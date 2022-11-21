Великий Устюг: едем в гости к Деду Морозу!

Иван Васильевич и голландский след: едем в Ростов Великий на машине
Путешествия

Юрий Урюков

Так сложилось, что в России есть два города с почти одинаковым названием, но совершенно разной атмосферой. Подробный портрет южного Ростова, который на Дону, мы уже составили, а теперь отправимся на север — в Ростов Ярославской области. Его ещё уважительно и небезосновательно называют Великим. Жемчужина Золотого кольца, центр православия, заповедник народных промыслов и традиций, толика провинциальной русской тоски — всё это можно найти на берегу таинственного и прекрасного озера Неро.

Дорога Москва-Ростов

Из Москвы в Ростов Великий ведёт трасса М-8 «Холмогоры». Не так давно дорогу на выезде из столицы радикально реконструировали: увеличили количество полос, подняли скоростной лимит, добавили современных развязок. Поэтому даже в пик дачного сезона риск встать в заторах отодвигается к городу Пушкино (35 км), где шоссе сужается, и всё ещё ведутся ремонтные работы.

До границы Подмосковья М-8 представляет собой удобный и вполне «обжитой» маршрут с качественным покрытием, хорошим освещением (но лишь местами) и обилием хороших заправочных комплексов. Небольшой отрезок, проходящий по территории Владимирской области, вообще имеет статус автомагистрали с ограничением 110 км/ч. Однако дальше трасса резко меняет формат, сужаясь до двух полос с редкими участками для обгонов и обилием населённых пунктов.

200 км: Москва – Ростов
3-4 часа по бесплатной трассе М-8 «Холмогоры»
(при расходе 8 л / 100 км) — 16 литров АИ-95 (~843 рубля)

Темп движения заметно падает, при худшем раскладе короткая, казалось бы, поездка способна растянуться на полдня. Но суетиться смысла нет – живописный холмистый рельеф располагает к созерцанию.

РостовЯндекс Карты

Если утомились за рулём, сделайте паузу в Переславле-Залесском — там много интересного. Ну а перекусить перед финальным рывком до Ростова можно в Перелесках, где находится, пожалуй, самое милое и уютное заведение на всей М-8. Называется гриль-кафе «Сытый ёжик»: владельцам места удалось совместить стильный дизайнерский интерьер, качественный сервис и авторские блюда с весьма гуманными ценами.

Гриль-кафе «Сытый ёжик»

Адрес: Ярославская область, Переславский район, п. Перелески, ул. Центральная, 45 | на Яндекс Картах
Режим работы: круглосуточно
Средний чек: 600-700 рублей

Изучаем Ростов Великий

Ростов Великий с 30-тысячным населением — город компактный, по нему можно перемещаться пешком, но логичнее использовать автомобиль. Пробок на улицах не бывает, парковки бесплатные, а свободные места всегда есть даже в центре. Вдобавок на автомобиле удобнее осматривать окрестности, ведь там тоже хватает любопытных локаций. Чтобы вам было проще составить индивидуальный маршрут в соответствии с личными предпочтениями, мы отметим все точки на карте, которая находится в конце статьи. Рассказываем, чем заняться в одном из древнейших городов России, который в 2022 году отметил 1160-летие.

Фотография: Шелковников Евгений Анатольевич

Посетить «небесный град» на земле, который «маскировали» под Москву

Обычно мы избегаем в рекомендациях очевидных и банальных достопримечательностей. Но Ростовский кремль, куда в обязательном порядке везут туристов, путешествующих по Золотому кольцу — исключение из правила. Именно с этого объекта и нужно начинать знакомство с городом, чтобы с ходу зарядиться правильной энергетикой и настроением былинной Руси, какую с детства привыкли представлять по сказкам.

Ансамбль XVII века отлично знаком даже тем, кто ни разу здесь не бывал. За это стоит сказать спасибо знаменитому советскому режиссёру Леониду Гайдаю, который в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» отвёл Ростовскому кремлю роль Московского. Снимали характерную архитектуру и в других фильмах. Но увидеть те самые стены, башни и храмы не с экрана, а вживую — это совсем другое. Только вблизи понимаешь весь размах!

