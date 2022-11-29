Российская марка Evolute заменит минивэн на 646-сильный дальнобойный электрокроссовер i-Jet

Единственную в Бразилии Ferrari F50 пришлось заводить «с толкача»
Новости

Дмитрий Елизаров

В бразильских соцсетях набирает просмотры видеоролик, на котором запечатлён необычный способ запуска двигателя суперкара Ferrari F50: судя по всему, после заправки в электросистеме суперкара произошли какие-то неполадки, и его пришлось заводить «с толкача».

Читайте нас в Дзене!
  • На видео хорошо видна группа энтузиастов, которая в тишине выталкивает суперкар через дорогу и слегка разгоняет его, после чего раздаётся звук заработавшего двигателя. После этого один человек из группы имитирует перед суперкаром отмашку стартовым флагом, а благодарный водитель Ferrari демонстрирует «гоночный старт» с пробуксовкой.
  • Авторы видео утверждают, что это единственная Ferrari F50 в Бразилии и стоит она 30 миллионов местных реалов (5,6 миллиона долларов). В среднем по данным Classic.com такие суперкары оцениваются в 3,4 миллиона долларов, но уже в ближайшее время ценовая планка может быть снова поднята.

В начале декабря в США на открытый аукцион выставят восьмой по счёту Ferrari F50 из 349 когда-либо собранных. Экземпляр и без того редкой модели отличается ещё и крайне скромным пробегом (примерно 1000 километров), поэтому за него рассчитывают выручить до 6,5 миллиона долларов.

Доводилось заводить автомобиль таким образом?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании