Едем в Северную Осетию: водопады, пироги и горы

Вероника Волосунова
Чудеса света находятся гораздо ближе, чем мы думаем. Одно из таких мест — Кавказ, а именно его горные республики. Именно туда мы и отправляемся! Первая остановка нашего большого горного путешествия, которое мы решили разбить на несколько частей — республика Северная Осетия – Алания.
Этот край гор и рек — настоящее место силы и ресурса. Здесь древние обычаи хранят не в музеях, а в сердцах людей и в быту. Легенды про местную кухню ходят по всей стране, конный театр гастролирует по всему миру, а куклы ручной работы есть в коллекциях датской принцессы, Анджелины Джоли и Папы Римского. Здесь проводят международные граффити-фестивали и даже собирались снимать сюжет «Игры престолов»! А все почему? Потому что «счастье не за горами, оно в горах». Рассказываем по порядку — но сначала несколько фотографий для вдохновения.
Импровизация, конечно, часто выручает путешественников, но не на Кавказе. В этот раз к поездке надо подготовиться тщательно. Во-первых, легковые автомобили с низкой подвеской не переживут горные серпантины и местами полное бездорожье, с которыми точно придётся встретиться на пути к захватывающим достопримечательностям региона. Так что идеальный вариант — это свой или арендованный внедорожник. К счастью, арендовать машину в Алании хотя бы на часть сложного пути не составит никакого труда.
Во-вторых, не обойтись без хороших, удобных (в идеале трекинговых) кроссовок. Если хотите увидеть водопады и самые знаменитые горы, ради которых в Осетию едут туристы, ходить придется много. Еще один лайфхак — берите с собой резиновые сапоги, как в детстве. Если на даты вашей поездки выпадет дождь, непромокаемая обувь выручит.
В-третьих, тщательно продумайте гардероб. Стоит помнить, что в горах температура всегда на несколько градусов ниже не только из-за высоты, но и из-за сильных ветров. Поэтому даже жарким летом теплые худи, ветровки, шарфы, шапки для детей должны быть с собой. А ещё дождевики, солнцезащитные очки и головные уборы.
В-четвертых, вам точно пригодятся наличные. Ну и в-пятых — стоит подготовиться к местами полному отсутствию интернета. Поэтому маршрут к достопримечательностям изучайте заранее, отмечайте на картах, которые стоит загрузить и сохранить. Отправляемся в путешествие.
Прогуляться по центру города
Владикавказ — сердце Северной Осетии. Город был основан по указу Екатерины II в 1784 году. Все самое интересное здесь находится недалеко друг от друга, потому что почти все здания в центре — памятники архитектуры. Здесь театр, где работали Вахтангов и Булгаков (на Яндекс Картах), первый местный ЦУМ со стеклянными витринами, объект культурного наследия гостиница «Париж» (на Яндекс Картах), филиал Мариинского театра и торговый дом Оганова с масонскими символами (на Яндекс Картах). А еще трамваи, которые появились здесь раньше, чем в Санкт-Петербурге.
Проспект мира — излюбленное место горожан. По одну сторону реки Терек гостиница «Владикавказ» и мечеть Мухтарова XX века (на Яндекс Картах), по другую располагается армянская церковь Святого Григория Просветителя (на Яндекс Картах) и городской парк с террасными, прудами, фонтанами и велосипедными дорожками. На прогулку по центру города лучше выделить несколько часов, машину бесплатно можно припарковать на одной из центральных улиц.
Узнать историю Осетии
Путешествие по региону предстоит насыщенное. Побывать в городе мёртвых, на водопадах и в древнем ауле будет намного интереснее и понятнее после посещения Национального музея, где подробно расскажут про традиции, историю, быт и культурные ценности народа. Какой национальный костюм? Кто из писателей был поклонником осетинского футбола? Каков тайный смысл лабиринта перед музеем? И в чём сила святых мест? Без хорошей экскурсии тут не обойтись.
