Едем в Плёс на машине: что посмотреть, куда сходить
Юрий Урюков
Если долго искали, как выглядит в реальной жизни тот самый уездный городок с картин русских художников, то вам нужно в Плёс. Затерянный в природе, с очаровательными пейзажами, окутывающий сказочной пасторалью русской глубинки — этот город пробуждает всё русское в сердце.
134 года назад Исаак Левитан так восхитился увиденным, что провёл в Плёсе три крайне насыщенных лета, написав за это время около 200 произведений! Последовали примеру мастера и другие люди искусства, вслед за которыми потянулись и туристы. К счастью, массовое паломничество не испортило атмосферу тихого уединения. Здесь нет фабрик и заводов, общественного транспорта и шумных трасс. Да что говорить — в сезон «чужие» легковушки в центр порой не пускают и просят гостей погулять пешком. Впрочем, это не повод отказываться от поездки к заповедному поселению на автомобиле. И вот почему.
Машина — самый удобный способ добраться из Москвы до удалённого от железных дорог Плёса. К городу можно доехать разными нескучными маршрутами. Например, по трассе М-7 «Волга» через Владимир и Суздаль. Или живописными второстепенными шоссе через Киржач, Кольчугино, Юрьев-Польский и Гаврилов Ям. Но мы рекомендуем путь по федеральным дорогам М-8 «Холмогоры» и далее по Р-132 «Золотое кольцо». Получается чуть дальше по километражу, зато быстрее по времени: меньше вероятность застрять в пробке и подпортить подвеску на провинциальных ухабах. Ну, и при желании можно легко заскочить в нарядные Ярославль и Кострому.
Присматриваемся к усадьбе за 55 миллионов
Если примерно за восемь километров до Плёса свернуть с трассы Р-132 к посёлку Ногино, то можно заехать в усадьбу Алексеевская — одно из немногих сохранившихся в Ивановской области имений периода зрелого классицизма с оригинальным помещичьим домом (Яндекс Картах). Специалисты-краеведы считают, что архитектурной изюминкой здешние места обязаны отставному секунд-майору Алексею Кондратьевичу Коптеву, который в конце XVIII века задумал построить загородный комплекс своего имени по последней петербургской моде, взяв за прототип планировку Петергофа.
Революция 1917 года поставила крест на парадном статусе Алексеевской. Известную благотворительницу госпожу Чемодурову, что жила в имении на тот момент, переселили во флигель для прислуги, а в главном здании устроили детский дом. Со временем разрушили церковь, уничтожили плодовый сад и затейливую каменную ограду, образцовый парк застроили сараями и частично вырубили. А когда съехали сироты, подвергся разграблению и сам дворец.
Но историческая усадьба c Г-образным прудом так или иначе дошла до наших дней, причём в 2000 году здесь провели реконструкцию. А в апреле 2022-го достопримечательность выставили на продажу — стать владельцем Алексеевской можно было за 55 миллионов рублей.
Едем на дачу Шаляпина
В Плёсе любят рассказывать байку, как в 1910 году в городок впервые заглянул оперный певец и так очаровался видами, что тут же повелел построить здесь дачу. На удивление, в самой сути легенда не врёт: если опустить красочное описание общения знаменитости с публикой на пристани, в общих чертах так и случилось в действительности.
Фёдор Шаляпин заезжал в гости к знакомому семейству Щулепниковых, во владении которых находилась запущенная усадьба Хмельницы XVIII века — в пяти километрах от Плёса вниз по течению Волги. Этот участок земли и решила прикупить звезда сцены, доверив контроль за строительством местным друзьям. Те справились на отлично — в 1913 году на берегу великой реки заложили главное здание по проекту архитектора Василия Кузнецова, а в 1914-м дачу в неорусском стиле уже закончили: рубленый одноэтажный дом с мезонином, террасой и флигелями гармонично вписался в ландшафт (Яндекс Картах).
По иронии судьбы, Шаляпин в собственном уголке так и не отдохнул. Сначала помешала Первая мировая война, затем случилась революция. В 1923 году на базе национализированной усадьбы создали советский дом отдыха, заполнив территорию дополнительными корпусами и несколько перекроив архитектуру основной постройки. Санаторий «Порошино» функционировал до середины 2000-х, после чего пришёл в запустение.
Предпринимались попытки продать историческую дачу за внушительные 140 миллионов рублей, но желающих не нашлось, и изящные деревянные конструкции тихо погибают без присмотра. Спешите увидеть своими глазами — а то уже через несколько лет от уникального объекта останутся только фотографии и воспоминания.