Фотография: Ludvig14

Фотографии: Государственный музей «Ростовский кремль»

Фотографии: Юрий Урюков

Изначально Ростовский кремль строили как резиденцию митрополита Ионы Сысоевича, что нашло отражение в помпезности оформления и планировке по типу библейского описания «небесного града». И самое главное — многое дошло до наших дней почти в неизменном виде, что придаёт прогулке совершенно особенный антураж.

Активностей на территории с избытком: можно посетить усыпальницу ростовских князей и архиереев — Успенский собор, который на сто лет старше самого кремля, или обустроенное на современный лад пространство Конюшенного двора (недавно полностью отреставрированного), подняться на смотровую площадку Водяной башни, пройтись по крепостным стенам или залезть на звонницу по узкой лестнице, поучаствовать в различных мастер-классах или изучить музейные выставки. Поэтому выгоднее потратиться на комплексный билет, покрывающий почти всё, кроме интерактива.

Государственный музей-заповедник Ростовский кремль

Адрес: Ярославская область, Ростов, Соборная площадь, 8
Режим работы: вс-пт с 9:00 до 17:30, сб с 9:00 до 19:00, выставки и экспозиции – ежедневно с 10:00 до 17:00, каждый первый вторник месяца – санитарный день
Стоимость комплексного билета: 1200 рублей, отдельные выставки – от 50 рублей

Найти настоящую крепость

Любопытно, что величественный Ростовский кремль на момент постройки лишь отчасти задумывался оборонительным сооружением. На самом деле защищать город должна была передовая на тот момент земляная крепость, которую в 1632-1634 годах по указу царя Михаила Фёдоровича Романова возвёл «городовой земляного дела горододелец» Ян Корнилий ван Роденбург.

Впоследствии голландский инженер проектировал шведские (на тот момент) укрепления Риги и Нарвы, форты нашей Засечной черты, однако российская карьера мастера началась именно в Ростове. Причём бастионы, куртины и заполненные водой рвы неплохо сохранились! И до сих пор отчётливым зубчатым кольцом опоясывают исторический центр города с торговой и жилой застройкой — это хорошо видно на спутниковых снимках. На местности очертания распознать сложнее: подумаешь, холмы да овраги. Но когда осознаёшь, что именно топчешь ногами, охотнее веришь легендам о сети тайных ходов на глубине. Однако найти их никому пока так и не удалось.

Фотография: besh74

Рекомендуем к осмотру участок голландской фортификации в районе улицы Карла Маркса, где расположена удобная парковка и ещё один значимый объект — церковь Вознесения Господня XVI века, построенная по приказу Ивана Грозного на месте захоронения святого юродивого Исидора Блаженного. Храм выделяется так называемым московским посадским стилем, поскольку создавал его известный столичный зодчий Андрей Малой. Внутри можно увидеть фрагменты фресок начала XVIII века.

Фотография: Masha Linnik

Церковь Вознесения Господня в валах

Адрес: Ярославская область, Ростов, ул. Карла Маркса, 25А
Режим работы: сб с 17:00 до 19:00, вс с 9:00 до 14:00

Посмотреть, где учились сто лет назад и учатся до сих пор

Сразу за периметром земляной крепости расположено старейшее и крупнейшее учебное заведение Ростовского района — гимназия имени Кекина, построенная на средства местного уроженца и петербургского купца в 1907-1910 годах. Спустя несколько лет к комплексу зданий, исполненных архитектором Трубниковым в стилях неоклассицизм и модерн, добавилась астрономическая обсерватория с пятидюймовым телескопом системы Рейнфельдера и Гертеля (говорят, украли прибор только в 80-е), а также метеостанцией. Планировалось, что со временем на этой серьёзной по тем временам базе возникнет университет, но грянула революция.

Фотография: max grom, Михаил Арамилев (Яндекс Карты)

Молодёжь до сих пор получает здесь образование. И даже сегодня гимназия выделяется на фоне местной малоэтажной и местами не самой приглядной застройки величественным обликом. Архитектурный памятник начала прошлого века, который определённо стоит увидеть.

