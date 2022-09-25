Едем в Чечню на машине: лазурное озеро, хайтек и вековые традиции

Вероника Волосунова
В этом регионе одни из самых строгих правил на Кавказе. Мужчинам нельзя ходить в шортах (только брюки), а женщинам стоит забыть про откровенные блузки и короткие платья (только юбки в пол). Как и в Дубае, здесь не стоит проявлять чувства на улицах и в публичных местах. Но за строгими правилами скрываются добрые намерения — люди, готовые прийти на помощь в любую минуту, и безопасность. Столица республики, город Грозный, один из самых безопасных в России. Здесь, как и когда-то в СССР, квартиры и машины не запирают на замок.
Если вы готовы отправиться на осмотр главных сокровищ Чеченской Республики — рассказываем, как подготовиться к путешествию, куда сходить и где переночевать.
Каждый уважающий себя чеченец ходит с покрытой головой не для тепла, а для чести. Согласно древней мудрости, чеченец должен беречь папаху (мужской национальный головной убор) и имя. Если не в папахе, то в тюбетейке на улицах встретите каждого второго чеченца, а волосы женщин будут аккуратно прибраны под платком, который подбирается так, чтобы подчеркнуть скулы и красоту лица. Местные жители ждут уважения своих традиций и от туристов.
В регионе действуют строгие мусульманские правила по одежде. Мужчинам шорты лучше заменить на джинсы или любые другие брюки. Женщинам уместнее захватить с собой платья или юбки в пол. В Чечне лучше воздержаться от откровенных нарядов.
Также с собой стоит взять тёплую и удобную одежду для гор, где погода меняется быстро, ветра бывают сильные. А также солнцезащитный крем и солнцезащитные очки (солнце палящее). Пригодится и запасная удобная обувь. Стоит позаботиться и о том, чтобы заранее скачать все карты на телефон: в горах часто не ловит связь, а если и ловит, то не у всех операторов.
В республике действует сухой закон. Это значит, что алкоголь можно купить только в нескольких гипермаркетах «Лента» с 8 до 10 утра. Запреты действуют и на курение. В Чечне не встретить на улице человека с сигаретой или с алкогольным напитком в руках.
Учитывая, что путешествие автомобильное, предупреждаем сразу — в республике очень много постов ДПС. Обычно серьёзных оснований остановить вас на досмотр у них нет, но, как говорит путешественник Андрей Зондервит, нет ничего сложного в том, чтобы открыть багажник — ведь «они это делают для нашей безопасности».
«Решили приехать в Чечню, потому что очень хотелось увидеть всё своими глазами и разрушить мифы. И я считаю, что мы получили даже больше, чем планировали — у нас есть правильное понимание духа и культуры чеченского народа. Поверьте, они мудры, воспитаны и даже интеллигентны. Если вам повезёт поговорить с муфтием или другим богословом, всё это вы поймёте сразу. Я, например, не говорю на чеченском так, как они говорят на русском.
Однажды ехал по серпантину и мне стало плохо. Остановился. Ко мне дважды подъехали и спросили, всё ли в порядке и стоит ли чем-то помочь. Это очень радушные люди, но не стоит переходить личные границы и панибратствовать. По всей Чечне есть негласное правило по линии МВД — туристов не кошмарить! Если не переходите границы дозволенного, к вам будут относиться доброжелательно. Если что-то сделали неправильно, на первый раз сделают замечание».
Чеченский словарь
Хотя в регионе активно говорят на русском языке, из уважения к местной культуре, можно запомнить несколько фраз на чеченском.
- Здравствуйте — Маршалла хуьлда
- Да будет добрым твой день! — Де дика дойла
- Большое спасибо — Доккха баркалла
- До свидания — Iа дика йойла
Посетить город мертвых «Цой Педе»
Некрополь находится в пограничной зоне и ещё недавно попасть сюда было почти невозможно, сейчас просто нужно взять с собой паспорт и пройти осмотр автомобиля на пропускном пункте.
Согласно местной поговорке, настоящему чеченцу при жизни нужна башня, а после неё — склеп. «Цой Педе» переводится с чеченского как «поселение божества», здесь находится 42 склепа с захоронениями, две полевые башни и два столпообразных святилища. С трёх сторон некрополь окружен водой и скалами, поэтому подъём к нему лежит по крутому горному склону, но занимает не больше 5-10 минут.
