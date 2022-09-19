Едем в Северную Осетию: водопады, пироги и горы

Чудеса света находятся гораздо ближе, чем мы думаем. Одно из таких мест — Кавказ, а именно его горные республики. Именно туда мы и отправляемся! Первая остановка нашего большого горного путешествия, которое мы решили разбить на несколько частей — республика Северная Осетия – Алания.

Этот край гор и рек — настоящее место силы и ресурса. Здесь древние обычаи хранят не в музеях, а в сердцах людей и в быту. Легенды про местную кухню ходят по всей стране, конный театр гастролирует по всему миру, а куклы ручной работы есть в коллекциях датской принцессы, Анджелины Джоли и Папы Римского. Здесь проводят международные граффити-фестивали и даже собирались снимать сюжет «Игры престолов»! А все почему? Потому что «счастье не за горами, оно в горах». Рассказываем по порядку — но сначала несколько фотографий для вдохновения.