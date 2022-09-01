Едем в Самару на машине: Волга и «другие миры»

Илья Кузьмин
Удивительно, но крупный промышленный центр Самара — это, оказывается, почти город-курорт. Всё дело в сочетании реки с местным рельефом — тут можно спокойно наслаждаться природой, а можно активно бороздить речные волны на катере или доске. При этом статус экономического центра даёт городу возможность из года в год улучшать инфраструктуру, открывать новые рестораны и места для развлечений. И цены здесь значительно ниже, чем в столице и на морских курортах.
Самара находится далеко от Москвы, поэтому закладывайте на путешествие хотя бы несколько полноценных дней — так вы сможете получше исследовать город. И, конечно, не забудьте камеру — здесь есть всё, чтобы создать атмосферную историю путешествия.
«Сюда стоит приехать в первую очередь ради Волги и Самарской Луки. Такой красивой реки больше нет нигде! У нас много природного, исторического, культурного разнообразия на сравнительно небольшой территории. Тут и горы, и реки, и богатый исторический центр Самары. Рядом автомобильный Тольятти, не похожий ни на один город мира. Даже неоготический замок у нас в области есть — Гарибальди!»
Окрестности в изгибе Волги особенно хороши летом, когда покрыты сочными травами и подсвечены летним закатным солнцем. Путь от Москвы обычно занимает около 16 часов — необходимо преодолеть чуть больше тысячи километров. Но маршрут пролегает через Коломну, Рязань и Пензу. Поэтому, при желании и наличии времени, можно ехать с познавательными остановками.
Начинаем приключение с парома
Не пересекайте Оку на выезде из Коломны, а съезжайте с М-5 в сторону села Троицкие Озёрки мимо Аэрограда. Маршрут пойдёт через многочисленные деревни по двухполосной дороге. Точек, чтобы «перепрыгнуть» приток Волги, несколько, но мы рекомендуем следовать через Белоомутскую переправу. Там несколько аэродромов — подойдёт для любителей романтики и фанатов малой авиации. Только заранее ознакомьтесь с расписанием парома и будьте готовы подождать своей очереди.
Награда — переправа автомобиля через реку и потрясающие виды на окрестности. Если справитесь до темноты, то, оказавшись на правом берегу, можно заехать поглазеть на гидроузел Белоомут. Вы не потеряете много времени, но несколько красивых фото сделать успеете. А возможно, этим маршрутом даже выиграете время. В городе Луховицы, через который идёт Новорязанское шоссе, случаются плотные пробки.
Изучаем каменные лабиринты
Почти достигнув Сызрани, можно сделать ещё одно небольшое отклонение от маршрута. Около часа пути на север — и вы окажетесь в Рачейских Альпах. Официально это место является заповедником под названием «Малоусинские нагорные сосняки и дубравы».
«Это место за его необычный колорит часто называют Рачейскими Альпами. До Смолькино добротный асфальт, а затем надо проехать за село по лесной дороге. В сухую погоду проехать можно, а вот после дождя дорогу размывает. В Рачейском бору много памятников природы, но в шаговой доступности рекомендую посмотреть каменную гряду в районе истока реки Уса и каменный лабиринт. Виды завораживают — посреди соснового бора разбросаны огромные валуны. Многие из камней за свою форму имеют прозвища – Инопланетянин, Мыслитель, Черепашка.
Можно подняться на смотровую площадку окинуть взором просторы рачейской тайги. А можно побродить по лабиринту, который создала природа. Здесь много грибов, в глубине бора есть болота и там растут ягоды — брусника, клюква, черника».
Оцениваем волжские просторы с высоты
В этом путешествии мы постараемся избегать давно изученных и популярных мест. Но некоторые из них просто невозможно оставить без внимания. Например, Царёв курган — это не просто место силы, о котором написано в любом путеводителе по Самарской области. Отсюда открывается воистину захватывающий вид на окрестности.
