Единственный в мире Chevrolet Corvette с гоночным мотором могут продать за 3 миллиона долларов

Джон Махер использовал автомобиль для выступлений в разного рода гонках

, но уже к концу первого года владения взорвал двигатель. Впрочем, его заменили на аналогичный по гарантии, и поэтому Corvette ZL-1

считается полностью оригинальным.

Расстался Махер с уникальным родстером только в 2007 году, и на продажу автомобиль выставил второй по счёту владелец. Отмечается также, что в период с 2012 по 2014 годы ZL-1

прошёл полную реставрацию.