Любуемся идеальной деревней
Проснувшуюся от увядающих усадеб древнерусскую тоску легко развеять в «Знатной сторонке». Под таким названием авторы известного в Плёсе гостинично-ресторанного комплекса «Частный визит» запустили в местечке Выголово в пяти километрах от города новый проект — образцовое деревенское эко-хозяйство. По сути, это агротуристический арт-объект, созданный компанией художников с целью показать «какой может быть Россия, если приложить усилия, талант и любовь».
Деревенское эко-хозяйство «Знатная сторонка»
Адрес: Ивановская область, Приволжский район, деревня Выголово, 34
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 18:00
Стоимость посещения: эко-хозяйство — бесплатно, музей «Дом кота» — 150 рублей
«Знакомство с нашим чудесным городом надо начинать с эмоциональных моментов. Взглянуть на Плёс и окрестности с высоты птичьего полёта, забравшись на Соборную гору и гору Левитана. Обязательно сесть на прогулочный «речной трамвайчик», который каждый час отходит от центральной пристани, и посмотреть на Плёс с Волги, чтобы понять, почему художники образно называют набережную кусочками белого пилёного сахара, разбросанными по берегу. Также настоятельно рекомендую посетить экспозиции Плёсского музея-заповедника: дом-музей Левитана, музеи пейзажа, древнего Плёса, художественных промыслов Ивановской области».
Покоряем три вершины
Собрать детальную панораму города-заповедника помогут смотровые площадки трёх местных холмов (а всего в городе их семь — привет, Москва!). С Соборной горы Плёс начался: формально с 1410 года, а фактически и того раньше, ещё в XII веке. Деревянная крепость, конечно, давно сгнила, но поэтические виды на тихие улицы и Волгу, а также самое старое сохранившееся здание — Успенский собор 1699 года — продолжают радовать покорителей вершины. Здесь же можно посмотреть единственный в России памятник князю Василию I, официальному основателю города, и посетить корпус Присутственных мест XVIII века, ныне музейный краеведческий комплекс.
Музейно-выставочный комплекс «Присутственные места»
Адрес: Ивановская область, Приволжский район, г. Плёс, ул. Соборная гора, 1
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, понедельник выходной, с 12:30 до 13:00 и с 15:30 до 16:00 – санитарный час, третий вторник каждого месяца – санитарный день
Стоимость посещения: 150 рублей
Соседняя гора — Воскресенская, а в народе попросту Тычок — противоположность Соборной в плане туристического обустройства (на Яндекс Картах). Здесь уединённо, нет раскрученных музеев и памятников, зато пейзажи впечатляют не меньше. А если аккуратно спуститься по крутой тропке на улицу Ленина, увидите архитектурную редкость — деревянную часовню Михаила Архангела 1825 года постройки, перенесённую в Плёс из деревни Антоново Ивановской области. А дом №5 — вообще эклектика эпох. Владелец двухэтажного особняка XIX века устроил дизайнерское посвящение дяде — идейному коммунисту, поэтому резные наличники в этом ансамбле соседствуют с символикой СССР, портретами Сталина, Ленина и военачальников Великой Отечественной войны. Необычно.
Гора Левитана по другую сторону впадающей в Волгу речки Шохонки — самая загадочная (на Яндекс Картах). Считается, именно здесь великий художник писал шедевр «Над вечным покоем», вдохновляясь деревянной Петропавловской церковью XVI века.
На самом деле, мастер воспроизвёл на полотне собирательный образ патриархальной русской глубинки. Да и старое религиозное сооружение сгорело больше ста лет назад, сейчас на воссозданном древнем погосте стоит Воскресенская церковь 1699 года, переехавшая из села Билюково Ивановской области в 1982-м. Однако не зря на вершине увековечили в бронзе Левитана с мольбертом. Исаак Ильич и со товарищи действительно любили тут творить. Достаточно одного взгляда на округу, чтобы понять почему.
Изучаем город с Волги
Панорама уютной набережной Плёса — лишь малая часть теплоходной экскурсии. За 40-45 минут водного путешествия показывают укромный уголок романтических свиданий Исаака Левитана с Софьей Кувшинниковой, которая сопровождала художника в творческих странствиях по Волге; дома-пристани и обширное лодочное хозяйство местных жителей; руины так называемой Красной стены, напоминающей древний акведук; горнолыжный склон, плавающую заправку и часть скандальной усадьбы Миловка — резиденции экс-президента России Дмитрия Медведева.
В цену тура входит аудиогид. Кораблик работает с утра до вечера и отправляется регулярно — каждый час. Но есть нюанс: на борту должно быть минимум семь взрослых пассажиров, иначе придётся ждать следующего сеанса. Тем не менее бывалые советуют подходить на пристань ближе к вечеру, чтобы увидеть Плёс в лучах закатного солнца.