Город мертвых «Цой Педе»
Адрес: Чеченская республика, Итум-Калинский район, Моцкаройское сельское поселение
Заранее согласовать визит с администрацией поселения: itum-kali@mail.ru
Прокатиться на зиплайне над озером Казеной-Ам
Главная достопримечательность Чеченской республики — это озеро фантастического цвета (в зависимости от погоды оно будет голубого или бирюзового оттенка). Вода холодная, купаться запрещено, но можно устроить на берегу пикник, прокатиться на зиплайне (в билет включено двойное катание: в одну сторону и обратно) или остаться на ночёвку в отеле в швейцарском стиле на берегу.
От Грозного до озера 100 километров, но на дорогу в одну сторону может уйти до трёх часов: дело в последних 20 км, которые придётся проехать через деревни с ограничением скорости и по горному серпантину.
«Полет на зиплайне — очень эмоциональный процесс. На озере Казеной-Ам это лучше делать с инструктором. Я так и сделал, потому и доехал до конца. Света, моя жена, решила поехать одна и зависла над озером (не хватило веса). Во время полёта ты испытываешь состояние невесомости. Хотите почувствовать себя орлом — зиплайн вам в помощь. Процесс занимает около минуты в один конец. Но эту минуту вы будете помнить очень долго».
Набраться сил у озера Галанчож
Ещё одно глубокое лазурное озеро — Галанчож — считается колыбелью всего народа и местом силы, где живёт дух, дарующий долголетие. Но дорога сюда не из лёгких — горный серпантин и грунтовки. В пасмурную погоду поездку лучше отложить.
Озеро Галанчож
Адрес: Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, Рошни-Чуйское сельское поселение, село Рошни-Чу
Режим работы: с 10:00 до 18:00, кроме пн-вт
Зайти в три особенных мечети
Чеченский регион лидирует по количеству мечетей на человека. Их здесь больше тысячи на 1,5 млн жителей. Самая большая мечеть в Европе с соответствующим названием «Гордость мусульман» находится в городе Шале. На её строительство ушло 7 лет работ, тысячи тонн отборного греческого белого мрамора и сусального золота. Площадь ковров составляет 8 тысяч квадратных метров. Максимальная вместимость — 30 тысяч человек.
Мечеть Гордость мусульман имени Пророка Мухаммада
Адрес: Чеченская Республика, город Шали, улица А.Х. Кадырова, 122
Режим работы: круглосуточно
Мечеть «Сердце Чечни» (имени Кадырова) напоминает голубую мечеть в Стамбуле. Это одновременно культурная, духовная и архитектурная ценность Грозного. Её минареты видны с любой точки города. На создание 36 люстр, напоминающих главные святыни ислама (мечеть в Иерусалиме, Ровзату-Небеви в Медине и Каабу в Мекке) ушло более 1 миллиона кристаллов Swarovski. Стены облицованы травертином, как в соборе святого Петра в Ватикане, а искусная роспись сделана турецкими мастерами. Рядом парк с фонтанами.
«Советую посетить мечеть «Сердце Чечни» дважды: днём и вечером. Совершенно по-разному выглядит. Вечером за счёт подсветки она более величественная и зрелищная. Что касается правил посещения, то я заранее была готова к поездке и изучила все особенности. Взяла с собой платья ниже колена. А молодой человек был в лёгких брюках. Все были гостеприимны и приветливы».
Центральная мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова
Адрес: Чеченская Республика, город Грозный, проспект Хусейна Исаева
Режим работы: круглосуточно
Единственная в России мечеть в стиле хайтек «Сердце матери» посвящена жене первого президента республики и матери Рамзана Кадырова. В зависимости от погоды её своды меняют оттенки от светло-серого до бирюзового. Минаретов всего три, что большая редкость для мечетей.
Мечеть Сердце матери имени Аймани Кадыровой
Адрес: Чеченская Республика, Аргун, улица Мира, 4
Режим работы: с 10:00 до 18:00, кроме пн-вт
Сфотографироваться в музее-ауле
В точности воссозданная копия чеченского аула вдоль бурной реки Аргун — это этнографический музей «Шира-юрт». Можно не просто увидеть, но и зайти внутрь старинных саклей с плетеными оградами, мельницы, мастерских, конюшни, мечети и дома старейшины. В каждом помещении восстановлен быт вайнахов (предков). Охраняет город, как и полагается, 25-метровая каменная башня.
