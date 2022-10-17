Едем в Дагестан на машине: подземные водопады, Сулакский каньон и аул-призрак

Вероника Волосунова
«Многогранный» — слово, которое наиболее точно описывает Дагестан. Достопримечательностей одной республики хватило бы на несколько стран: здесь и лиановый лес, и песчаный бархан Сарыкум между скал, самый глубокий в России Сулакский каньон с бирюзовой водой, заброшенный аул-призрак, объекты наследия ЮНЕСКО и подземные водопады.
В крае, расположенном между Каспийским морем и могучими горами Кавказа, не понаслышке знают, что такое выдержка и стальные нервы, как быть лучшими бойцами в мире с поясом UFC и как сохранять традиции в столь быстро-меняющемся мире.
В этой статье — наш гид по самым интересным местам республики для тех, кто боится разочароваться в Дагестане и считает его опасным. Такая поездка раз и навсегда изменит мнение об этом крае долин и парящих аулов. Места для ночёвки будем указывать прямо по маршруту.
«Когда два года назад мы сказали друзьям и родственникам, что летим в Дагестан, нам крутили пальцем у виска, говорили, что мы ненормальные и вечно нас с мужем тянет непонятно куда. Нет бы, "как все нормальные люди", летели бы в Турцию, где "всё включено" расцветает пышным цветом.
Понять такую реакцию можно, ведь вокруг кавказских регионов ходит много мифов, слухов и не очень правдивой информации. Спойлер: оказалось, что в Дагестане потрясающая природа, вкусная еда и необычайно доброжелательные люди! Это путешествие стало историей одной большой любви».
- Закладывать на дорогу вдвое больше времени, чем показывает навигатор. Бездорожье, горные серпантины и красивые места, ради которых вы обязательно будете останавливаться по пути, не дадут ехать быстро.
- Чтить местные традиции и обычаи. Некоторые туристы сталкиваются с разочарованием, приехав в республику. Всё дело в одежде. Короткие шорты, глубокие вырезы, бикини — всё это противоречит местным правилам и мусульманской религии. Экскурсоводы советуют выбирать более скромную одежду, а главным украшением сделать улыбку. Здесь даже есть местная пословица о том, что улыбка двери открывает. И тогда не раз придется удивиться открытости и доброте местных.
- Уезжать из гор надо до того момента, как стемнеет. Застрять на одном из поворотов серпантина ночью — не лучшая идея. То же самое касается дождей: закапало — лучше сразу уезжать. Дороги действительно опасные.
- Взять с собой наличные для посещения горных поселков и нетуристических мест. Здесь принимают переводы через Сбербанк Онлайн, но проблема со связью может всё испортить.
- Сетевых заправок почти нет. Чтобы перестраховаться, можно пользоваться приложением Яндекс Заправки, где проверенные места отмечены зелёным цветом. АЗС надо заранее помечать на маршруте и перед поездкой в горы заливать полный бак бензина. Это тот случай, когда больше не столько лучше, сколько надежнее.
- Запастись терпением и не удивляться хаотичному движению на местных дорогах.
- Скачать офлайн карты в навигатор. В горах часто не ловит связь.
- Если впереди сложный участок дороги и вы не знаете, как поведёт себя автомобиль, лучше развернуться и поехать обратно. Либо выбрать объездной путь, если он есть.
«Дагестан прекрасен! Но лысые горы коварны. Из-за того, что порода состоит из камней и песка, часто случаются камнепады. Кроме того, по дорогам и в тоннелях, прячась от жары, абсолютно без присмотра курсируют коровы. Автолюбителям нужно быть максимально внимательными и готовыми к неожиданностям. В самые красивые места высокогорья ведут опасные дороги с отвесным склоном по одну сторону. Одна из необычных и внушающих трепет локаций — Пик Гагарина — доступна только в хорошую погоду на полноприводном автомобиле и с опытным водителем. Будьте осторожны и внимательны».
«Дагестан — огромный живописный регион с пока ещё не забитыми туристами местами. Сюда стоит приехать в первую очередь не за популярными локациями (хотя проигнорировать их — почти преступление), а за уединением с природой и испытанием себя. Например, забраться на Шалбуздаг, одну из самых высоких гор Дагестана, разбить палатку и остаться с ночёвкой прямо на горном плато, сплавиться по ледяной реке с сильным течением, преодолеть на автомобиле сотни километров красивейших дорог по серпантину и, зачастую, грунтовке — всё это закаляет и делает путешествие необычным, непривычным. Правда после такого отпуска может понадобиться ещё несколько дней, чтобы прийти в себя».
Махачкала — город контрастов, в архитектуре которого смешалось всё, что есть на Кавказе. Рассказываем, что надо обязательно посмотреть.
Главная мечеть Джума имени Юсуфа Бей Джами
Дагестан — республика рекордсмен по количеству мечетей, здесь их больше 1500. Джума-мечеть имени Юсуфа Бей Джами — одна из самых красивых и самых старых в России. Строительство мечети финансировала одна из богатых турецких семей. В период строительства их сын умер, в его честь и назвали мечеть. Прообразом стала Голубая Стамбульская, только в Махачкале мечеть из белого мрамора.
Люстры были изготовлены по специальному заказу виртуозными дамасскими мастерами, каждая из них в среднем весит 1 тонну. Стены, арки и колонны мечети украшают узоры и выдержки из Корана, а бескрайние своды расписаны вязью.