Национальный музей РСО-Алания
Адрес: город Владикавказ, улица Горького, 3
Режим работы: вт-вс с 10:00 до 18:00 (но в пт до 17:00), пн выходной
Стоимость входных билетов: от 50 до 200 рублей
Экскурсии: от 300 до 500 рублей
Посмотреть конный спектакль
В конном театре «Нарты» объединили верховую езду, элементы знаменитой осетинской джигитовки и искусство. Зачем выбирать что-то одно, если можно всё совместить и получить настоящий шедевр. «Нарты» — это первый в России конно-драматический театр, который существует уже больше 30 лет. Причём театр гастролирует в близлежащие республики, во Францию и даже планировалась поездка в Дубай. Так что побывать на представлении в Осетии — большая удача. Афишу можно изучить на официальном сайте театра или уточнить по телефону.
Конный театр «Нарты»
Адрес: Владикавказ, улица Иристонская, 3
Режим работы: уточнить на сайте или по телефону
Стоимость входного билета: от 1000 рублей
Купить осетинскую куклу
Осетинские керамические куклы знамениты на весь мир и есть в коллекциях многих знаменитостей. Анджелина Джоли, Светлана Медведева, Людмила Зыкина, датская принцесса, Валентин Юдашкин — у каждого найдется хотя бы один экземпляр осетинской красавицы. Куклы из Осетии считаются символом женственности, гармонии и любви. На создание одной куклы могут уйти недели. Причиной тому 100% ручная работа: роспись лица и вышивка орнаментом (и даже жемчугом) на традиционных костюмах. Эти куклы — символ осетинского колорита.
Попробовать талую воду
Если в Москве и других регионах за талую ледниковую воду приходится переплачивать, то здесь она продается на каждом шагу и по самым доступным ценам. Кроме того, по городу установлены чудесные фонтанчики с бесплатным доступом в местной воде «Тбау», которая рождается на высоте 3000 метров.
Сходить в рощу Хетага
Кто сказал, что храм должен быть из камня? В 40 минутах езды от Владикавказа находится Роща Хетага — храм под открытым небом. Святое место, куда осетины приходят молиться, и, как полагается по местным обычаям, женщины могут зайти только с покрытой головой. Согласно правилам лесного храма, здесь нельзя ломать деревья, разводить костры и употреблять алкогольный напитки. Это сакральное и священное место для местных жителей (на Яндекс Картах).
Как гласит легенда, местного национального героя Хетага, решившего исповедовать христианство, преследовали мусульмане. Когда он уже не мог бежать дальше, то попросил помощи у деревьев и они укрыли его. Общая площадь леса — 13 гектар.
Примерно в 1,5 часах в пути от Владикавказа находится село Верхний Цей с собственным горнолыжным курортом. Канатная дорога в Цейском ущелье подойдёт даже тем, кто боится высоты. В некоторых местах канатка настолько низкая, что можно ногами дотронуться до земли. Время в пути — 20 минут, расстояние — всего 1,5 километра. Помимо того, что открываются виды на горные вершины, густые хвойные леса, цветущие травы и бурлящую реку, впереди ждёт мощный Сказский ледник на высоте 3900 метров.
Если есть время (не менее 3-х часов) и желание, то по горной тропе можно подняться и увидеть ледник космического бирюзового цвета, ощутив полную свободу наедине с природой. Только обратите внимание, что работает канатная дорога до 15:30, поэтому в 15:00 уже нужно сесть обратно в кабинки и отправиться вниз. Кафе и ресторанов на вершине нет. Так что воду и перекус берите с собой.
Горнолыжный курорт Цей
Адрес: село Верхний Цей
Режим работы: с 10:30 до 15:30 ежедневно
Стоимость билета на подъемник (спуск включен): 400 рублей
В 15 минутах от входа на канатную дорогу находится святилище божества Рекома, к которому местные жители обращались с просьбами об удачной охоте и урожайном годе. Это новодел, построенный чуть больше 20 лет назад без единого гвоздя из стволов лиственницы, снаружи можно увидеть черепа животных. Примечательно, что войти в святилище могут только мужчины и то два раза в год на праздники. Женщинам нельзя переступать даже ограду святилища.