Архитектурно-этнографический музей «Шира-юрт»
Адрес: Россия, Чеченская Республика, село Герменчук
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 17:00
Стоимость билетов: 100-400 ₽
Сделать ставку на ипподроме
Любовь к чистокровным лошадям у горных народов заложена на генетическом уровне. Конь для них — верный друг и соратник. Гудермесский ипподром — главное место притяжения местных, которые ходят туда семьями, и туристов, которые могут не только насладиться виртуозным искусством наездников, но и попытать удачу в ставках. Если азарт не для вас, можно взять урок верховой езды или лошадь напрокат. Летом скачки проходят каждые выходные.
Гудермесский ипподром
Адрес: Чеченская Республика, Гудермесский район, Гудермесское городское поселение
Стоимость билетов: 500-1000 рублей
Восхититься Нихалойскими водопадами
Водопады — это больше, чем живописная точка для фото. Это место с глубоким смыслом, где сочетаются энергия горных вод и романтичный пейзаж. Высота Нихалйвских водопадов начинается от двух метров и доходит до 32 метров у самого большого каскада. Всего их на маршруте 12. Вначале маршрута проложены удобные лестницы с мостиками и скамейками, но в конце придётся пройтись по скользким камням, если хочется увидеть самый зрелищный водопад и даже искупаться в нём (в одежде).
Адрес: Чеченская Республика, Шатойский район, Нихалойское сельское поселение
Стоимость билетов: 100 рублей
Стоимость парковки: 200 рублей
Залезть на Ушкалойские башни
По дороге к селу Итум Кали, где находится замок Пхакоч, дорога проходит мимо ушкалойских боевых башен-близнецов. По оценкам ученых, оригиналы построили еще в 12 веке, но потом башни были разрушены, и сейчас на их месте отреставрированный аналог. В древности все дороги в горах проходили по дну ущелий. Эти башни песочного оттенка под цвет скал выглядят как современный контрольно-пропускной пункт.
Ушкалойские башни
Адрес: Чеченская Республика, Итум-Калинский район, Ушкалойское сельское поселение
Стоимость билетов: бесплатно
Узнать чеченский быт в замке Пхакоч
Архитектурный комплекс со сторожевыми башнями, жилыми постройками и водяной мельницей. В одном из объектов функционирует музей, где собраны предметы быта. Среди них глиняный кувшин, которому около 500 лет, и томагавк возрастом вдвое старше, а также украшения, оружие и национальная одежда.
Замок Пхакоч
Адрес: Чеченская Республика, Итум-Калинский район, село Итум-Кали
Стоимость билетов: 100-200 рублей
Заехать в Аул Хой
Раньше через этот «город лучников», так переводится его название, пролегал шёлковый путь (на Яндекс Картах). Во-первых, это самый короткий маршрут, соединяющий Европу и Восток. Во-вторых, безопасный. За склонами гор купцов с караванами было совершенно не видно и они могли спокойно передвигаться по дну ущелья, если договорились с местными жителями. По разным подсчётам возраст села превышает 2000 лет. Правда, строили тогда без скрепляющего раствора, поэтому без реконструкции не обошлось. Зато на многих руинах сохранились древние петроглифы.
Грозный — название, которое не соответствует действительности. Яркий, гостеприимный и современный город, причём один из самых безопасных в России. И достопримечательности в нём тоже есть.
Грозный Сити
Тенденция последних лет показывает, что в каждом республиканском центре появляется свой Сити с небоскрёбами. Вот и в Грозном не обошлось без него. Всего в комплексе 7 высоток, ростом от 18 до 42 этажей. В 2013 году в самой высокой башне произошёл пожар. Её быстро восстановили и переименовали из «Олимпа» в «Феникс». На ней же находится смотровая площадка. Делать фотографии можно только с трёх сторон, потому что с четвёртой стороны открывается вид на резиденцию Рамзана Кадырова. Охранники следят, чтобы запрет не нарушали.
«Как в Дубае» — фраза, которую мы повторяли, находясь в Грозном. Больше всего нам понравился район Грозный Сити. Там советую посетить ресторан «Купол», который находится на 32 этаже и оттуда виден весь Грозный как на ладони. Попробовать местную кухню: жижиг галнаш и йоьхь. Алкоголь не продают, но есть вкусные лимонады.
Также советую остановиться в отеле «Грозный Сити». Ночь в нём стоила 8 тысяч рублей. Но цена оправдала себя: хорошие номера с красивым видом, вкусные завтраки и хороший спа. Правда, также раздельные, мужской и женский».
