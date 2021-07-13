Красота на миллион: уникальный Dodge «реактивной эпохи» пустят с молотка

В середине августа на аукцион RM Sotheby's выставят концепт-кар Dodge Firearrow II, созданный для компании итальянцами из Ghia в 1954 году. Существующий в единственном экземпляре родстер оснащён 4,0-литровым V8, считается одним из ярчайших пред­ставителей так называемой «реактивной эры» в американском дизайне и оценивается сейчас в сумму от 900 тысяч до 1,2 миллиона долларов (от 66 до 89 миллионов рублей).