Центральная Джума-мечеть
Адрес: Махачкала, улица Дахадаева, 136
Режим работы: ежедневно с 03:00 до 23:00
Местный рынок
Такого изобилия орехов, сухофруктов, специй, спелых фруктов и местных деликатесов на московских рынках не увидеть. Например, здесь очень популярен урбеч — паста из орехов. Её продают на вес и всевозможных вкусов: миндальный, из тыквенных семечек, из абрикосовых косточек, из черного льна (просто кладезь витаминов). Если затрудняетесь с выбором, не беда — продавцы дадут продегустировать. Сладко и очень питательно. Стоимость в среднем 1000 рублей за килограмм. Таких цен больше нигде нет: чем дальше от Дагестана, тем дороже.
Ещё — сушёная колбаса и сушёное мясо, которое здесь можно купить на каждом шагу. На их основе часто готовят бульон для хинкала: он получается солёным, наваристым и с интересным привкусом копчения.
Также на рынке можно закупиться брынзой, сухофруктами, халвой. Она здесь тоже разных вкусов: помимо классических ореховых и шоколадных, можно найти арбузные и карамельные. А также рыбой — при условии, что вы приготовите её на ужин, например, на мангале.
2-й рынок
Адрес: Махачкала, улица Дзержинского, 10/1
Режим работы: ежедневно с 7:00 до 19:00
Хабиба Нурмагомедова можно по праву назвать великим спортсменом. Он первый в истории россиянин с международным поясом UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат), который выиграл все свои 13 боев. Гордость и национальный герой Дагестана и пример для многих мальчишек, занимающихся боевыми искусствами. На рынке или в сувенирных магазинах можно приобрести несколько памятных подарков: кружки, футболки, часы, флаг и ещё много всего интересного и практичного.
История народа в музеях
Марш-бросок по музеям делать не будем, но посетить два самых главных: музей Изобразительных Искусств имени П. С. Гамзатовой и Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи стоит.
В первом музее расскажут о ремёслах более 100 народов, проживающих на территории Дагестана. У каждого из них свои язык, культура, традиции и промыслы. Так, село Кубачи известно свой металлической росписью по дереву, табасаранцы издавна славятся своими износостойкими коврами, которые переживут не одно поколение, а в клинках из амузгинской стали нет никому равных за пределами республики. Обо всём этом расскажут на экскурсиях.
Дагестанский Музей Изобразительных Искусств имени П. С. Гамзатовой
Адрес: Махачкала, улица Горького, 8
Режим работы: ежедневно, кроме пн, с 10:00 до 17:45
Стоимость входных билетов: 60 рублей для детей, 150 рублей для взрослых
Стоимость экскурсий: 200 рублей
Во втором музее, расположенном прямо через дорогу, акцент на истории: предметы быта и этнографии, экземпляры флоры и фауны, исторические документы. В одной из комнат организован лекторий, где можно послушать просветительские лекции.
Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи
Адрес: Махачкала, улица Даниялова, 31
Режим работы: ежедневно, кроме пн, с 10:00 до 18:00
Стоимость входных билетов: 100 рублей для взрослых
Стоимость экскурсий: 300 рублей
Коллекция ножей
В Кизляре, недалеко от Махачкалы, уже которое поколение производят эксклюзивные кизлярские ножи с прямым лезвием клинка. Благодаря канавкам (долам) на поверхности, вес ножа уменьшается, а прочность даже увеличивается. Если позволяет время и будет желание, можно купить качественное изделие прямо при заводе в Кизляре, но для этого придётся выделить несколько часов. А можно зайти в один из магазинов в Махачкале. Цены, по сравнению с центральной частью России, довольно гуманные. Если есть охотничий билет, то можно рассмотреть и варианты охотничьего ружья. К слову, такой же документ необходим и для некоторых видов опасных ножей. Поэтому при покупке клинка лучше уточнить у продавца, нужны ли для того или иного оружия специальные документы.
Гигантская песочница посреди гор
Эффект телепортации в фильм «Белое солнце Пустыни» обеспечен в 30 километрах от Махачкалы — ведь именно здесь и снимали один из его эпизодов. Сарыкум — второй по величине бархан в Европе и самое жаркое место в республике. Образовывался Сарыкум в ходе долгих миллионов лет, когда ветер выдувал песок из горных пород.
На одной из четырёх вершин бархана находится смотровая площадка (на Яндекс Картах). К ней ведут мостики с перилами, выходить за пределы которых строго запрещено. Во-первых, этот объект охраняется на федеральном уровне. Здесь даже нельзя запускать квадрокоптер. Во-вторых, в песке могут быть змеи и скорпионы.
Если приехать рано утром, пока не успели добраться экскурсионные группы, то найти удачные кадры для фото не составит проблемы. Сухой воздух, палящее солнце и ветер с песком, развивающий волосы — атмосфера, как в жарком Египте, только лучше (ведь в случае «перегрева» можно уехать «остывать» в горы).
Раньше этот город называли «Каспийские врата», потому что он, как врата, открывает путь от гор к Каспийскому морю.