Гимназия имени Кекина

Адрес: Ярославская область, Ростов, ул. Моравского, 6

Сделать красивые снимки с воды

Ростов Великий вырос на берегу озера Неро доледникового происхождения. По оценке учёных, люди вокруг этого болотистого, неглубокого (1-4 метра), но обширного водоёма селились тысячи лет назад. И неудивительно, что за это время народ сочинил немало мистических легенд. Рассказывают, например, о покоящихся на дне несметных богатствах времён татаро-монгольского нашествия и даже целом тайном городище. О чудище злобном, поедающем рыбаков. О чудодейственных свойствах сапропеля — специфического ила, слой которого достигает 40 метров!

Правда же состоит в том, что древнее финно-угорское племя меря действительно считало озеро Неро сакральным, а из-за обильных отложений купаться в нём вне специальных зон отдыха небезопасно. Зато смотреть на город с воды никто не запрещает.

Фотография: Арсений Леонидович Алешков (Яндекс Карты)

Спускайтесь на улицу Подозёрка к Владимирской часовне, где установлен Поклонный крест в память о крещении ростовчан в 991 году, и двигайтесь направо в сторону пристани. Здесь выдают напрокат лодки и катамараны по 700-1000 рублей в час, можно заказать прогулку и на 11-местном моторном катере (40 минут, 700 рублей с человека). На память получите приятные эмоции и фотографии, как с открыток.

Фотография: Яндекс Карты

Кстати, поговаривают, Пётр I в своё время собирался строить российский флот именно на Неро. Но не впечатлился глубиной водоёма, свернул подготовку и поехал в Переславль, на Плещеево озеро.

Пристань «Подозёрка»

Адрес: Ярославская область, Ростов, ул. Подозёрка, 33

Увидеть чудо-здание

В хорошую погоду из Ростова просматривается высоченная колокольня на другом берегу озера. Это — не мираж, а главная достопримечательность рабочего посёлка Поречье-Рыбное, когда-то процветавшего на торговле, огородничестве целебных трав и рыбной ловле. О былом достатке говорит изобилие добротных каменных домов, нетипичных для российских сёл.

Путешествующие по Золотому кольцу туристы сюда заглядывают редко, а зря. Та самая изящная колокольня считается самой высокой сельской во всей России — её высота составляет 94 метра. Объект заброшен, но до сих пор стоит мощно и уверенно (на Яндекс Картах). Поскольку архитектор этого чуда неизвестен, молва приписывает создание ажурной рекордной конструкции местному крестьянину-самородку.

Фотографии: Денис FOST, Лейля Альмяшева (Яндекс Карты)

По соседству — Петропавловская церковь и храм Никиты Мученика. Оба здания тоже XVIII века постройки и тоже в крайне печальном состоянии, со следами «непрофильной» эксплуатации в советскую эпоху.

Познать православие

Если изучить туристическую литературу по Ростову Великому, может сложиться впечатление, будто монастырей, храмов и церквей в округе едва ли не больше, чем обывательских построек. Учитывая, что город веками играл и до сих пор играет роль духовного, религиозного центра — это совсем неудивительно. Поэтому на подробный осмотр культовых сооружений во всём их многообразии надо выделять минимум день. В том случае, когда время ограничено, но пропускать православные святыни не хочется, рекомендуем заглянуть в Спасо-Яковлевскую Димитриеву обитель, до революции отмеченную вниманием многих царских особ.

Фотография: Шелковников Евгений Анатольевич

Фотографии: Юрий Урюков

Фотографии: Anna.Abramovich 

В этом мужском монастыре, основанном ещё в XIV веке, и без того идеально ухоженную территорию украшают два интересных собора — Димитриевский, выполненный в стиле «классицизм» на средства графа Николая Шереметева, и Зачатьевский, соединённый с Яковлевской церковью. Примечателен уютный садик с тихим прудом — здесь свежо даже в жаркую погоду. А за символическое пожертвование в 100 рублей гостей пускают на смотровую площадку одной из башен и участок крепостной стены — отсюда открывается шикарный вид на озеро Неро.

Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь

Адрес: Ярославская область, Ростов, ул. Энгельса, 44
Режим работы: ежедневно с 7:00 до 19:30

Превратиться в сталкера

Тот самый купец Алексей Леонтьевич Кекин, что завещал свой капитал Ростову для строительства гимназии и университета, при жизни вёл в городе активную коммерческую деятельность. В частности, основал в 1878 фабрику «Рольма» и провёл к ней водопровод, который позже начал обслуживать и сам город.

Ростовская льняная мануфактура успешно пережила две революции, выдержала советское время, но обанкротилась в 1990-е. Путеводители изредка отмечают этот факт и добавляют, что сейчас в одном из бывших промышленных зданий открыли торговый центр «Рольма» с кинотеатром и фудкортом. Но это не всё, что осталось от наследия Кекина.

Фотографии: Юрий Урюков

Напротив ТЦ сохранилось здание бывшей фабричной конторы. Пусть двухэтажный особняк в стиле модерн обветшал и зарос сорняками, но до сих пор примечателен затейливой архитектурой (на Яндекс Картах). А тем, кто отважится заглянуть во двор «Рольмы», откроется совершенно другой — постапокалиптический мир. Кое-где в цехах ещё остались старые таблички, детали оборудования — идеальный ландшафт для атмосферных сталкерских снимков. Любителям «заброшек» однозначно рекомендуем, тем более доступ на территорию свободный, можно даже на машине заехать.

Найти деревянную церковь

За традиционным русским зодчеством «без единого гвоздя» принято ехать далеко на север — на остров Кижи, например. Однако сохранилась подобная изюминка архитектуры и в нескольких километрах от Ростова: церковь Иоанна Богослова на Ишне, древнейший деревянный храм Ярославской области (на Яндекс Картах). Поставили его в 1687 году, тщательно берегли и в результате до наших дней сооружение дошло в относительно бодром состоянии.

Фотографии: Сергей Прокудин-Горский, Ольга В. (Яндекс Карты)

По преданию в XI веке ровно на этом месте святому Авраамию Ростовскому явился апостол Иоанн Богослов и вручил ему тростниковый посох, которым проповедник сокрушил идола местных племён и тем самым убедил язычников в силе православия. Так это или нет — точно уже никто не скажет, но сложно спорить с тем, что храм и правда возвели в правильной, очень живописной локации, словно взятой с пасторальных пейзажей.

Сейчас церковь реставрируют, поэтому с доступом внутрь могут возникнуть трудности. Но образы из иконостаса и резные золочёные Царские врата деревянного храма показывают в Ростовском кремле.

Изучить реликвии и отведать чай из самовара

Ростовский кремль как заповедник формировался с 1883 года (и здесь нет опечатки), поэтому наполняют его, главным образом, музеи государственные, то есть довольно консервативные по содержанию и подаче информации. Альтернативой выступают частные выставки, самая любопытная из которых, пожалуй, находится в доме вдовы священника 1909 года постройки, восстановленном известным меценатом Анастасией Аристовой.

Называется это арт-пространство Музей народного искусства, а основана экспозиция на уникальной коллекции Александра Ильина. Более 250 экспонатов, показанных без витрин и прочих барьеров, охватывают весь спектр крестьянского ремесла XVII-XX веков. В дополнение — «Ностальгическая гостиная», погружающая в атмосферу быта советского интеллигента 1960-1980-х годов. Здесь же продают авторские картины художников Золотого кольца и проводят интерактивные чаепития с дегустацией традиционной северной выпечки (шаньги, тетерки, жаворонки).

Музей народного искусства

Адрес: Ярославская область, Ростов, ул. Ленинская, 29
Режим работы: вт-вс с 10:00 до 18:00
Стоимость билета: от 150 рублей, экскурсия с чаепитием — 1800 рублей с человека

Что привезти из Ростова Великого
Роман Дубов

Житель Ростов

«Визитная карточка города — финифть. Особая технология живописной эмали, пришедшая на Русь из Византии в X веке под названием «огненного письма». С начала XVIII века именно ростовские мастера задавали тон в этом направлении художественного промысла, доведя его до совершенства.