По легенде, где-то тут Тамерлан праздновал свою победу над Тохтамышем. Разумеется, после него здесь побывало множество исторических личностей и правителей разных эпох, но людям творческим наверняка будет важнее, что на этих склонах искал вдохновение Илья Репин. До Самары отсюда уже около 35 км, которые покорятся примерно за 45 минут.
Кстати, об Илье Ефимовиче. На противоположном берегу Волги расположилось знаменитое село Ширяево. Там живописец провёл несколько месяцев и работал над одним из самых прославленных своих произведений — «Бурлаки на Волге». Само собой, в деревне есть дом-музей художника. Но будьте готовы к тому, что можете попасть в плотный поток туристов.
Историко-музейный комплекс в с. Ширяево
Адрес: село Ширяево, ул. Советская, д. 14
Режим работы в период с 01 мая по 31 октября: ср.–пн. с 09:00 до 17:00
Режим работы в период с 01 ноября по 30 апреля: ср.–пн. с 11:30 до 19:30
Входной билет: 150 рублей
Экскурсия в составе группы: 80 рублей
Входим в ритм города
С чего начать в Самаре? Конечно, с набережной. Это визитная карточка города. До конца 30-х годов прошлого века тут были конюшни, пристани и другие хозяйственные постройки, которые снесли ради пешеходной зоны. Сейчас протяжённость благоустроенной набережной превышает четыре километра, но это ещё не конец. Планируется начать строительство ещё одного участка, который будет считаться пятой очередью.
Можно спуститься прямо к воде на городском пляже. Но загорать и купаться лучше с другой стороны реки. Мы к этому вернёмся позже. На набережной горожане любят кататься на велосипедах, роликах и самокатах — как на своих, так и на прокатных.
Прокат №1
Адрес: Самара, Волжский проспект, д. 34А1
Режим работы: пн.–пт. с 10:00 до 22:00, выходные с 10:00 до последнего клиента
Цены: велосипед 250 руб./ч или 600 руб. за сутки, ролики и самокат по 200 руб./ч или 600 руб. в сутки, электросамокат по 300 руб./ч
Изучаем многообразие религий
В Самаре много красивых храмов и церквей с историей, которые прекрасны в любое время года, – например, Иверский монастырь, Покровский кафедральный собор, Софийский храм (Храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии), храм Архангела Михаила. Но не все церкви города православные: одно из самых красивых религиозных сооружений — католический храм Пресвятого Сердца Иисуса из красного кирпича в готическом стиле. Фактурные снимки можно сделать и возле лютеранской церкви Святого Георга. Есть в городе и небольшая армянская церковь, соборная мечеть XIX века и даже хоральная синагога, построенная в 1908 году в псевдомавританском стиле.
Любуемся архитектурой
Прогулка по городу в случае с Самарой — обязательная программа. Краски и формы архитектуры XIX века хорошо сохранились до наших дней. Чего только стоит здание знаменитой Жигулёвской пивоварни на берегу Волги, построенной австрийцем Вакано в 1881 году. Или Самарский театр оперы и балета на площади Куйбышева, здание областного музея. А сколько в городе купеческих особняков (Наумова, Шихобаловых, Серебренниковой и др.) и доходных домов конца XIX века! Лучшим решением будет пройтись по городу с профессиональным городским гидом. Местные жители советуют большой выбор классных экскурсий от туроператора «Город-курорт».
Если хочется простора, можно погулять по площади Славы возле здания правительства области, оттуда открывается красивый вид на Волгу. А потом дойти до знаменитого музея «Самара Космическая», где установлен монумент ракете-носителю «Союз».
«До сих пор многие жители утверждают, что площадь Куйбышева самая большая в Европе. Однако это не так. В Варшаве площадь больше. Но безусловно, она одна из самых больших и точно больше Красной. Когда-то она называлась Соборной. В 1869 году здесь был заложен храм Христа Спасителя в византийском стиле. Строили храм целых 25 лет. Вмещал он 2500 верующих. В 30-е годы был разобран вручную, местами взорван. Из этого камня построили дома в округе, театр оперы и балета, несколько улиц.
