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Студенты Skoda посвятят свой новый концепт Дакару

Опубликованы изображения российского спорткара Шорткат с совершенно новым дизайном

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Дмитрий Елизаров

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Российская компания DK Racing, проектировщик и строитель трекового спорткара Шорткат, объявила итоги дизайнерского конкурса на разработку новой концепции внешности своего родстера. Новый кузов Шорткат должен обрести весной следующего года, но кузовные панели с заново созданным дизайном можно будет установить и на уже имеющиеся клиентские машины. Разработчики спорткара называют его первым и единственным российским кит-каром, спроектированным для быстрого и доступного погружения в автоспорт.

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Проект Евгения Гришанова

  • Для разработки нового варианта внешности родстера компания DK Racing объявила конкурс среди студентов факультета дизайна Московского политеха с призовым фондом 100 тысяч рублей. Победителем стал Евгений Гришанов, второе место занял Кирилл Чебышев, третье досталось Ляйсан Арслановой.
  • Основным техническим требованием к проекту был учёт актуальной конструкции Шортката: шасси родстера, конструкция рамы и расположение ключевых агрегатов уже настроены, поэтому новая внешность спорткара не должна была предполагать перекомпоновки.
  • «Задачу ехать быстро и азартно за разумный бюджет мы решили, и теперь нужно двигаться дальше. Но это не значит, что 55 уже выпущенных спорткаров моментально устарели. Новый кузов мы представим весной, и его можно будет установить на любой выпущенный Shortcut», — заявил основатель DK Racing Михаил Даев. Новые кузовные панели ещё предстоит воплотить в материале, проанализи­ровать в аэро­динамической трубе и адаптировать к техническим требованиям РАФ: часть работ возьмёт на себя центр развития инжиниринга Московского политеха.
  • Работы над трековым родстером ведутся со второй половины прошлого десятилетия: Шорткат дебютировал в 2017 году. На данный момент автомобиль участвует в гонках спорт­прототипов РСКГ, разработчики смогли продать частным владельцам уже 55 машин.

Шорткат оснащается мотором, построенным на базе блока Lada Granta Sport, — двигатель развивает 184 л.с. и 200 Нм крутящего момента и работает с шести­ступенчатой механической коробкой Getrag. Благодаря массе 510 килограммов Шорткат способен ускоряться до 100 км﻿/﻿ч за 4,5 секунды при максимальной скорости 240 км﻿/﻿ч. Сопоставимый по концепции родстер Caterham Seven 170, который за вес 440 килограммов компания называет самым лёгким в истории, 60 миль в час (96 км﻿/﻿ч) набирает за 6,9 секунды — но он комплектуется 660-кубовым мотором Suzuki с отдачей 85 л.с.

Слышали когда-нибудь о таком российском спорткаре?

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