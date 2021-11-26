Опубликованы изображения российского спорткара Шорткат с совершенно новым дизайном

Российская компания DK Racing, проектировщик и строитель трекового спорткара Шорткат, объявила итоги дизайнерского конкурса на разработку новой концепции внешности своего родстера. Новый кузов Шорткат должен обрести весной следующего года, но кузовные панели с заново созданным дизайном можно будет установить и на уже имеющиеся клиентские машины. Разработчики спорткара называют его первым и единственным российским кит-каром, спроектированным для быстрого и доступного погружения в автоспорт.