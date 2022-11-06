Что посмотреть по пути в Карелию: маршрут через Великий Новгород и окрестности Петербурга

Поэтому мы рекомендуем заглянуть в не самые популярные у туристов отдалённые от города места. Тем более, поездка на машине позволит выстроить маршрут через одну из таких локаций. Например, немного не доезжая до города есть стрелковый клуб, где выпустить пар, постреляв из любого вида оружия, смогут даже новички.

Парк Ораниенбаум находится в западной части от центрального Санкт-Петербурга, но в пределах КАД. Многие проезжают его мимо по дороге в Кронштадт. Природный музей-заповедник с елями и лиственницами хорошо подойдёт для пикника на природе или короткой прогулки с детьми.