Цитадель Нарын-Кала
Самое древнее и грандиозное сооружение в городе. Объект, когда-то защищавший город от врагов, теперь сам находится под защитой ЮНЕСКО. Цитадель была построена ещё в 6 веке по приказу персидского хана. До наших дней комплекс дожил в очень хорошем состоянии. Например, остались бани с белыми куполами, подземная тюрьма в виде груши (такая форма с сужающимися кверху стенками не позволяет узнику сбежать). Поскольку сооружение находится на возвышенности, то Дербент отсюда видно как на ладони.
Дербентский Музей-заповедник
Адрес: Дербент, улица 8 Магал
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 18:00
Стоимость входного билета + экскурсия: 600 рублей
Ковры ручной работы
В Дагестане до сих пор ткут ковры по старинным методам. Чтобы соткать 4 метра ковра, мастерицам нужно 3-4 месяца работы по 9 часов в день. Красители используют только натуральные: жёлтый (корень барбариса), зелёный (листья крапивы), красный (коренья марены), коричневый (из перегородок грецких орехов). Благодаря этому цвета насыщенные и ковры со временем не выцветают и становятся только краше. У каждого ковра своё название, которое зависит от изображений на нём. В былые времена были люди, которые умели читать на «ковровом языке» по рисункам и сотканным орнаментам.
К юбилею города в мастерской Сабира Шихова соткали самый большой ковёр ручной работы в России с изображением древнего Дербента. Только представьте его размеры: длина 6,3 метра, ширина 4 метра, а вес 70 кг — это 5 млн узлов и 1,5 года работы ковровщиц. На него нашлись покупатели и даже предлагали 10 миллионов рублей, но ковёр решили оставить на родине. И не бойтесь спрашивать продавцов — они с удовольствием всё расскажут. Только не юлите и скажите сразу, что не планируете покупать, а просто знакомитесь с местными традициями.
Ковры ручной работы
Адрес: Дербент, улица Генерала Сеидова, 52 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 16:00
Набережная
Если решили остановиться на ночь в Дербенте и думаете, как скоротать вечер, то хорошим вариантом станет прогулка по набережной с фонтанами и ротондой, которая выходит на Каспийское море. Её подарили жителям в честь 2000-летнего юбилея города (на Яндекс Картах).
Уникальный экспонат
Утром пляжная прогулка приведёт к легендарной достопримечательности — экраноплану «Лунь» (на Яндекс Картах). Это большой проект советской инженерной мысли — настоящий летучий корабль. Ему достаточно подняться на высоту 3-4 метра, чтобы стать невидимым для корабельных радаров. Максимальная скорость составляет 500 км/ч. Экраноплан единственный в мире — больше никто не смог повторить.
На самом деле, было два таких экраноплана. Первый утонул во время испытаний, а второй, который и застрял сейчас на берегу, успешно справился со свой задачей и даже попал в каспийскую флотилию. Всего планировалось построить восемь таких гигантов, но 90-е годы внесли свои коррективы и проект остановили, а «Лунь» долгие годы пылился в порту, пока здесь не решили организовать музей техники под открытым небом. Правда, экспонат пока только один.
Для посещения хватит полчаса, но дети останутся в восторге (да и взрослые тоже). На пляже приятный мелкий круглый песок. Одно удовольствие ходить по нему босиком. А после можно и пообедать.
Где перекусить
Ресторан Hayal
Высокая кавказская кухня — и этим все сказано. В меню: лосось каспийский с красным луком, грецким орехом и сливовым соусом, рулет из телятины с грибами и картофелем, салат из баклажанов в кляре, также Шах Плов (готовится 4 часа в тесте с сухофруктами). По вечерам живая музыка, а чаевые за обслуживание включены в счёт.
Адрес: Дербент, улица 3-го Интернационала, 4А | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:30
Средний чек: 1800 рублей
Стрит-арт в Дербенте
Назвать это полноценным арт-объектом не совсем корректно. Картины на стенах многоэтажных домов можно встретить во многих городах России, но в каждом городе свои рисунки, которые отражают местный колорит. И Дербент не исключение. Если вам это интересно, можно выделить минут 20 и поразмышлять о местных обычаях и менталитете.
Муралы
Адрес: Дербент, улица Приморская, д. 2 к 1-2, д. 6 к 1, 1 Б; улица Хандадаша Тагиева, д. 33 З, д. 33 Д; улица Гагарина, д. 18 М | на Яндекс Картах
Древние кварталы города
Магалы — это что-то вроде наших городских районов. Только в Дербенте это не простые районы, а древние, которые построили за пределами цитадели Нарын-Кала, когда город начал разрастаться. С тех пор прошло уже много времени, но планировка магалов не менялась. Вместе с ней сохранилась особая камерная обстановка для своих, которую интересно прочувствовать и на своём опыте (на Яндекс Картах).
Прогулка на катере
Сулакский каньон (на Яндекс Картах) — визитная карточка Дагестана. Бирюзово-изумрудные воды горной реки Сулак прорезали глубочайший каньон в Европе. Его глубина больше, чем у знаменитого Гранд-Каньона в США. Восторг, который испытываешь на краю пропасти, наблюдая за полётами сильных и гордых орлов, (кстати, они изображены на гербе республики), не описать словами.
Самая лучшая смотровая площадка находится в селе Дубки (на Яндекс Картах). Здесь же можно и заночевать, чтобы встретить рассвет в горах — это особая магия света и тени. В посёлке есть несколько хостелов и гостевых домов.