Для женщин есть отдельное святилище Мады Майрам, оберегающей жён и матерей. Оно находится в пяти минутах ходьбы и выглядит намного скромнее Рекома, представляя собой небольшой расписной сруб, вокруг которого на деревьях много разноцветных ленточек. Конечно, в это место приезжают не спорить из-за гендерных предрассудков, а наполняться силой и мудростью от осетинских покровителей.
Местные жители называют Фиагдон солнечным городом. Сюда хорошо приезжать минимум на два дня. Первый день потребуется, чтобы выспаться после суеты города, ведь горный воздух моментально клонит в сон. А вот второй день как раз подойдёт, чтобы познакомиться с достопримечательностями вокруг.
Горные качели
В пяти минутах от Фиагдона на смотровой площадке находятся горные качели (на Яндекс Картах). Полетать над облаками и сделать несколько фото — отличная мотивация, чтобы приехать сюда с первыми лучами солнца, пока нет других туристов.
Город мёртвых
Даргавский склеповый могильник или некрополь состоит из 95 фамильных башен-усыпальница, которые находятся недалеко от села Даргавс, и является памятником под охраной Юнеско. После того, как аланы проиграли в сражении Тамерлану в XIV веке, они были вынуждены уйти в горы, где каждый метр плодородной земли на вес золота. Чтобы сэкономить драгоценную почву, решили хоронить людей в родовых склепах (для каждой фамилии своя башня). За все время здесь было захоронено более 10 000 людей. Охраняет город башня Аликовых (башня кровников).
Благодаря особым технологиям и сильным ветрам, которые дуют с соседнего ледникового ущелья, склепы сохранились почти в идеальном состоянии, а многие останки мумифицировались. Во время эпидемии чумы (или холеры — здесь версии расходятся) заболевшие, иногда даже целыми семьями, уходили сюда умирать, чтобы не заразить других.
Интересный факт: здесь планировали снимать один из эпизодов «Игры престолов», но не смогли договориться с местными жителями, потому что это место очень важное для осетинцев. Доехать до Даргавса можно двумя путями: через Кармадонское ущелье и через Верхний Фиагдон. В первом случае навигатор показывает время в пути всего один час, но представляет собой крутой горный серпантин. Во втором случае время в пути составляет 1,5 часа, но дорога более комфортная и спокойная.
Даргавский историко-этнографический комплекс «Город мертвых»
Адрес: Пригородный район, село Даргавс
Режим работы: с 10:00 до 18:00 ежедневно
Стоимость входного билета: 100 рублей
Стоимость экскурсии: 200 рублей
В получасе от Даргваса в Мидаграбинском ущелье находится долина водопадов. Путь до самого дальнего из них занимает около часа пешего маршрута, но путешественники проделают его не зря — это самый высокий водопад в Европе, Большой Зейгалан. Есть у него и младший брат — Малый Зейгалан, но он меньше в 6 раз.
Автомобильный маршрут пролегает через село Фазикау, после которого развилка налево и село Джимара и направо к водопадам. Вместе с этим асфальтированная дорога сменяется грунтовой (местами с ямами), но проехать можно. Если не хотите рисковать, то можно оставить машину тут. Но время пути до водопадов тогда увеличится. Примерно через 10 минут ждет ещё одна развилка (она тут единственная), на которой надо будет держаться левее — указатель покажет путь.
Так как Мидаграбинские водопады находятся в приграничной зоне, то с собой стоит взять паспорт, иначе вас могут не пропустить к заветным пейзажам. Идеальное время: как можно раньше, закладывая на поход минимум 3-4 часа, чтобы успеть сделать фото, отдохнуть, и, замирая при виде водопадов, бесконечно повторять «вау».