Отель «Грозный Сити»
Адрес: Чеченская Республика, Грозный, проспеки Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, 1/16
Режим работы: круглосуточно
Стоимость: от 8000 рублей за ночь
Ресторан «Купол»
Адрес: Чеченская Республика, Грозный проспеки Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, 1/16 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 00:00
Средний чек: 1000 рублей
Лестница в небеса
Ещё одна смотровая площадка в городе от главного архитектора Грозного Хамида Тайценова. Многим она придётся больше по душе, потому что находится на склоне горы и с неё открывается вид не только на Грозный, но и на его окрестности и даже соседние города.
Несмотря на то, что арт-объект открылся только в 2009 году, это место всегда пользовалось популярностью у местных, которые часто устраивали тут пикники и жарили шашлыки. При благоустройстве традицию решили не нарушать и рядом продумали специальную зону барбекю с беседками, спортивной площадкой для игры в волейбол и парковкой. По вечерам площадка подсвечивается и создает особую атмосферу.
Лестница в небеса
Адрес: Чеченская Республика, Грозный, Байсангуровский район
Режим работы: круглосуточно
Модный дом Firdaws
Это первый дом моды в Чеченской Республике и яркий пример того, как можно совмещать красоту и целомудрие. Здесь хотят сохранить чеченские традиции. Вопреки местным стереотипам, моделью в этом доме моды быть не стыдно. Главное, чтобы во время показов, согласно традициям, у девушек не было видно щиколоток и локтей.
Firdaws основала супруга главы Чеченской Республики Медни Кадырова ещё в 2009 году. Затем, увидев дизайнерские таланты старшей дочери Айшат незадолго до её совершеннолетия, Медни решила передать Firdaws под её руководство. Изначально дом открывался только для создания женской одежды, но сейчас есть и мужские коллекции.
Модный дом Firdaws
Адрес: город Грозный, улица Кабардинская, 22
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00
Грозный молл
Крупнейший торговый центр в Чечне. Есть несколько причин сюда заехать. Во-первых, шопинг: территория молла — это 153 тысячи квадратных метров. Не Дубай, но прогуляться по магазинам с местным колоритом будет интересно. Во-вторых, зона отдыха рядом с торговым центром. Современно и стильно.
В-третьих, это интересный арт-объект с невысокими отражающими башнями. Сам торговый центр входит в книгу рекордов Гиннеса за самую большую архитектурную восьмиконечную звезду, символ Ислама, на его крыше. Напротив молла, на противоположной стороне реки, строится «Ахмат Тауэр». По проекту объекты будет соединять мост с галереей.
Грозный молл
Адрес: город Грозный, проспект Владимира Путина, 40
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
Светомузыкальный фонтан
Шоу поющих фонтанов в Дубае пользуется большой популярностью среди туристов. Найти себе место на набережной — большая удача. Фонтаны в Грозном ничуть не уступают Дубайским (3,6 тысячи прожекторов, 248 пушек с пламенем), но людей поменьше, и только потому, что место ещё не раскрученное. Грозненские фонтаны могут создавать водные экраны для трансляции клипов и видеороликов. Находятся на территории комплекса «Грозненское море».
Гонки
Лучше гонять по гоночной трассе, чем по общественным дорогам. Автомобильный комплекс «Крепость Грозная», он же Fort Grozny Autodrom, был построен в 2015 году и сразу на высоком уровне — можно даже проводить гонки уровня Формулы-1. Тут проходят соревнования «Формулы-Мастер-Россия» и этапы Российской серии кольцевых гонок, в общем около 70 мероприятий в год (включая джип-триал и дрэг-рейсинг). В этом году здесь проходил этап ежегодного международного ралли «Шёлковый путь». Если повезет с датами, можно попасть на заезды в качестве зрителей. Можно арендовать карт и покататься по трассе.
Fort Grozny Autodrom
Адрес: город Грозный, Шейх-Мансуровский район, ул. Химиков
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00
Стоимость картинга: 350 рублей за 10 минут
Рафтинг
Ещё один источник адреналина — рафтинг, спортивный сплав на надувных лодках по реке Аргун. Залог успеха — не падать духом, и телом тоже. Обязательно слушать инструктора и выполнять команды. Шлем, спасательный жилет, весла в руки — и вот вы уже несетесь на скорости через пороги, брызги летят со всех сторон, а впереди бесконечная череда крутых водных поворотов. После сплава туристам предлагают обед с шашлыком под открытым небом.
Рафтинг Итумкале
Адрес: село Итум-Кали, ул. М. Я. Узуева, 1
Режим работы: круглосуточно
Стоимость: от 1500 рублей, запись индивидуально по телефону +7 928 642 24 32
Курс спецназа
Один из самых атмосферных туров для туристов проводят в первом учебном заведении спецназовцев — Российском университете спецназа. В программе вечера у костра, знакомство с местной кухней, полеты в аэротрубе, курс по тактической медицине, спуск с семиэтажного здания в альпинистском снаряжении и 10,5 км по бездорожью на многоцелевых снегоболотоходах багги Chaborz. Кажется, такой уикенд запомнится надолго.
