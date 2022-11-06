Что посмотреть по пути в Карелию: маршрут через Великий Новгород и окрестности Петербурга

Кристина Корчанова
Красочная природа, финский колорит, свежая рыба и приятные цены — это лишь несколько преимуществ осенней поездки в Карелию. Мы уже рассказывали, как провести незабываемый отдых на карельских озерах: в какие музеи сходить, какими водоёмами полюбоваться и в каких деревнях запастись сувенирами. Теперь предлагаем альтернативный маршрут с несколькими остановками по пути. Едем в большое путешествие в Карелию через Великий Новгород и Санкт-Петербург.
Республика Карелия считается одним из самых экологичных мест в России. Чистый воздух, уникальные растения и животные, хорошие условия для отдыха на озёрах и вкусная рыбная кухня. А ещё можно пособирать ягоды и грибы: в октябре в Карелии много белых грибов, лисичек и брусники.
Планируем дорогу
Путешествовать по Карелии удобнее всего на машине, потому что уникальные природные достопримечательности и спа-курорты находятся на приличном расстоянии друг от друга.
Доехать до места можно по двум маршрутам. Напрямую стоит ехать тем, кто хочет увидеть карельские леса побыстрее и ограничен во времени. Но лучше запланировать одну-две остановки.
Историческое место России, откуда берёт своё начало история семьи Рюриковичей. Именно Новгород на протяжении нескольких столетий был первой и единственной столицей княжеской Руси. Город строился и обогащался, оставляя потомкам десятки культурных памятников. Богата и разнообразна природа Великого Новгорода: здесь протекает реки Волхов, Гзень и Ловать. И именно здесь находится знаменитая система озёр Селигер, частично скрытая от глаз туристов за лесами и равнинами.
Великий Новгород — город, который точно стоит посетить, особенно по пути в Карелию. Сначала рекомендуем погулять по набережной: по обе стороны Волхова находятся многочисленные смотровые площадки. На набережной стоит задержаться у Аркады Гостиного двора (на Яндекс Картах) — объекта культурного наследия федерального значения, которая стоит на противоположном от кремля берегу. Перейти от одного объекта к другому можно пешком по Горбатому мосту.
На изучение Новгородского кремля (на Яндекс Картах) уйдёт целый день. Но если времени мало, посвятите его Белой Алексеевской башне. Можно сходить в уникальный музей — Центр музыкальных древностей Владимира Ивановича Поветкина. Там можно послушать музыкальный фольклор, узнать как звучат брынчалки, зубатки, свистульки, волынки и гусли.
Ещё одной точкой маршрута может стать как сам Санкт-Петербург, так и любая неизведанная ранее окрестность города. Благо таких мест хватает. Помимо стандартных и множество раз описанных в путеводителях садов и памятников, под Санкт-Петербургом есть неожиданные места — засаженный огромными елями и лиственными деревьями парк Ораниенбаум или эко-тропа в заповеднике «Сестрорецкое болото». Отдельного упоминания заслуживают активные развлечения области.
Поэтому мы рекомендуем заглянуть в не самые популярные у туристов отдалённые от города места. Тем более, поездка на машине позволит выстроить маршрут через одну из таких локаций. Например, немного не доезжая до города есть стрелковый клуб, где выпустить пар, постреляв из любого вида оружия, смогут даже новички.
Парк Ораниенбаум находится в западной части от центрального Санкт-Петербурга, но в пределах КАД. Многие проезжают его мимо по дороге в Кронштадт. Природный музей-заповедник с елями и лиственницами хорошо подойдёт для пикника на природе или короткой прогулки с детьми.
Идеальное место для медитации ждёт на северо-западе Санкт-Петербурга, возле Сестрорецка. Речь идёт о заказнике «Сестрорецкое болото». Для прогулок можно арендовать велосипед или самокат, а в сезон миграции лягушек будет интересно наблюдать, как пресноводные переходят из болота в разлив для метания икры.
Ближе к Карелии на выезде из Петербурга располагается автодром «Игора Драйв». На территории комплекса действуют несколько трасс, есть вся сопутствующая инфраструктура: боксы, большие парковки, ресторан, автомобильный музей, здесь проводятся автошоу и работает центр контраварийной подготовки. Есть и собственный картинг с открытой трассой длиной 1200 метров.
Наконец, отправляемся в конечную точку нашего маршрута — Карелию. В программе путешествия — выходные в карельских лесах, отдых в бане, посещение Валаама, новый гастрономический опыт и много сувениров.
В карельском эко-парке «Долина водопадов» собрана россыпь природных красот северной части страны. Здесь можно увидеть четыре водопада в одном месте и пройти специальный маршрут в хвойно-сосновом лесу. У входа в парк будет возможность попробовать пирожок «калитка» — кулинарную визитную карточка региона. После прогулки по экотропе есть шанс попробовать себя в стрельбе из первобытного лука или погладить настоящих северных оленей.
Есть в Карелии и сказочные места с древними поверьями. Например, «чёртова гора». С неё хорошо видны разноцветные осенние леса, а Ладожское озеро как на ладони. Официально гора называется Хийденвуори. И это одно из красивейших мест, скрытых от толп туристов. Про гору всегда рассказывали легенды и мифы о духе Хийси — злом хранителе леса, которого в народе называли чёртом. Подъём займёт 20-30 минут, есть два входа на тропы разной сложности.
Побывать в Карелии и не проехать по озёрам — фатальная ошибка. Вам точно запомнится водная прогулка вдоль Ладожских шхер — архипелага из мелких скалистых островов. Увидеть масштабы каменистых берегов и изрезанных бухт с воды — редкая возможность, ведь из-за опасного характера Ладожского озера водные прогулки проводят только в хорошую погоду. У подножья скал можно увидеть ладожских нерп — милых, но очень осторожных животных.
Отдельный день стоит посвятить поездке на Валаам. Попасть туда можно на «Метеоре», который отправляется из Сортавалы. Прогулка по острову — это не только храмы, монастырь и история христианства на финских когда-то землях, но ещё и уникальная фауна, чистая озёрная вода и вкуснейшая форель. Порыбачить можно с местными, в безлюдной бухте Зимняковая. И не забудьте взять с собой снасти: арендовать на Валааме их не получится.
Карельское путешествие обязательно должно закончиться баней в лесу с купанием в холодных водах Ладожского озера. Для такого отдыха хорошо подойдёт плавучая баня при базе отдыха Лумиваара. Прямо с террасы банного домика спускается лестница в озеро. Хорошие отзывы и у банного комплекса «Дача Винтера» на территории одноимённого парка-отеля. Заказав парную вечером, на утро с новыми силами и багажом впечатлений можно смело садиться за руль и отправляться домой.