Театр оперы и балета стоит и сейчас, но не на месте храма, а рядом. Алтарная часть храма находилась как раз там, где располагается памятник Куйбышеву. Хотя многие до сих пор утверждают, что именно театр построен на месте собора. 7 ноября 1941 года на площади Куйбышева, так же как и в Москве, проходил парад, с которого участники шли сразу на фронт».
Дегустируем местные сыры
Есть в городских экскурсионных бюро и необычные программы для гурманов. Например, тур «Как сыр в масле» предполагает путешествие через Волгу, посещение частной сыроварни, дегустацию и мастер-класс. Приключение займёт около шести часов. Так задумано, что вы не просто насладитесь видами и вкусно покушаете, но и сможете применить полученные знания по сыроварению у себя дома. Бонусом вас ждёт прогулка к Заволжскому Свято-Ильинскому женскому монастырю, где матушка расскажет о местном быте.
Экскурсия на сыроварню с дегустацией
Старт программы: Самара, пристань Ульяновский спуск
Цена: 2100 рублей
Цена для детей до 10 лет: 1800 рублей
Ловим острые ощущения
На парковке у футбольного стадиона Самара Арена (примерно 15 км от центра города) прижился картинг-клуб «Шойхер», который существует с 2002 года. При организации имеется бесплатный детский кружок, но желающих тренироваться там намного больше, чем доступных мест. Путешественникам придётся брать карт на прокат. Если этого покажется мало, есть возможность арендовать трассу целиком только для вас. За подписки в социальных сетях есть скидки.
Картинг-клуб «Шойхер»
Адрес: Самара, ул. Демократическая, д. 57
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 21:00
Аренда карта на пять минут: от 250 рублей
Аренда трассы на час: от 10 000 рублей
Расслабляемся в термах
Есть одно место, которое может оправдать звание курорта для всей Самары. Находится оно примерно в 20 минутах и 20 км от центра города. Речь о «Волжских термах» в Новокуйбышевске. Это большой комплекс, который включает в себя шесть бассейнов, десять бань и саун, два детских бассейна с гейзерной зоной и прочие прелести современного спа-центра. Только учтите, что некоторые услуги тут крайне востребованы — например, сеанс массажа нужно бронировать заранее. В любом случае это место — отличный вариант «ленивого» отдыха для всех членов семьи.
«Волжские термы»
Адрес: Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 2
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 23:00
Стоимость: сеанс 2,5 часа от 690 рублей, сеанс 4,5 часа от 1090 рублей, целый день за 1790 рублей, дети до трёх лет бесплатно
Изучаем самарский модерн
За последнее время в Самаре появилось множество современных арт-пространств. Одно из них – музей Модерна в особняке купца Александра Курлина. Пространство посвящено истории модерна в Самаре. Помимо основной экспозиции тут часто проходят живые концерты и творческие фестивали. Местные хвалят музейную кофейню White Cup.
Музей Модерна
Адрес: Самара, ул. Красноармейская, д. 15
Режим работы: вт.–ср., пт.–вс. с 10:00 до 18:00, четверг с 13:00 до 21:00, понедельник выходной
Стоимость: взрослый билет 200 рублей, дети до 16 лет – 60 рублей
Кофейня White Cup
Адрес: Самара, ул. Красноармейская, д. 17 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 08:00 до 23:00
Что в меню: капучино по 190 рублей, брюссельская вафля с яичницей, ветчиной, сыром и домашним майонезом за 390 рублей
Уникальная коллекция мотоциклов
Специалисты музея «Мотомир Вячеслава Шеянова» восстановили до ходового состояния более ста мотоциклов из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Польши, СССР, США, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. Преимущественно экспонаты выпущены с 1930 по 1945 год. Считается, что это «золотое время» двухколёсного транспорта, обусловленное технической гонкой накануне войны. Тут можно не только увидеть по-настоящему редкие экземпляры, но и покататься на некоторых из них.
