RM Sotheby's выставят концепт-кар Dodge Firearrow II, созданный для компании итальянцами из Ghia в 1954 году. Существующий в единственном экземпляре родстер оснащён 4,0-литровым V8, считается одним из ярчайших пред­ставителей так называемой «реактивной эры» в американском дизайне и оценивается сейчас в сумму от 900 тысяч до 1,2 миллиона долларов (от 66 до 89 миллионов рублей).

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  • Шеф-дизайнер компании Chrysler в послевоенный период, знаменитый Вирджил Экснер, ратовал за глобальные перемены в фирменной стилистике марки и при участии кузовного ателье Ghia инициировал создание первого Dodge Firearrow — дизайн-проект появился на свет в 1953 году, но представлял собой лишь полноразмерный макет.
  • Вторая итерация, которую и выставят на торги, уже обзавелась полноценным силовым агрегатом (150-сильный V8 Hemi плюс четырёх­ступенчатый «автомат») и ходовым шасси — его позаим­ствовали у серийных Dodge. Родстер отличался необычным для тех времён минимали­стичным дизайном, дверями без ручек и оригинальным оформле­нием передней части с массивной решёткой радиатора и пересекающей её «поясной линией».
  • Firearrow II, как и первый концепт, получил популярность (за год до прототипа на рынок вышел Chevrolet Corvette, а через год появится первый Ford Thunderbird). Однако несмотря на то, что линейку Firearrow продолжили ещё две разработки, в серию родстер так и не попал. Машина стала предметом коллекци­онирования и была полностью отреставри­рована в 1990 году.

Также в середине августа на аукцион будет выставлен ещё один американский концепт-кар. Это Ford Shelby Cobra, дебютировавший в 2004 году и оснащённый 645-сильным 6,4-литровым V10.

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