Экскурсия на теплоходе
Адрес: Ивановская область, Приволжский район, г. Плёс, ул. Советская, 43, причал «Дана»
Режим работы: с 10:00 до 19:00
Стоимость билета: 400 рублей
Знакомимся с Мухой и «Дачницей»
Прогулку по набережной Плёса так и подмывает назвать изысканно, на французский манер — променадом, ведь здесь по большей части сохранилась историческая застройка, созданная по генеральному плану екатерининских времён. Стройный ряд разнофактурных фасадов купеческих особняков задаёт правильное настроение, а поддерживают его подчас неожиданные жанровые скульптуры с городскими легендами.
Стартовать разумно с пересечения улиц Советской и Островского, где на камень присела кошка Муха (на Яндекс Картах) — любимый питомец семьи плёсского художника Виталия Панченко, погибший, по самой распространённой версии, при защите котят от бродячих собак. Рядом — «сундук желаний», куда предлагается бросить монетку. У Проездного переулка встречаем Фёдора Шаляпина и девочку с собакой (на Яндекс Картах). Молва уверяет, что это Оля, дочка местного купца Чернева, и её верный пёс Гудок.
А в завершении набережной, где улица Луначарского приводит к Музею пейзажа, в тени деревьев находим скульптурную композицию «Дачница»(на Яндекс Картах). Говорят, девушка в летнем платье и шляпке похожа на ту самую левитановскую музу Софью Кувшинникову.
Идём в три знаковых музея
Все нужные музеи находятся на набережной, а потому удобны для просмотра до, после или даже во время променада. Перенесёмся же в 1888 год. Именно тогда три московских талантливых художника — Исаак Левитан, Софья Кувшинникова и Алексей Степанов — сняли комнаты в мезонине особняка купца Солодовникова. Теперь здесь дом-музей великого пейзажиста: мемориальные кабинеты, личные вещи, живопись — в общем, всё, что относится к быту и творчеству исторических личностей, которым Плёс во многом обязан популярностью.
Мемориальный дом-музей И. И. Левитана
Адрес: Ивановская область, Приволжский район, г. Плёс, ул. Луначарского, 4/1
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, понедельник выходной, с 12:30 до 13:00 и с 15:30 до 16:00 – санитарный час, последний вторник каждого месяца – санитарный день
Стоимость билета: 200 рублей
Дом Подгорновых-Грошевых, построенный в конце XVIII века в стиле провинциального классицизма, в наши дни принял уникальный Музей пейзажа, в котором собрана обширная коллекция работ как российских, так и советских художников. Кстати, сам особняк тоже увековечен на полотне. Левитан изобразил его на картине «Вечер. Золотой Плёс». А ещё, говорят, ночами по комнатам бродит призрак…
Музей пейзажа
Адрес: Ивановская область, Приволжский район, г. Плёс, ул. Луначарского, 20
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, понедельник выходной, с 12:30 до 13:00 и с 15:30 до 16:00 – санитарный час, первый вторник каждого месяца – санитарный день
Стоимость билета: 150 рублей
Экспозицию «Художественные промыслы Ивановского края» разместили в здании бывших Мучных рядов XIX века. Нарядная выставка убедительно доказывает, что не только видами да живописью славится округа. Лаковые миниатюры Палеха и Холуя, ювелирные изделия, образцы традиционной вышивки по сетке и изделия знаменитой Яковлевской мануфактуры — это стоит увидеть.
Экспозиция «Художественные промыслы Ивановского края»
Адрес: Ивановская область, Приволжский район, г. Плёс, ул. Советская, 41
Режим работы: среда – воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник, вторник – выходной, с 12:30 до 13:00 и с 15:30 до 16:00 – санитарный час, второй вторник каждого месяца – санитарный день
Стоимость билета: 100 рублей
«Широко известных сувениров местного промысла вроде тульского пряника или белёвской пастилы в Плёсе нет. Однако у туристов пользуются популярностью чувильки —глиняные игрушки-свистульки на три или пять тонов, а также копчёная волжская рыба и углы — открытые пироги с копчёным лещём. В качестве живописного подарка можно привезти пейзажи местных художников: картины продают как в авторских мастерских (Глеба Жукова, Льва Николаева), так и на открытых вернисажах на набережной в центре города».