К каньону ведёт красивая дорога, которая доступна туристам на любой машине, но в кроссовере пассажирам будет комфортнее. С плюсами закончили, теперь поговорим о сложностях. Путь до каньона лежит через ГЭС, а это режимные объекты — вход по пропускам (которые можно заранее заказать на Госуслугах) и обязательно с паспортами.
Отправиться на морскую прогулку на катере можно из села Чиркей (здесь же найдется парковочное место для автомобиля). Найти подходящий катер просто: выбирайте любой у береговой линии. Посмотреть на каньон изнутри — незабываемо!
Прогулки на катерах по Чиркейскому водохранилищу и Сулакскому каньону
Адрес: Буйнакский район, село Чиркей
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
Стоимость: от 3000 рублей за 15 минут до 30 000 рублей за 3 часа
Вторая точка, откуда на катерах можно отправиться в живописное путешествие по реке Сулак — старый аул Зубутли (на Яндекс Картах). Когда-то заброшенное в 70-е годы прошлого века большое село медленно возрождается благодаря потоку туристов.
Если любите драйв и не боитесь высоты, то вам точно понравится полёт на зиплайне. Маршрут с ветерком длинною в 600 м берёт свое начало в селе Дубки. Стоимость составляет всего 500 рублей. Работает комплекс ежедневно с 9:30 до 19:00 (на Яндекс Картах).
Форелевое хозяйство «Главрыба»
Принято считать, что на Кавказе отменно готовят только мясо. Но на высоком уровне здесь готовят и рыбу, особенно свежую и только что выловленную. Как понятно из названия, здесь разводят форель и каждый посетитель может с удочкой в руках самостоятельно поймать себе ужин. Опытным рыбакам такое развлечение вряд ли придётся по вкусу, а вот новички смогут поймать первый улов. На территории комплекса находятся колесо обозрения, зоопарк, домики для ночёвки, можно взять в прокат катамаран или услугу «переправа на плоту».
Экотуркомплекс «Главрыба»
Адрес: Казбековский район, поселок Пионерный
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
На Яндекс Путешествиях
Нескучный сад Салмановых
Мало что умиротворяет так, как прогулка среди персиковых деревьев и виноградников. Можно не только увидеть, как растут любимые фрукты и сфотографироваться с ними, но и сорвать несколько прямо с деревьев. На территории есть кафе с доступными ценами. В основе меню, как и полагается, дагестанская кухня. А именно — чуду, хинкал, травяные чаи и кофе на песке с финиками при подаче (на Яндекс Картах).
Чиркейское водохранилище
«Чиркейское водохранилище — самый крупный водоем Северного Кавказа. Водохранилище занимает территорию площадью 42,5 квадратных километра. Его береговая линия сильно изрезана, местами встречаются каньоны и пещеры. По водохранилищу можно прокатиться на моторных катерах.
Здесь же находится знаменитая Чиркейская ГЭС, для создания которой потребовалось затопить целое селение. Трагическое событие для местных жителей, утративших свои родовые дома во имя технологического прогресса.
Однако Чиркейская ГЭС не единственная ГЭС в Дагестане. Существует еще Гунибская ГЭС хоть и скромнее в своих размерах, но она не менее живописна! А цвет воды в солнечный день приобретает необыкновенный изумрудный оттенок».
Село Гуниб — историческое сердце Дагестана. Отсюда очень удобно добираться до знаменитого города-призрака, до Салтинского водопада, до Карадагской теснины, поэтому можно смело останавливаться на 2-3 дня в гостевом этно-доме.
В 1869 Айвазовский написал картину «Аул Гуниб в Дагестане». Он каждый день поднимался по два часа до места творчества, откуда открывалась панорама, вдохновляющая художника. Сегодня на этом месте находится скамейка и смотровая площадка. Каждый можем увидеть этот пейзаж своими глазами.
Одна из ключевых достопримечательностей — Гунибская крепость в окружении горных вершин. Здесь была поставлена точка в Кавказской войне, которую вела с горцами царская Россия на протяжении всей первой половины 19 века. Главный въезд в крепость сохранил почти первозданный вид.
«Локация, которую сложно обойти стороной — высокогорное селение Гуниб, которое называют "Швейцарией на Кавказе". Сложно переоценить природные красоты этих мест.
Здесь находится санаторий "Верхний Гуниб" для оздоровления детей от бронхолегочной патологии. Для любителей исторических событий могу отметить, что в Гунибе находится знаменитая Царская поляна. Именно здесь 11 сентября 1871 года был дан завтрак в честь визита Императора Александра II. Неудивительно, что в таком "царском месте" бесконечно хочется делать фото на память.
В Гунибе находится и монумент Белым Журавлям, посвященный одноименному стихотворению Рамсула Гамзатова "Журавли". А со смотровой площадки, на которой он находится, открывается умопомрачительный вид на окрестности».
Село-призрак Гамсутль
Путь до призрачного села непростой: сначала по горным серпантинам по бездорожью, затем 1,5 км пешком, на лошадях или на джипе, прокатиться с ветерком на котором предложат местные. Хорошая новость — по пути будет источник с холодной водой.
