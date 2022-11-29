Единственную в Бразилии Ferrari F50 пришлось заводить «с толкача»

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Дмитрий Елизаров
В бразильских соцсетях набирает просмотры видеоролик, на котором запечатлён необычный способ запуска двигателя суперкара Ferrari F50: судя по всему, после заправки в электросистеме суперкара произошли какие-то неполадки, и его пришлось заводить «с толкача».
В начале декабря в США на открытый аукцион выставят восьмой по счёту Ferrari F50 из 349 когда-либо собранных. Экземпляр и без того редкой модели отличается ещё и крайне скромным пробегом (примерно 1000 километров), поэтому за него рассчитывают выручить до 6,5 миллиона долларов.