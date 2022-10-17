Едем в Дагестан на машине: подземные водопады, Сулакский каньон и аул-призрак

«Кубачи известно как село ремесленников. Село небольшое и условно разделено на две части, старую и новую. В старой части живут 22 бабули без водопровода, топят дом кизяками и у них настолько продвинутые коровы, что они сами ходят на родник попить воды.

Там находится сторожевая башня-музей, в которой представлены национальные костюмы, атрибуты истории села и многое другое, можно подняться наверх и увидеть все село сверху. Вход стоит 50 рублей.

Кстати, именно на площади около Сторожевой башни местный житель предложил провести нам экскурсию за символические 200 рублей. И на этой же площади есть “Кафе окошко”, где продают вкуснейшие домашние пирожки с картошкой, больше похожие на чебуреки, и чёрный чай.

Дальше по плану у нас был музей, вернее комбинат народных промыслов, но он был закрыт и наш проводник предложил более интересный вариант и привёл нас в гости к ремесленнику! Оказалось, он тоже проводит экскурсии и посвящает всех желающих в тонкости ремесла, это невероятно кропотливая и тонкая работа.

Я бы посоветовала сразу, как приедете, спросить гравировщика-ювелира Дауда и попросить его провести экскурсию по селу и показать, как он работает. И обязательно сходите на поляну рядом с селом, для ориентира там ещё находится родник. Местные выбираются туда семьями — встретить закат и устроить пикник, там невероятный вид на долину. Отлично подойдёт для ночевки дикарями в палатке или автодоме. Вот координаты: 42.091512, 47.628378».

Какими мечети были раньше

Кала-Корейш — уникальный исторический памятник, основанный арабами в 8 веке. Небольшое укреплённое поселение с трёх сторон окружено горными реками, обрывами и скалами. Как раз в центре лабиринта из построек и находится одна из самых старейших мечетей республики Джума-мечеть (на Яндекс Картах). «Джума» в переводе с арабского означает «пятничная». Так называют соборные мечети, в которых все собираются на обязательную пятничную молитву. Поэтому в каждом городе есть своя Джума-мечеть.