Закусочная «Рыбный угол»
Адрес: Ивановская область, Приволжский район, г. Плёс, Советская наб., 41 | на Яндекс Картах
Режим работы: среда, четверг с 11:00 до 18:00; пятница, суббота с 10:00 до 19:00; воскресенье с 10:00 до 18:00; понедельник, вторник - выходной
Средний чек: 500 рублей
«Альтернативные вкусные подарки смотрите в "Кофейне Софьи Петровны Кувшинниковой", расположенной в комплексе исторических зданий, который некогда одновременно делили чайная общества трезвости и казённая винная лавка. Теперь же здесь по секретным рецептам готовят фирменные десерты: кулейку по 250 рублей — плёсский ответ чизкейку, и любимое печенье Левитана за 180 рублей».
Историческая кофейня-ресторан Софьи Петровны Кувшинниковой
Адрес: Ивановская область, Приволжский район, г. Плёс, Советская наб., 31-33 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 20:00
Средний чек: 1000-1200 рублей
Где ещё вкусно поесть в Плёсе
Подороже: ресторан Ikra
Модный сетевой гастрономический проект — первый pop-up ресторан в России — стартовал именно в Плёсе в 2021 году. Особенность заведения — «популяризация традиций русской кухни через высокую кухню». Заведение открыли в старинном деревянном доме, где по системе chief’s table проводят тематические обеды и ужины, а также чаепития.
Адрес: Ивановская область, Приволжский район, г. Плёс, ул. Варваринская, 18 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00
Средний чек: от 2700 рублей
Подешевле: ресторан «Грандъ Сова»
Авторский ресторан при одноимённом отеле, где особое внимание уделяют подаче блюд и выбору посуды. Гостям предлагают два уютных зала: с камином и винным погребом либо с видом на Волгу через панорамные окна. Важно: желающих посетить заведение немало, поэтому владельцы просят бронировать столики заранее, а в высокий сезон не исключён обязательный невозвратный депозит. Уточняйте условия посещения на сайте.
Адрес: Ивановская область, Приволжский район, г. Плёс, ул. Варваринская, 18 | на Яндекс Картах
Режим работы: понедельник-четверг с 13:00 до 22:30, пятница-воскресенье с 13:00 до 23:00
Средний чек: 1000-1200 рублей
В 2017 году Плёс занял первое место в России по числу туристов на одного жителя. И это похоже на правду: пусть недостатка в отелях в городе не наблюдается, но приехать спонтанно в сезон, скорее всего, не получится — бронируйте ночлег заранее. И рассчитывайте на «московские» цены, потому что в последние годы Плёс полюбила столичная светская тусовка.
Круто и дорого: гостевой дом Sophie
Это здание в историческом центре Плёса создаёт впечатление обычного жилого особняка. Однако внутри обустроили шесть роскошных комнат, в основу дизайна которых легла «французская эклектика конца XIX века с подчёркнуто сдержанными отсылками к купеческим усадьбам Серебряного века». Атмосферности интерьерам добавляет антикварная мебель. Дополнительный плюс — терраса с видом на Волгу.
Адрес: Ивановская область, Приволжский район, г. Плёс, ул. Кирова, 8
Цена номера: от 16 500 рублей
Парковка: бесплатная
Оптимально: бутик-отель «Усадьба Плёс»
Гостиница в стиле классической русской усадьбы с банным спа-комплексом и кучей бесплатных активностей вроде открытого бассейна, барбекю и зимнего катания на ватрушках. Гости ставят отелю отличные оценки, хвалят за уют, чистоту и высокий уровень сервиса.
Адрес: Ивановская область, Приволжский район, г. Плёс, ул. Спуск горы Свободы, 18
Цена номера: от 6000 рублей
Парковка: бесплатная
Оптимально: гостевой дом «Волга-Volga»
Каждый из десяти номеров отеля оформлен в уникальном стиле: Малахитовая шкатулка, Швейцарское шале, Парусная комната, Заморская и так далее. Гостям также предлагают гостиную с расписным камином и баню на берёзовых дровах. Туристы хвалят душевную обстановку и самобытный стиль мини-гостиницы.
Адрес: Ивановская область, Приволжский район, г. Плёс, ул. Спуск горы Свободы, 12Б
Цена номера: от 5600 рублей
Парковка: бесплатная
Плёс — городок небольшой, который можно за день пешком обойти. Но с учётом перемещений по округе мы рекомендуем выделить на путешествие минимум пару дней хотя бы с одной ночёвкой. В таком случае примерные расходы составят:
- топливо – 2000 рублей;
- двухместный номер на выходные – около 8000 рублей;
- питание на два дня – около 9000 рублей.
В сумме: 19 000 рублей. Траты на сувениры и музеи добавляйте в смету отдельно и по своему вкусу.
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