Музей техники «Мотомир Вячеслава Шеянова»
Адрес: Самара, ул. Климова, д. 2Б
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 19:00
Стоимость: пн.–пт. 250 рублей, сб.–вс. 500 рублей, экскурсия от 500 до 1000 рублей с человека, поездка за рулём экспоната (по будням) стоит 1000 рублей за 5 минут
Паровозы при старинном вокзале
В Поволжском музее железнодорожной техники можно оценить не только коллекцию экспонатов на открытом воздухе, но и воссозданную атмосферу вокзала XIX века. Подлинное здание, которое используется администрацией, перенесли со станции Дашково в Пензенской области. Внутри царит атмосфера и интерьер железнодорожных вокзалов тех лет. Есть буфет и кабинет начальника станции. Помимо прочего в музее выставлены различные приказы, технические документы, образцы рельсов, семафоры и форма железнодорожников. Из того, что стоит на улице, можно отметить ЭР200 – первый советский скоростной электропоезд, который во многом похож на самолёт.
Поволжский музей железнодорожной техники
Адрес: Самара, ул. Литвинова, д. 332, лит. А | на Яндекс Картах
Режим работы: вт.–сб. с 9:00 до 17:00
Входной билет: взрослый 90 рублей, детский 30 рублей, экскурсия от 100 рублей с человека
В кузницу за сувениром
Следующее место понравится тем, кто едет в Самару с детьми. Русская слобода не совсем музей. Это маленький городок, где всё посвящено деревенскому быту прошлого. Тут, например, можно посмотреть настоящую избу. Всё можно трогать руками, а некоторые предметы даже попробовать применить по назначению. Проводятся конные прогулки, стрельба из лука, чаепитие с самоваром, мастер-классы в кузнице и по кожевенному делу. Тут же можно сделать для себя сувенир. Деревня расположена в 40 минутах от Самары, а дорога проходит через живописнейшие места. Только заранее нужно сообщить в Слободу о желании приехать, тогда местные мастера будут ждать.
Адрес: Самара, посёлок Красная Глинка, ул. Батайская, д. 16A
Режим работы: вт.–сб. с 9:00 до 17:00,
Стоимость: экскурсии по Слободе от 500 рублей, конная прогулка от 1500 рублей
Где вкусно поесть в Самаре
Помните, что Самара является крупным экономическим и культурным центром? Это весьма кстати, когда ищешь хорошее место для обеда. В городе много мест, достойных внимания. Мы подготовили несколько мест, куда ходят и которые рекомендуют местные жители.
Утончённая атмосфера в самом центре города
Название этого места говорит само за себя. Ресторан Alfred при Кухмистерской фон Вакано. Многие считают, что это лучшее место в городе. Внутри элегантный интерьер, изюминкой которого является рояль. И не думайте, что это просто декорация, живая музыка звучит регулярно. Впервые гастропаб в этом элегантном особняке австрийского дворянина Альфреда Филипповича фон Вакано открылся ещё в 1903 году. Кстати, именно этот меценат считается основателем Жигулёвского пивоваренного завода.
Ресторан Alfred
Адрес: Самара, ул. Красноармейская, д. 4 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 00:00
Что в меню: тартар из говядины за 950 рублей, кижуч с брокколи, икрой и цитрусовым кондиментом за 1500 рублей, каре ягнёнка с кускусом и томатами за 2100 рублей
Средний чек: 2500 рублей
Современный ресторан с террасой
Ещё одно место, которое отмечено любовью горожан, носит название «Пастернак». Современная обстановка и весьма объёмное меню. Тут есть и пицца, и блюда на углях, и выпечка, и каши с блинами. Но посетители особенно хвалят морепродукты. Одно из преимуществ – терраса с видом на Волгу. Близость к реке всегда хороший повод для вечернего променада после ужина.
Адрес: Самара, Волжский проспект, д. 6 | на Яндекс Картах
Режим работы: вс.–чт. с 12:00 до 23:00, пт.–сб. с 12:00 до 01:00
Что в меню: цезарь с курицей за 430 рублей, биточки из оленя за 570 рублей, командорский кальмар на гриле за 590 рублей
Средний чек: 1700 рублей
Много пиццы и детское меню
«Перчини» — это сеть ресторанов. Один из них расположен неподалёку от «Пастернака», прямо на набережной. Ресторан занимает трёхэтажное здание. На втором этаже в центре зала располагается детская комната с аниматором. В меню привычные европейские блюда. Если забронировать столик заранее, есть шанс сесть у окна с видом на волжскую панораму.