За всю историю своего существования город ни разу не был завоёван. Оно и понятно — почти 1400 м над уровнем моря. К тому же и в наши дни на машине не проедешь. Всего в республике около ста заброшенных сел-призраков. Не раз встретите их по дороге, но они не так впечатляют масштабом и историей как Гамсутль (на Яндекс Картах).
Ещё 50 лет назад в Гамсутле кипела жизнь, но последний житель Абдулжалил Абдулжалилов умер в 2015 году. В городе сохранились дома, узкие улочки, посуда, росписи арабской вязью и герб с византийским крестом на главных воротах. Интересно зайти внутрь домов и попробовать отличать бедные от богатых. У первых круглые крыши, а у вторых деревянные балки и специальные ниши, углубления в стенах для хранения вещей и посуды (аналог шкафов и полок).
На самой вершине села путешественников ожидает смотровая площадка. Идеальное время для посещение: раннее утро, чтобы было меньше туристов и солнце не так пекло.
Аул Чох — транзитная точка
На обратном пути из Гамсутля встретится Аул Чох (на Яндекс Картах). Это одно из древнейших поселений, которое также гармонично вписалось в горный ландшафт. В центре поселения небольшая мечеть, почта, в которой есть магазин, и рядом местное кафе.
Карадахская теснина
На границе двух горных районов республики — уникальное ущелье (на Яндекс Картах). Максимальная ширина — всего 5 метров. В некоторых местах верхушки скал настолько близко смыкаются, что становится почти темно и лишь едва заметна тонкая полоска света. Летом здесь прохладно и даже немного мрачно. Но другие туристы не дадут заскучать в одиночестве, так как место популярное и входит в топ-10 для посещения в Дагестане. Так что бояться нечего.
Салтинский водопад
Единственный подземный водопад (на Яндекс Картах). Ущелье, по которому протекает река Салта, переходит в «пещеры» из-за того, что верхушки скал с двух сторон сталкиваются. Так водопад получается заключён внутри каньона и как бы находится «под землей». Длина пути — всего 500 м, а на финише ожидает красивый свет для любителей фото. Что не скажешь о водопаде, который больше дополнение пещеры, чем её фишка. Летом из-за сильной жары потоки воды могут быть едва заметны. В пещере прохладно, поэтому теплые кофты могут пригодиться.
Прыжок с тарзанки с видом на водопад
В трёх часах от Чиркейского водохранилища в 60 км от села Гуниб находится Хунзахское плато с впечатляющими лесами и двумя водопадами Тобот и Итлятляр. Между водопадами смотровая площадка, а рядом с Итлятляром можно прыгнуть с тарзанкой вниз. Высота относительно небольшая — всего 70 м, но сама локация заставляет трепетать.
NO FEAR
Адрес: Хунзахский район, водопад Итлятляр
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 18:00
Стоимость прыжка: 4500 по предварительной записи, 5500 на месте (видеосъемка 300 рублей)
Номер телефона для записи: +7 999 690 00 66
Рафтинг по горной реке
Если хватит храбрости, можно заглянуть в село Голотоль в Шамильском районе, что в 47 километрах от Гуниба (чуть больше часа езды на машине по горным дорогам). Именно отсюда стартуют рафтинг-сплавы по горной реке Аварское Койсу. Но сплавляться после долгих прогулок и осмотра Гуниба не стоит — вряд ли хватит сил. Со сплава можно начать, а погулять уже после.
Турбаза и лагерь рафтеров находятся в двух часах езды от Махачкалы. Под сплав лучше выделить первую половину дня. А при желании на месте можно и заночевать — база рафтеров предлагает домики и номера в аренду по цене от 1000 рублей. Рядом есть озеро с тёплой водой, где можно покататься на байдарках и попрыгать с 10-метровой вышки в воду.
«Рафтинг был одним из первых и обязательных мероприятий, запланированных в нашем путешествие по Дагестану. И с уверенностью могу сказать, что оно оказалось самым ярким и захватывающим! Сплавляться на лодке по бурной реке (хотя, признаться, к сентябрю-2022 она сильно обмелела без дождей) в окружении гор — невероятно красиво! Что отдельно удивило и порадовало — в середине маршрута участникам дают возможность проплыть по течению в одном только спасжилете, нырнув в реку с рафта. Приключение с бурей эмоций и приятной физической усталостью. В качестве приятных бонусов — искромётный юмор инструктора, сочные фотографии, вкусный обед из национальных блюд и новые знакомства с такими же отважным людьми».
Турбаза «Остров Рафт»
Адрес: Шамильский район, ул. Али Шейха, турбаза «Остров Рафт»
Режим работы: круглосуточно, сплавы только в светлое время
Стоимость сплава: от 1500 рублей
Номер телефона для записи: +7 960 420 67 29
Самый длинный тоннель
Длина Гимринского тоннеля составляет 4 километра и 304 метра, а строили его больше 30 лет (на Яндекс Картах). Это важный стратегический объект, который связывает девять горных районов с Махачкалой, что очень удобно и для местных, и для туристов в целях экономии времени. Именно за тоннелем (если ехать из столицы республики) начинается самый настоящий горный Дагестан со свежим воздухом, температурой выше на пару градусов, самыми спелыми фруктами и старинными башнями.
Гоорские башни
По пути к башням, если есть время, можно остановиться около христианского храма из золотистого песчаника, который когда-то воздвигли грузинские миссионеры.
