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Единственный в мире Chevrolet Corvette с гоночным мотором могут продать за 3 миллиона долларов
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Дмитрий Елизаров

На аукционе RM Sotheby's в конце января выставят на продажу уникальный образец Chevrolet Corvette третьего поколения. Это единственный в мире родстер в модификации ZL-1 с гоночным двигателем, собранный по спецзаказу поклонника модели в 1968 году. На открытые торги уникальный спорткар выставляется впервые, и аукционный дом ожидает выручить за него от 2,6 миллиона до 3 миллионов долларов.

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  • Chevrolet Corvette в версии ZL-1 оснащён адаптированной для дорог общего пользования версией гоночного семилитрового V8. От обычных моторов того времени двигатель отличался алюминиевым блоком цилиндров, доработанной поршневой группой, иной системой впрыска. Развивал он 560 л.с. и считался на тот момент самым мощным двигателем в истории марки.
  • Проект ZL-1 носил сугубо омологационный характер: компания не планировала выпускать такие Corvette в свободную продажу. Однако по настоянию поклонника модели Джона Махера, который привлёк к переговорам своих влиятельных друзей, Chevrolet всё же построила для него родстер с таким двигателем и переработанной с учётом его характеристик автоматической коробкой.
  • Помимо силового агрегата Corvette ZL-1 отличался более мощными тормозами и усиленной подвеской, а также урезанной комплектацией. Для снижения веса родстер лишили отопителя и кондиционера, радиоприёмника и электростеклоподъёмников и гидроусилителя руля. По данным аукционистов уникальный спорткар обошёлся заказчику более чем вдвое дороже базовой цены нового Corvette.
  • Джон Махер использовал автомобиль для выступлений в разного рода гонках, но уже к концу первого года владения взорвал двигатель. Впрочем, его заменили на аналогичный по гарантии, и поэтому Corvette ZL-1 считается полностью оригинальным. Расстался Махер с уникальным родстером только в 2007 году, и на продажу автомобиль выставил второй по счёту владелец. Отмечается также, что в период с 2012 по 2014 годы ZL-1 прошёл полную реставрацию.

Ещё один необычный Corvette этого же поколения выставляли на продажу летом. Спорткар сошёл с конвейера как родстер, но позже его превратили в трёхдверный универсал и оснастили 9,4-литровым мотором. Максимальная ставка на аукционе составила 25 тысяч долларов, и продавец от сделки отказался.

3 миллиона долларов за старый Corvette — как вам?

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