«Мы не смогли попасть на водопады с первой попытки в 2021 году — из-за опасности схода селевого потока, и только в 2022 году осуществили свою мечту. В Мидаграбинском ущелье насчитывается более 50 водопадов, среди них есть мелкие и крупные каскады, сезонные и постоянные. Хочется выделить 8 больших водопадов, которые прекращают движение только в период морозов. Это водопады Зейгалан, Тахкадон, Хрустальные и Зеленые. Прекрасное место для полного слияния с природой и пеших походов.
Лучшее время для посещения водопадов — август-сентябрь. Именно в это время вы сможете увидеть Большой Зейгалан, высота падения воды которого составляет 750 метров. С начала лета и до начала августа он спит».
На то, чтобы осмотреть все достопримечательности Куртатинского ущелья, пары часов не хватит, но не не увидеть древний аул, не сделать фото на валунах, которые застряли над ущельем и не увидеть каньон — тоже нельзя. Поэтому мы подготовили маршрут на целые день.
Самый высокий в России горный монастырь
Первая точка назначения — Свято-успенский Аланский православный мужской монастырь, скромный, без лишней помпезности духовный центр Северной Осетии. Монастырь был построен в византийском стиле из серого камня с красными черепичными крышами совсем недавно, в 2000 году. Так как для женщин вход внутрь воспрещен, то рядом построили «Церковь жён-мироносиц».
Всего в нескольких километрах от него находится часовня с главной святыней Северного Кавказа – списком с иконы Богоматери Моздокской.
Свято-успенский Аланский православный мужской монастырь
Адрес: Алагирский район, село Хидикус
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 18:00
Древний аул в селе Цмити
Средневековый аул расположен в 2 километрах от современного посёлка Верхний Фиагдон. Так что если хотите размяться, то можно прогуляться пешком. По времени это займёт не больше получаса в одну сторону. К счастью, место не самое популярное среди туроператоров. Поэтому есть высокая вероятность насладиться красотой в тишине.
Когда-то давно здесь кипела жизнь, но до сегодняшнего дня более менее сохранились только полубоевые жилые башни (они строились и для обороны, и для жилья).
«Больше всего в Северной Осетии меня поразил древний средневековый аул, который находится на территории села Цмити (на Яндекс Картах). Возможно, на мои впечатления сказалось то, что был я там в пасмурный день и горы вокруг были окутаны облаками, что придавало ещё большей помпезности и величия и так невероятно красивому месту. Сам древний аул находится в плачевном состоянии, большинство древних построек не дожили до наших дней, но несмотря на этот факт, там ещё есть, на что посмотреть. Особого внимания заслуживают древние сторожевые башни, которые в отличии от многих построек стоят до сих пор и несут свою многовековую службу. Вместе с горами они создают просто фантастические пейзажи».
Крепость Дзивгис
Дзивгисская крепость одна из крупнейших не только в Осетии, но и на территории всего Кавказа (на Яндекс Картах). Она построена необычным способом. В скале уже были пещеры, когда местные жители решили пристроить к ним стену из природных материалов. Так и получилась крепость, которая почти сливается со скальным массивом и не раз защищала куртатинское ущелье от врагов. Попасть в крепость можно через пролом в стене, выложенный подручными камнями. Рядом располагаются осетинские склепы, как в Даргавсе. Только вместо туристов здесь можно встретить пасущихся коров. Непривычный контраст.
Зеркальный барс
На этой локации (на Яндекс Картах) стоит остановиться не столько ради зеркального барса, сколько ради валунов, которые когда-то застряли над рекой Фиагдон и тем самым обрекли себя на популярность, став любимым местом блогеров и всех туристов для фото. Да, зеркальный барс здесь тоже имеется. Хотя диаметр валуна несколько метров и конструкция выглядит устойчивой, все равно стоит быть аккуратными и соблюдать базовые правила безопасности.
