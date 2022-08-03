Едем в Плёс на машине: что посмотреть, куда сходить

Если долго искали, как выглядит в реальной жизни тот самый уездный городок с картин русских художников, то вам нужно в Плёс. Затерянный в природе, с очаровательными пейзажами, окутывающий сказочной пасторалью русской глубинки — этот город пробуждает всё русское в сердце.

134 года назад Исаак Левитан так восхитился увиденным, что провёл в Плёсе три крайне насыщенных лета, написав за это время около 200 произведений! Последовали примеру мастера и другие люди искусства, вслед за которыми потянулись и туристы. К счастью, массовое паломничество не испортило атмосферу тихого уединения. Здесь нет фабрик и заводов, общественного транспорта и шумных трасс. Да что говорить — в сезон «чужие» легковушки в центр порой не пускают и просят гостей погулять пешком. Впрочем, это не повод отказываться от поездки к заповедному поселению на автомобиле. И вот почему.