В Судном приказе Ростовского кремля работает музей финифти, изделия встречаются в сувенирных лавках, но разумнее и выгоднее подобрать подарок в магазине при крупнейшей в городе фабрике. Там и ассортимент широкий, и цены разумные, и качество не вызывает сомнений».

Фирменный магазин фабрики «Ростовская финифть»

Адрес: Ярославская область, Ростов, Борисоглебское шоссе, 3
Режим работы: пн-сб с 10:00 до 18:00, вс с 10:00 до 17:00

«Славится Ростов и особой разновидностью гончарного искусства — чернолощёной керамикой. Обожжённые коптящим пламенем изделия тёмного цвета с характерным металлическим отливом активно изготавливали в здешних мастерских в XIX веке, затем промысел подзабыли, но в наши дни с энтузиазмом возрождают. Охотиться за подобными авторскими сувенирами имеет смысл на мастер-классе в кремле и на ярмарке «Ремесленная слобода». Здесь же можно найти льняную одежду, мёд и медовуху, бересту, лекарственные травы и вообще всё, в чём местные умельцы издавна знают толк. Привычных магнитов и колокольчиков, разумеется, тоже хватает».

Торговые ряды «Ремесленная слобода»

Адрес: Ярославская область, Ростов, ул. Каменный мост
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 17:00

«Фанатам вкусных сувениров советую заглянуть в посёлок Семибратово (16 км от Ростова), где работает интерактивный комплекс «Библиотека варенья». Лакомства здесь представлены в изобилии, вплоть до самых экзотических вариантов на овощах. К примеру, баночку кабачка с брусникой продают за 250 рублей, а варенье из одуванчиков — за 380. Разумеется, сладкие сорта тоже есть в наличии, а всего более 30 разновидностей! Особенно необычно варенье из шишек (в том числе с кедровым орехом), но это уже более дорогой вариант – 400-540 рублей.

Здесь же находятся Музей баклуши и зона мастер-классов по росписи — медведя-неваляшки, птички-свистульки, ложки и так далее. Есть даже настоящий «Медвежий угол» с живыми косолапыми.

Музей баклуши и библиотека варенья

Адрес: Ярославская область, Ростовский район, пос. Семибратово, ул. Советская, 78
Режим работы: вт-вс с 10:00 до 17:30 (лучше уточнять по телефону)
Цена билета: от 290 рублей, мастер-классы – от 250 рублей

Где вкусно поесть в Ростове Великом
Подороже: ресторан «Рождественский»

Классическое статусное заведение с элегантным интерьером, приятной музыкой и добротным европейским меню. Рекомендуем тем, кто ценит уютную атмосферу, личный комфорт и не желает встречаться во время обеда или ужина с толпами туристов из экскурсионных автобусов.

Адрес: Ярославская область, Ростов, Советская площадь, 22 | на Яндекс Картах
Режим работы: будни с 10:00 до 22:00, выходные и праздники с 10:00 до 23:00
Средний чек: 1200-1600 рублей

Оптимально: Народная академия ухи «Щучий двор»

Самобытный театр-ресторан, основанный на традициях местной рыбной кухни. Интерьер разделён на два тематических расписных зала, посвящённых творчеству зоолога Леонида Сабанеева и популярной повести XVII века «О Ерше Ершовиче». Для особых случаев предусмотрен президентский VIP-кабинет. В меню — сезонная уха (от 270 руб.), заколот (горячая закуска из рыбы с белыми грибами, 390 руб.), котлеты из щуки (380 руб.), судак по-ростовски (450 руб.) и прочие деликатесы, часть из которых можно купить в фирменном магазине.

Адрес: Ярославская область, Ростов, ул. Достоевского, 39 | на Яндекс Картах
Режим работы: вс-чт с 10:00 до 21:00, пт-сб с 10:00 до 22:00
Средний чек: 700 рублей

Атмосферно: байкер-хаус «Олень»

Идеальное место для тех, кто желает не столько сытно поесть, сколько весело и задорно провести время в аутентичном байк-рок-интерьере. Выбор еды, может быть, и не блещет разнообразием, зато тематические блюда вроде фирменных бургеров и закусок готовят вкусно, барная карта приличная. Неплохой вариант для компании, которая после прогулок по городу стремится оттянуться на шумной вечеринке. Детям тоже рады — соответствующий раздел в меню предусмотрен.

