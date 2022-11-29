Единственную в Бразилии Ferrari F50 пришлось заводить «с толкача»

На видео хорошо видна группа энтузиастов, которая в тишине выталкивает суперкар через дорогу и слегка разгоняет его, после чего раздаётся звук заработавшего двигателя. После этого один человек из группы имитирует перед суперкаром отмашку стартовым флагом, а благодарный водитель Ferrari демонстрирует «гоночный старт» с пробуксовкой.