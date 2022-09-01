Едем в Самару на машине: Волга и «другие миры»

«Это место за его необычный колорит часто называют Рачейскими Альпами. До Смолькино добротный асфальт, а затем надо проехать за село по лесной дороге. В сухую погоду проехать можно, а вот после дождя дорогу размывает. В Рачейском бору много памятников природы, но в шаговой доступности рекомендую посмотреть каменную гряду в районе истока реки Уса и каменный лабиринт. Виды завораживают — посреди соснового бора разбросаны огромные валуны. Многие из камней за свою форму имеют прозвища – Инопланетянин, Мыслитель, Черепашка.

Можно подняться на смотровую площадку окинуть взором просторы рачейской тайги. А можно побродить по лабиринту, который создала природа. Здесь много грибов, в глубине бора есть болота и там растут ягоды — брусника, клюква, черника».

Оцениваем волжские просторы с высоты

В этом путешествии мы постараемся избегать давно изученных и популярных мест. Но некоторые из них просто невозможно оставить без внимания. Например, Царёв курган — это не просто место силы, о котором написано в любом путеводителе по Самарской области. Отсюда открывается воистину захватывающий вид на окрестности.