Адрес: Ярославская область, Ростов, ул. Окружная, 9
Режим работы: пн-пт с 16:30 до 23:00, сб-вс с 15:00 до 23:00 | на Яндекс Картах
Средний чек: 500-1000 рублей

Подешевле: кафе «Алаверды»

Едва ли не единственная приличная точка общепита в городе, где готовы накормить гостей даже ночью. Причём накормить с истинно кавказским гостеприимством и душевностью. Интерьер незатейлив, меню вроде бы тоже самое простое, однако готовят в семейном кафе очень вкусно. Специализация — хачапури, хинкали и прочие знаменитые блюда грузинской кухни.

Адрес: Ярославская область, Ростов, Советский переулок, 2 | на Яндекс Картах
Режим работы: пн-пт с 10:00 до 00:00, сб-вс с 10:00 до 03:00
Средний чек: 400-500 рублей

Где переночевать в Ростове Великом
Круто и дорого: туристический комплекс «Ярославна»

Отличается удобным для автопутешественников расположением с заездом непосредственно с трассы М-8 «Холмогоры» и выходом на берег озера Неро. Территория большая и зелёная. Есть свой пляж, прокат снаряжения для спорта, отдыха и рыбалки, бани, мини-ферма, музей крестьянского быта и даже грунтовая «взлётка» для частного авиатранспорта. Разместиться предлагают в 12 уютных бревенчатых коттеджах. Как говорят сами владельцы, «Ярославна» — это сочетание современных гостиничных удобств с атмосферой русской деревеньки.

Адрес: Ярославская область, с. Львы, 1Б
Цена номера за ночь: от 4500 рублей
Парковка: бесплатная
Посмотреть цены и забронировать номер

Оптимально: отель «Селивановъ»

Историческая гостиница разместилась в памятнике архитектуры — красивом двухэтажном особняке купеческой династии Селивановых. Интерьер одного из самых старых гражданских зданий Ростова удивляет помпезным стилем модерн, а 25 номеров — чистотой и домашним уютом. Озеро Неро буквально в двух шагах, до центра города тоже недалеко. Есть ресторан, кофейня, сауна с бассейном.

Адрес: Ярославская область, Ростов, ул. Окружная, 5
Цена номера за ночь: от 1710 рублей
Парковка: бесплатная
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Стильно: апарт-отель Loft Apart

Когда-то в этом здании XIX века работал трактир с номерами «Лондон» купца Царькова, а теперь пространство переделали под ультрасовременные дизайнерские лофт-номера, в том числе двухуровневые. Причём в каждом предусмотрена мини-кухня с бытовой техникой и посудой. Кроме того, гостей завлекают панорамными видами на главные древности Ростова (Успенский собор и звонницу) и выходом на тихую пешеходную улицу.

Адрес: Ярославская область, Ростов, ул. Маршала Алексеева, 4
Цена номера за ночь: от 3500 рублей
Парковка: бесплатная
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Бюджет поездки

При большом желании москвичи могут познакомиться с Ростовом Великим буквально за один день. Но мы всё же рекомендуем приехать с ночёвкой, чтобы осмотреть многочисленные памятники старины спокойно и обстоятельно. Тем более бюджет не сильно пострадает — жильё доступное. Вот список примерных расходов:

  • топливо в обе стороны с учётом локальных разъездов — 2500 рублей;
  • двухместный номер на сутки — в среднем 3000 рублей;
  • питание на два дня — порядка 6000 рублей.

Суммарно получается 11 500 рублей. Траты на сувениры и билеты в музеи добавляйте в смету отдельно по своему вкусу.

Чтобы вам было удобно ориентироваться по Ростову и окрестностям, мы собрали все точки из материала на одной карте.

В каких Ростовах вам довелось побывать?

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