«Тропа чудес»
Через 300 метров по той же дороге есть еще одно интересное место — правда, со спорной репутацией. Одни говорят, что после Цейского ущелья и Мидаграбинских водопадов здесь нечему удивить. Другие же опровергают: маршрут вдоль каньона Кадаргаван, глубина которого достигает 60 метров, хоть и короткий, а зрелищный. Если не хочется идти, можно как минимум оценить красивые виды со смотровой площадки (на Яндекс Картах).
Кахтисарский перевал
Благодаря международному фестивалю Back to the Roots в 2021 году обычные кахтисарские скалы превратились в настоящий арт объект и главную легальную стену граффити в Осетии. На протяжении шести дней 10 художников из России и СНГ жили в палаточном городке, знакомились с кавказскими горами, купались в водопадах и создавали граффити.
Находится знаковое место по пути от Гизельдонской ГЭС до Кобанского ущелья. Что важно знать: асфальта на этой дороге нет. Ориентир — заброшенная база отдыха (на Яндекс Картах). Рядом с ней начинаются первые граффити.
Скамейка счастья
«Счастье не за горам, оно в горах» — написано на скамейке на вершине горы Садон Ахцак. Одно из самых фотогеничных мест в Осетии. Идеальное время посещения — будни ранним утром в ясную погоду (в пасмурную всё будет затянуто облаками). С стоит можно взять термос с кофе, бутерброды, фрукты и плед, чтобы устроить романтический завтрак (на Яндекс Картах).
Средневековый город Галиат в Дигорском ущелье
Его часто сравнивают с Мачу-Пикчу, но местные настаивают, что, во-первых, с Мачу-Пикчу общего мало, во-вторых, зачем нам чужое, если есть своё. Галиат — это осетинский древний город, основанный в 5-6 веках (на Яндекс Картах). Дома здесь строились необычным для нас, но вполне классическим для горных районов способом — ярусами, когда крыши одних домов служили «дворами» для других. В качестве материалов строительства использовали горные породы. В итоге издалека город мог почти полностью сливаться с ландшафтом. Ещё одна особенность этого места — старинные высотки. Сохранилось четырехэтажное здание того времени.
Факт, которого вы не ожидали: несколько домов обитаемы и в них и сегодня живут осетинские горцы.
Кармадонское ущелье
«Здесь начинаешь понимать насколько опасна красота гор. В сентябре 2002 года произошёл сход ледника Колка. В результате пропали без вести 125 человек, почти половина из которых — члены съёмочной группы во главе с Сергеем Бодровым-младшим. Выше над ущельем установлен медный памятник «Скорбящей матери», ждущей своего ребёнка. Рядом с ним 25-тонная каменная глыба, которую принес ледник, с гранитной плитой, на которой высечены имена тех, кого так и не удалось найти в районе Кармадонского тоннеля (на Яндекс Картах)».
Памятник Уастырджи
Уастырджи, осетинский Георгий Победоносец, — покровитель мужчин, воинов и путешественников. Его часто изображают скачущим на коне. Не стали нарушать традицию и в Алагирском ущелье, где Уастырджи, который весит 28 тонн, буквально вырывается из горных пород (на Яндекс Картах).
Напротив памятника находится живописная река Ардон, из-за чего многие туристы переходят дорогу туда-сюда. Учитывая, что на этом участке горного серпантина нет ни пешеходных переходов, ни лежачих полицейских, на дороге стоит быть внимательными.
Пивной ресторан Berdinberg
Не многие знают про осетинское пиво, а попробовать стоит. Впервые его сварила Шатана-мать — мать всех народов. И ни одно застолье не обходится без этого пива. По рецепту, пшеницу сушат на солнце строго до полудня, чтобы она напиталась утренним зарядом энергии. Потом варят на талой воде. В итоге получается почти безалкогольное пиво — не больше 1,5-3 градусов. В основном меню заведения есть всё: от холодных и горячих закусок до пасты, салатов, супов, стейков и запечённой рульки. И всё это под сопровождение живой музыки.
