Иван Васильевич и голландский след: едем в Ростов Великий на машине

Из Москвы в Ростов Великий ведёт трасса М-8 «Холмогоры». Не так давно дорогу на выезде из столицы радикально реконструировали: увеличили количество полос, подняли скоростной лимит, добавили современных развязок. Поэтому даже в пик дачного сезона риск встать в заторах отодвигается к городу Пушкино (35 км), где шоссе сужается, и всё ещё ведутся ремонтные работы.

До границы Подмосковья М-8 представляет собой удобный и вполне «обжитой» маршрут с качественным покрытием, хорошим освещением (но лишь местами) и обилием хороших заправочных комплексов. Небольшой отрезок, проходящий по территории Владимирской области, вообще имеет статус автомагистрали с ограничением 110 км/ч. Однако дальше трасса резко меняет формат, сужаясь до двух полос с редкими участками для обгонов и обилием населённых пунктов.