Ресторан «Перчини»
Адрес: г. Самара, Волжский проспект, д. 12| на Яндекс Картах
Режим работы: вс.–чт. с 11:00 до 00:00, пт., сб. с 11:00 до 02:00
Что в меню: пицца четыре сыра за 485 рублей, суп куриный детский за 155 рублей, паста карбонара за 420 рублей
Средний чек: 500–1000 рублей
Живописный речной пляж
Красноглинский пляж (на Яндекс Картах) с длинным и пологим входом в воду подойдёт детям. Правда, есть нюанс. Место настолько популярно даже среди местных, что в выходные напоминает пляжи Анапы в сезон, которые мы старались объехать стороной в нашем путешествии на юг. Но в будний день есть все шансы хорошо отдохнуть и сделать классные фотографии. Не забудьте взять панаму, очки и крем от загара. Пляж находится примерно в 29 км от центра Самары.
Серное озеро
Когда путешествуешь на машине, легко расширить зону исследований. За пару часов пути от центра Самары (110 км) можно оказаться почти в другом мире. Первая остановка — Серное озеро (на Яндекс Картах). Оно расположено на территории санатория «Сергиевские минеральные воды» и считается источником лечебной грязи. Вода тут периодически меняет цвет: от изумрудного до матового голубого. А вот температура постоянна — всего четыре градуса. Купаться нельзя, тем более, что запах у озера максимально отталкивающий. Но сделать серию фотографий в стиле скандинавских пейзажей стоит.
Высокая гора
Ещё одна водная достопримечательность Самарской области — озеро Голубое (на Яндекс Картах). Чтобы добраться до него, придётся ещё на несколько километров удалиться от города по трассе М-5 (136 км от центра Самары). По пути нам встретится гора Высокая — тоже интересное место для фото, хоть гора на самом деле и не такая высокая, менее ста метров. Зато издалека выглядит эффектно. Наверх ведёт колея, вполне покорная внедорожникам, но лучше ради атмосферы преодолеть путь пешком.
Карстовый разлом
Бывшую карстовую воронку на месте Голубого озера питает сероводородный источник. Вода тут прозрачна и окрашена в необычайный сине-голубой оттенок. Глубина тоже впечатляет — больше 24 метров! Постоянная температура всего семь градусов. Ехать сюда лучше утром или вечером в будний день, так как место популярное. Тут можно не только окунуться в воду, но и погрузиться с аквалангом. Оттуда озеро смотрится намного эффектнее. Бронировать мероприятие надо заранее и только при наличии сертификата дайвера с подготовкой не ниже AOWD PADI.
Погружение с инструктором в Голубое озеро
Цена: от 6000 рублей за человека
Режим работы: по договорённости
Оборудование: включено в стоимость (можно использовать своё)
Едем гулять с хаски
В паре часов от Самары (124 км) располагается хаски-деревня «Серебро Севера», которой владеет семья Семёновых. Конечно, зимой, когда можно покататься на упряжке, тут царит совершенно особая атмосфера, но и летом сюда заглянуть стоит. На базе предусмотрено несколько вариантов пребывания: от обычной сорокаминутной экскурсии до многодневного творческого лагеря. Особенно рекомендуем программы, которые предполагают перемещения по близлежащим и не очень территориям. Деревня находится в Ягодинском лесу на берегу Волги. Не забудьте связаться с деревней и обсудить желания заранее.
Деревня ездовых собак «Серебро Севера»
Адрес: Самарская область, Ставропольский район, Ягодинское лесничество, д. 8А
Режим работы: вт.–вс. с 10:00 до 18:00, понедельник выходной
Стоимость: многодневный хаски-кемп 8300 рублей за человека, двухчасовая программа от 700 рублей, дог-трекинг от 600 рублей
Впитываем атмосферу волжского села
Совсем рядом с деревней хаски располагается одно из самых живописных мест Самарской области — село Ягодное (на Яндекс Картах). К воде тут часто спускаются стада коров, а для жителей столицы такие сцены могут быть в диковинку. Да и само село на Волге обладает уже забытым антуражем деревенской живописи конца XIX века. Красивые снимки обеспечены. Местные жители любят фотографировать пляж и вид с обрыва.
