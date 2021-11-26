Опубликованы изображения российского спорткара Шорткат с совершенно новым дизайном

Российская компания DK Racing, проектировщик и строитель трекового спорткара Шорткат, объявила итоги дизайнерского конкурса на разработку новой концепции внешности своего родстера. Новый кузов Шорткат должен обрести весной следующего года, но кузовные панели с заново созданным дизайном можно будет установить и на уже имеющиеся клиентские машины. Разработчики спорткара называют его первым и единственным российским кит-каром, спроектированным для быстрого и доступного погружения в автоспорт.
- Для разработки нового варианта внешности родстера компания DK Racing объявила конкурс среди студентов факультета дизайна Московского политеха с призовым фондом 100 тысяч рублей. Победителем стал Евгений Гришанов, второе место занял Кирилл Чебышев, третье досталось Ляйсан Арслановой.
- Основным техническим требованием к проекту был учёт актуальной конструкции Шортката: шасси родстера, конструкция рамы и расположение ключевых агрегатов уже настроены, поэтому новая внешность спорткара не должна была предполагать перекомпоновки.
- «Задачу ехать быстро и азартно за разумный бюджет мы решили, и теперь нужно двигаться дальше. Но это не значит, что 55 уже выпущенных спорткаров моментально устарели. Новый кузов мы представим весной, и его можно будет установить на любой выпущенный Shortcut», — заявил основатель DK Racing Михаил Даев. Новые кузовные панели ещё предстоит воплотить в материале, проанализировать в аэродинамической трубе и адаптировать к техническим требованиям РАФ: часть работ возьмёт на себя центр развития инжиниринга Московского политеха.
- Работы над трековым родстером ведутся со второй половины прошлого десятилетия: Шорткат дебютировал в 2017 году. На данный момент автомобиль участвует в гонках спортпрототипов РСКГ, разработчики смогли продать частным владельцам уже 55 машин.
Шорткат оснащается мотором, построенным на базе блока Lada Granta Sport, — двигатель развивает 184 л.с. и 200 Нм крутящего момента и работает с шестиступенчатой механической коробкой Getrag. Благодаря массе 510 килограммов Шорткат способен ускоряться до 100 км/ч за 4,5 секунды при максимальной скорости 240 км/ч. Сопоставимый по концепции родстер Caterham Seven 170, который за вес 440 килограммов компания называет самым лёгким в истории, 60 миль в час (96 км/ч) набирает за 6,9 секунды — но он комплектуется 660-кубовым мотором Suzuki с отдачей 85 л.с.