Подниматься до башен, как и до Гамсутля, нужно пешком или на лошадях. Башни строились высотой в 5-7 этажей (точка на Яндекс Картах). Внутри обязательно хранились запасы продовольствия и боеприпасов, чтобы выдержать любую осаду. Интересны конструкции самих башен. Стены находятся под таким наклоном, что башни создают форму усечённого конуса (сужаются кверху). Зачем? Чтобы во время осады можно было кидать камни на противников. Ударяясь об стены башен, они рикошетом отскакивали в совершенно неожиданные места, противник оказывался уязвим, так как не мог спрогнозировать, куда полетит камень. Подняться можно только на одну восстановленную башню.
На склонах заметно всё, что осталось от когда-то плодородных грядок и рисовых полей. Земледелие в горных районах всегда было непростой задачей. Люди сотни лет обрабатывали земли, выстраивали ограждения из камней, чтобы создать горные плантации. На краю села находится знаменитое для туристов место под названием «язык тролля» — выступ в пропасть, якобы напоминающий по форме язык норвежского тролля.
В паре километров от села Гоор находится такое же старинное аварское село Кахиб, где сохранилась одна сторожевая башня (несколько лет назад её отреставрировали). Чтобы добраться до башни, придётся обойти большой овраг. Ансамбль из башен в Гооре и Кахибе считается единым экскурсионным объектом.
Заброшенное село Шукты
Шукты — это огромный посёлок с кирпичными домами. Он строился для работников колхоза. Каждый причастный к общему делу должен был получить там квартиру. Но когда председатель колхоза и по совместительству автор этой идеи умер, проект умер вместе с ним. Никто не захотел продолжить строительство и посёлок оказался забытым (на Яндекс Картах).
Аул Кубачи
С давних времён этот горный аул на высоте 1600 метров славится традициями обработки металла, резьбы по камню и дереву. Особенно известны кубачинские изделия из серебра. Этому ремеслу здесь обучают с детства, а в школе самый главный предмет — рисование, чтобы прививать тягу к прекрасному, а заодно и к ювелирному искусству. Из серебра здесь делают всё: украшения, посуду, подарки (на Яндекс Картах).
«Кубачи известно как село ремесленников. Село небольшое и условно разделено на две части, старую и новую. В старой части живут 22 бабули без водопровода, топят дом кизяками и у них настолько продвинутые коровы, что они сами ходят на родник попить воды.
Там находится сторожевая башня-музей, в которой представлены национальные костюмы, атрибуты истории села и многое другое, можно подняться наверх и увидеть все село сверху. Вход стоит 50 рублей.
Кстати, именно на площади около Сторожевой башни местный житель предложил провести нам экскурсию за символические 200 рублей. И на этой же площади есть “Кафе окошко”, где продают вкуснейшие домашние пирожки с картошкой, больше похожие на чебуреки, и чёрный чай.
Дальше по плану у нас был музей, вернее комбинат народных промыслов, но он был закрыт и наш проводник предложил более интересный вариант и привёл нас в гости к ремесленнику! Оказалось, он тоже проводит экскурсии и посвящает всех желающих в тонкости ремесла, это невероятно кропотливая и тонкая работа.
Я бы посоветовала сразу, как приедете, спросить гравировщика-ювелира Дауда и попросить его провести экскурсию по селу и показать, как он работает. И обязательно сходите на поляну рядом с селом, для ориентира там ещё находится родник. Местные выбираются туда семьями — встретить закат и устроить пикник, там невероятный вид на долину. Отлично подойдёт для ночевки дикарями в палатке или автодоме. Вот координаты: 42.091512, 47.628378».
Какими мечети были раньше
Кала-Корейш — уникальный исторический памятник, основанный арабами в 8 веке. Небольшое укреплённое поселение с трёх сторон окружено горными реками, обрывами и скалами. Как раз в центре лабиринта из построек и находится одна из самых старейших мечетей республики Джума-мечеть (на Яндекс Картах). «Джума» в переводе с арабского означает «пятничная». Так называют соборные мечети, в которых все собираются на обязательную пятничную молитву. Поэтому в каждом городе есть своя Джума-мечеть.
Мастер-класс по керамике
Лакское селение Балхар знаменито свой керамикой. Испокон веков гончарным мастерством занимались только женщины, именно поэтому посуда здесь в буквальном смысле напоминает кружево. Для туристов делают исключение, попробовать себя в горном ремесле может каждый (на Яндекс Картах).
Матласская каменная чаша
Название места — вот, что сбивает с толку путешественников. Если с Карадахской тесниной и Салтинским ущельем с водопадом всё понятно, то формулировка «каменная чаша» заставляет сомневаться, стоит ли сюда ехать. По своей сути место очень похоже на своих собратьев — пещеры и извилистый путь между скалами, только туристов здесь намного меньше, так что вас ждёт полное уединение с природой (на Яндекс Картах). Недалеко находится экстрим парк с зиплайном (1000 рублей один полёт) и конными прогулками (500 рублей за полчаса) (на Яндекс Картах).
Быт высокогорного села
«В Согратль попали случайно, искали, где переночевать, через местных нашли жильё. Согратль — старинное село, но меня поразило, как люди его любят. Местные жители знают много о своём селе и могут рассказать его историю. Мы жили в домике у дяди Ахмеда. И, несмотря на то, что это высоко в горах, в доме работала газовая плита, было электричество, вода, стоял водонагреватель, то есть абсолютно все удобства для жизни там есть».