Отправляемся в сказочное средневековье
Когда впервые видишь фотографии этого места, сложно поверить, что оно находится в паре часов езды от Самары, а не в другой стране. Речь о замке Гарибальди (на Яндекс Картах). По сути это целый туристический комплекс, заложенный несколько лет назад бизнесменом Олегом Гарибальдивичем Кузичкиным. Стилистика «средневекового» сооружения основана на неоготике и воистину впечатляет вниманием к деталям. Сейчас проект всё ещё достраивается — попасть внутрь будущей гостиницы не удастся. Но приехать, чтобы погулять рядом и сделать серию классных фотографий, можно. На территории есть несколько мест для перекуса, детские зоны и причал. Кстати, отсюда ещё можно прихватить с собой какой-нибудь сувенир.
Где переночевать в Самаре
Как и в случае с ресторанами, дефицита в местах, где можно остановиться для ночлега, тут нет. Выбор довольно большой, как среди сетевых отелей, так и частных хостелов. А уровень обслуживания и там, и там, судя по отзывам, весьма неплох. Остаётся выбрать то, что вам больше подходит. Подобрали три отличных варианта под разный бюджет.
Элегантно и дорого: Lotte Hotel Samara
Пятизвёздочный отель Lotte Hotel Samara расположен в самом центре Самары. Отсюда по прямой можно дойти до набережной, минуя площадь Куйбышева и музей модерна. Это третий отель южнокорейской сети Lotte Hotels & Resorts в России. Для постояльцев предусмотрено 193 номера, ресторан La Terrazza, премиальный фитнес-клуб и панорамный бассейн.
Адрес: Самара, ул. Самарская, д. 110 | на Яндекс Путешествиях
Цена за номер: от 11 500 рублей
Парковка: частная, бесплатная для постояльцев
Свежо: 7 Avenue Hotel & Spa
Пятизвёздочный отель 7 Avenue Hotel & Spa состоит из 120 номеров. Он построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. По меркам гостиниц, это место довольно свежее. Тут есть бассейн площадью 150 м², соляная комната и банный комплекс. Путь до пляжа занимает около десяти минут пешком. Для постояльцев на берегу Волги предусмотрены бесплатные лежаки и зонты.
Адрес: Самара, ул. Ново-Садовая, д.3 | на Яндекс Путешествиях
Цена за номер: от 6840 рублей
Парковка: частная, бесплатная для постояльцев
Уютно: Гостиница Trend
Гостиница Trend совсем небольшая по сравнению с предыдущими вариантами. Номера оценивают скорее как маленькие, подойдёт для тех, кому гостиница нужна только для ночёвки. Цены более чем лояльные. Есть маленькая общая кухня, хотя можно и заказать завтрак. Интерьеры оформлены в современном стиле, бельё меняют ежедневно, есть фен и наборы для ванн.
Адрес: г. Самара, ул. 8-я Радиальная, д. 6 | на Яндекс Путешествиях
Цена за номер: от 2000 рублей
Парковка: частная, бесплатная для постояльцев
В путешествии в Самару рассчитывайте хотя бы на пару ночёвок, которые вам обойдутся минимум в 5000 рублей. Траты на топливо до Самары и на разъезды по достопримечательностям и окрестностям составят около 7500 рублей. На питание придётся тратить от 3000 рублей в день. Сложим всё вместе и получится, что обязательный бюджет такого путешествия с учётом обратной дороги составит около 26 100 рублей. Уже к этой сумме нужно будет прибавлять стоимость билетов в музеи, спа-центры, сувениры и прочие платные сервисы по желанию.
Все точки на одной карте
Чтобы вам было удобно ориентироваться по Самаре и окрестностям, мы поместили все точки на карту.