Адрес: Владикавказ, проспект Мира, 19 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00
Средний чек: 1300 рублей
Ресторан «Къона»
Камерный ресторан-музей. В переводе с осетинского «Къона» обозначает «домашний очаг». Официанты встречают в национальных костюмах и говорят на осетинском языке, в центре зала символ изобилия — стол на трёх ножах, а на стенах картины местных художников и стихи осетинских поэтов. В меню самое основное: пироги, шашлык и супы. На десерт — тыква с карамелью.
Адрес: Владикавказ, проспект Коста, 228 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 23:00
Средний чек: 800 рублей
Фыдджынта
В меню два главных блюда, оба гордость нации — фыдджын (осетинский пирог) и лывжа (наваристый традиционный суп). Правда, фыдджын на традиционный осетинский пирог не похож. Начинку из рубленного мяса заворачивают в тесто и оно готовится в собственном соку. Есть нужно двумя вилками, чтобы случайно не проткнуть ножом, из-за чего весь сок вытечет. Для пикантности можно добавить соусы — сметанный, аджика или горчица.
Адрес: Владикавказ, проспект Коста, 178 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00
Средний чек: 300 рублей
Дорого: Forrest Terrace Hotel
Если решите остановиться здесь, у вас все шансы провести полноценный ретрит. Во-первых — это локация, а именно Куртатинское ущелье. Во-вторых, продуманная до мелочей спа-зона с бассейном, джакузи, сауной и хамамом. В-третьих, как говорят гости, иногда там не ловит мобильная связь. Расценивать это как плюс или минус решать каждому. Но иногда так хочется выключить телефон и остаться вне зоне доступа хотя бы на время отпуска. Правда, Wi-Fi в отеле есть.
Адрес: Алагирский район, поселок Верхний Фиагдон, 16С
Цена номера за ночь: от 12 500 рублей
Парковка: бесплатная
Этот отель на Яндекс.Путешествиях
С комфортом: Chillawi
В горы едут только ради одного — перезагрузиться. Свежий воздух, панорамные виды, звездное небо и полный контакт с природой. Номера двух видов: студии с мини-кухней и современные шатры. В каждом есть ванная комната и Wi-Fi.
Адрес: Алагирский район, село Абайтикау
Цена номера за ночь: от 8000 рублей
Парковка: бесплатная
Этот отель на Яндекс.Путешествия
Оптимально: Отель «Бумеранг»
Недорогой и комфортный вариант в спальном районе. Так что тишина, пение дроздов рано утром, вид на парк и горы обеспечены. По утрам три варианта завтрака: блинчики с джемом, яичница с сосисками, каша и творожники со сметаной. Местная бутилированная вода «Тбау» идёт как приятный комплимент.
Адрес: Владикавказ, улица Васо Абаева, 69
Цена номера за ночь: от 1900 рублей
Парковка: частная, бесплатная
Этот отель на Яндекс.Путешествиях
Итак, во сколько же обойдётся путешествие в Северную Осетию на 3 дня. Рассчитываем затраты на двоих:
- двухместный номер — 20 000 рублей;
- бензин (учитывая километраж по городу и области) — 10 000 рублей;
- еда в трёх разных заведениях — (300 + 800 + 1300)x2= 14 800;
- входные билеты из расчёта 100–300 рублей за человека + подъемник ~ 4000 рублей.
Средние траты: 50 000 рублей. Но все индивидуально! Например, в расчётах мы не учитывали стоимость аренды автомобиля, если вы выберете этот вариант. К тому же, в Осетии популярны джипинг-туры и комплексные экскурсии. Возможно, захочется посетить какие-то места в составе туристических групп. Точно также с жильём. Один из самых бюджетных вариантов – это аренда квартиры. Так что полная свобода выбора для бюджета.
Все точки на одной карте
Чтобы вам было удобнее сориентироваться и построить маршрут, мы собрали все локации на одной карте.