Лиановый лес в Магарамкентском районе
Оказывается, чтобы увидеть лианы, необязательно ехать в Африку. Интересно, что лианы в воздухе создают причудливые фигуры в виде животных (слон, жираф и лев), а к концу лета они превращаются уже в других животных, в зависимости от того, как выстроят воздушные опоры из своих усиков. Чем-то напоминает детскую игру, когда придумывали, на что похожи облака на небе (на Яндекс Картах).
«Как будто попадаешь в лес Джеймса Кэмерона из Аватара, идёшь, а вокруг вьются лианы — мохнатые, гладкие, колючие, с присосками, тонкие или настолько крепкие и толстые, что можно взять одну из них и, разбежавшись, повиснуть и качаться.
Если верить ученым, самурский лес пережил даже динозавров. То, что мы имеем сейчас, это остаток реликтовых тропических лесов произрастающих здесь уже десятки миллионов лет, то есть появившихся до наступления последнего Ледникового периода.
А ещё в Самурском лесу какие-то невероятно огромные тополя и уникальный могучий платан, которому около 800 лет! Он настолько большой, что внутри его переплетений могут спрятаться несколько взрослых человек. И даже в самый жаркий день под платаном прохладно. А какой там воздух, это просто не передать словами.
Чтобы не заплутать и ничего не пропустить, лучше взять проводника. Но если вы потерялись, знайте, что все ручьи стремятся в Каспий! Поэтому найдите ручей и идите вдоль него, он привет вас к береговой линии, где проще ориентироваться».
Огромное, шумное и мощное. Длина береговой линии — 553 км. Более половины из них занимают песчаные пляжи, но культурно облагорожены только 3 процента. Непрерывной вереницы кафе, ресторанов и отелей вдоль набережной, как в Сочи, тут нет.
Пляжный отдых не то, ради чего стоит ехать в Дагестан. Некоторые туристы, конечно, отмечают, что здесь намного меньше любителей моря, чем в том же Краснодарском крае или в Крыму. С другой стороны, так как регион мусульманский, а у женщин, согласно религии, не должно быть видно локтей и щиколоток, это не самый популярный вид отдыха в регионе.
Тем не менее, несколько пляжей, где можно поплавать и позагорать, найдётся. Для туристов строгих ограничений в одежде нет, но разумная сдержанность приветствуется (вплоть до слитных купальников и плавания одетыми). Сезон длится с середины июня до конца сентября.
Пляж отеля Джами
Платный и небольшой пляж, но на его территории есть всё необходимое для отдыха: мелкий песок, лежаки с зонтиками, зона для занятий спортом, кафе с комфортными ценами, кабинки для переодевания и при выходе фонтаны, чтобы смыть песок. Это тот случай, когда целый день можно выделить только для пляжа.
Пляж отеля Джами
Адрес: Махачкала, улица Джами, 17 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 21:00
Цена посещения: 900 рублей
Пляж только для женщин «Горянка»
Такой вариант, конечно, решает проблему с пляжным отдыхом для женщин, но только в том случае, если вы приехали женской компанией. Для семейного отдыха такой вариант покажется непривычным, но тем не менее, он есть. Вход на пляж запрещён мужчинам и мальчикам старше 6 лет. Туалет, душ, лежак и зонтик платные, но цены демократичные — от 30 до 100 рублей (на Яндекс Картах).
Пляж возле экраноплана «Лунь»
Несмотря на то, что экраноплан «Лунь» часто входит в туристические маршруты, людей на этом пляже немного. Если пройтись минут 10 в сторону, то и вовсе получится уединиться и насладиться Каспийским морем. Но это необорудованный пляж, поэтому подойдёт любителям «дикого отдыха», если с собой есть пляжный зонтик и полотенца (на Яндекс Картах).
С комфортом: Дом отдыха La mer
Лаконичный и стильный вариант, чтобы провести семейный отдыха или остановиться вместе с друзьями. Подойдёт после долгой дороги из Москвы. Для этого есть всё необходимое: первая береговая линия, песчаный пляж и пологий вход в море, шезлонги, зонтики и мангал. Стоит только закупиться продуктами на местном рынке или можно захватить пару блюд из кафе и ресторанов (микроволновка и холодильник также в наличии).
Адрес: Дагестан, городской округ Махачкала, Береговая улица, 4
Цена дома за ночь: от 14 900 рублей на 6 человек
Парковка: частная, бесплатная
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Оптимально: Этнодом
Концепция гостевого дома-музея с комнатами в национальном стиле родилась во время реставрации старинного здания, в котором сейчас и остаются туристы на ночь. Помимо простых удобств цивилизации, здесь можно почувствовать дух ушедшей эпохи. Среди предметов интерьера старинные картины и изделия народных промыслов. А на первом этаже отдельная комната отведена под музей с предметами быта: посуда, орудия труда и мебель. Место популярное и действительно удобное по расположению, поэтому бронировать номера лучше за несколько месяцев.
Адрес: село Чох, улица Чохская, 99а
Цена комнаты за ночь: от 3000 рублей
Парковка: частная, бесплатная
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Бюджетно: гостевой дом
Тут можно остаться после изучения села Кубачи. Пока в селе нет гостиниц, остается единственный вариант для ночёвки, чтобы не возвращаться из гор потемну — остановиться в гостевом доме. Конечно, это не отель, но зато недорого: уютные комнаты, комфортные кровати (есть даже двухэтажные для семей с детьми), WiFi, чистота и завораживающий вид с балкона на село и горы.
Адрес: Дахадаевский район, село Кубачи, улица Абакарова Абакара Ибрагимовича, 13
Цена номера за ночь: от 2000 рублей
Парковка: в пригороде/на центральной площади
Этот отель на Яндекс.Путешествиях
С комфортом: Глэмпинг-парк «Villa Memory»
Место, где можно переночевать, после посещения села Гуниб. В глэмпинге всего три шатра, которые расположены на территории, только представьте себе, двух гектаров забытых горных плантаций. Это полное уединение с природой и тотальное расслабление. Не стоит переживать, что замерзнете ночью в горах. Помимо обогревателей, здесь специальные электропростыни, которые сохраняют тепло. Отдельные впечатления можно получить, собравшись вечером у костра вместе с гитарой или просто чтобы полюбоваться на горы. Из удобств: баня, сибирский чан, холодильник, индукционная плита, посуда, чайник, мангал, душ и еще много чего.
Адрес: Дагестан, Гунибский район, с. Салта
Цена дома за ночь: от 7000 рублей
Парковка: частная, бесплатная
С гарантией: AZIMUT Парк Отель
Проверенный сетевой четырехзвездочный вариант на первой линии моря. Минималистичные номера с панорамными видами на море. На территории отеля небольшой, но уютный парк для прогулок, открытый бассейн с подогревом, тренажерный зал и спа-салон. В общем, все, чтобы отдохнуть и душой, и телом.
Адрес: Дагестан, Каспийск, улица Халилова, 3
Цена номера за ночь: от 9100 рублей
Парковка: частная, бесплатная
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Nomad
Ничего лучше не скажет об этом месте, чем факт, что вечер в хорошей гастрономической компании высокой кухни обойдётся всего в 1500 рублей. В Москве такой ужин будет стоить минимум в 2-3 раза дороже. Приведем несколько примеров цен из меню: утиная грудка с кремом из сельдерея, перечным соусом и грушей (590 рублей), лосось слабой соли с мороженым из свеклы (550 рублей), авокадо на гриле с томатами и чимичурри (490 рублей). Десерты все тоже под стать авторской кухне. Например, безе с кремом из фиников и кофе с вареньем из вишни (290 рублей). В общем, будет свободное время — вы знаете, где бронировать столик.
Адрес: Махачкала, улица Магомеда Ярагского, 71А/1 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00
Средний чек: 1500 рублей
Этноресторан-музей на LERMONTOVA
Настоящий ресторан-музей, в котором гости погружаются историю ремесел, самобытности и фольклора Дагестана. Это частная коллекция семьи Лейлы Багандовой, владелицы ресторана. Все предметы (а это и кайтагская вышивка 19 века, и балхарские кувшины, и испикская керамика) бережно собирали в течение 30 лет. Гордость меню — хинкальный сет из пяти видов хинкала и для больших компаний, вес блюда 3,5 кг. В дополнение 13 видов чуду, 10 видов курзе и любимая гостями каша с курагой и урбечем. В общем, дагестанская кухня во всей её многогранности.
Адрес: Махачкала, улица Лермонтова, 6/1 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 00:00
Средний чек: 1500 рублей
Кафе Адат
Если вы не были в этом кафе, вы не были в Гунибе (а туда вы все равно заедете ради достопримечательностей). Популярность кафе принесли двойные чайники. В нижнем вода, в верхнем заварка. Наливается чай прямо из двух носиков. Интерьер — простой, но с нотками местного колорита. Лучше всего приезжать на ужин на закате и выбирать столик на веранде.
Адрес: село Гуниб, улица имени Абдурахмана Даниялова, 2 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 23:00
Средний чек: 500 рублей
Опытные туристы и гиды считают, что для первого знакомства с регионом достаточно 4-5 дней.
Рассчитываем затраты на двоих на 4 ночи и 5 дней в Дагестане:
- двухместный номер в гостевом доме в Кубачах (2000 рублей) + глэмпинг-парк Villa Memory (7000 рублей) + этнодом Гуниб (3000 рублей) + Azimut парк-отель (9100 рублей) — 21 100 рублей;
- бензин по региону из расчёта 8 л / 100 км — около 4000 рублей (маршрут примерно 1000 км);
- еда в разных заведениях на разный бюджет — 20 000 рублей;
- входные билеты из расчёта 100-300 рублей за человека + экскурсии + прогулка на катере ~ 8-10 тысяч рублей.
Средняя сумма затрат на пять дней без учёта расходов на дорогу до места — 61 000 рублей. Реальный бюджет поездки будет зависеть от уровня ваших потребностей — на каких экскурсиях, кафе и музеях вы остановите свой выбор. Например, у владельцев автодомов строчка расходов на проживание может отсутствовать совсем. Расходы на бензин также зависят от километража и могут быть выше, если задержаться в Дагестане на неделю и проехать все точки нашего гида.
Все точки на одной карте
Чтобы вам было удобнее сориентироваться и построить маршрут, мы собрали все локации республики на одной карте.