Выходные в Российском университете спецназа
Адрес: город Гудермес, ул. Ростовская, дом 2/2а
Стоимость: от 29 500 рублей за 3 дня с проживанием
Not one
Несмотря на то, что алкоголь в республике запрещён, в некоторых ресторанах специально для туристов он всё-таки есть в наличии. Правда, о широком выборе стоит забыть. Так, в ресторане Not one в стиле лофт всего три вида красного вина и по одному белому и игристому. А вот авторских коктейлей из ягод, трав и содовой тут больше 10 видов и 12 видов подачи кофе (есть даже матча-латте с алоэ). В основной карте меню преимущественно европейская кухня. Но свинину попробовать не получится — она запрещена к употреблению в еде законами мусульманской веры.
Адрес: Грозный, проспект М.А.Эсамбаева, 14 Б | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 23:00
Средний чек: 1500 рублей
Жижиг & Galnash
Жижиг-галнаш — коронное блюдо чеченской кухни. Жижиг — мясо, кроме свинины. Галнаш — тесто, что-то похожее на галушки из пшеничной или кукурузной муки. В честь этого блюда и назвали ресторан чеченской кухни. В меню также хингалш (лепешки с тыквой), чепалгаш (лепешки с творогом и луком), черемшла маринованная и жижиган чорпа (наваристый суп на бараньем бульоне).
Адрес: Грозный, проспект В.В. Путина, 5 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 00:00
Средний чек: 1000 рублей
Южная улица
Если вы не были на Южной улице, считай, не были в Чечне. Это главная шашлычная улица города. Здесь кафе перемешались с частными двориками и куда не зайди, везде будет только одно главное блюдо — шашлык. В маринаде используют кто что хочет, но рекомендуем попробовать тот шашлык, который маринуют с киви. Что приятно, цены почти везде одинаковые — не по-товарищески переманивать клиентов за счёт снижения цен, гораздо важнее качество, сок и вкус.
Адрес: Грозный, Южная улица | на Яндекс Картах
Средний чек: 500 рублей
С комфортом: Dona Hotel
Достаточно девяти слов, чтобы убедить вас, почему стоит остановиться в этом отеле: здесь есть номера с видом на мечеть «Сердце Чечни». Локация — три минуты до набережной Сунжи, две минуты до центра Грозного и одна минута до торгового центра Грозный молл.
Адрес: Грозный, проспект Хусейна Исаева, 85
Цена номера за ночь: от 6500 рублей
Парковка: частная, бесплатная
Оптимально: «Тийналла»
Четырехзвёздочный отель на берегу Грозненского моря. С таким расположением, даже если сильно захочешь, не получится пропустить шоу фонтанов за окном. Интерьер обычный, но зато в каждом номере высокие потолки, мини-холодильник, кондиционер и фен. Вокруг нет крупных гипермаркетов, только маленькие частные магазинчики. Тихо и спокойно.
Адрес: Грозный, улица Мамсурова, 6А
Цена номера за ночь: от 4000 рублей
Парковка: частная, бесплатная
Бюджетно: Edelweiss Hotel
Бюджетный вариант с потрясающими видами, стабильным интернетом, горными качелями и канатной дорогой от комплекса «Ведучи» рядом. Из минусов гости отмечают проблемы с водой (слишком горячая или со слабым напором). Но локация и ресторан с местной кухней всё компенсирует.
Адрес: Итум-Калинский район, Ведучинское сельское поселение, село Ведучи
Цена номера за ночь: от 2300 рублей
Парковка: частная, бесплатная
Подводим итоги, во сколько обойдётся путешествие в Чечню на 3 дня. Рассчитываем затраты на двоих:
- двухместный номер в отеле «Тийналла» на две ночи — 8000 рублей;
- бензин (учитывая километраж по городам региона) — 5000 рублей;
- еда в трёх разных заведениях — (500 + 1000 + 1500 ) на двоих = 15 000;
- входные билеты из расчёта 100-300 рублей за человека + экскурсии ~ 5000 рублей.
Примерная сумма затрат — 40 000 рублей. Конечно, итоговая стоимость поездки зависит от количества точек маршрута и дней в регионе. Можно не ограничиваться коротким 3-дневным уикендом и растянуть удовольствие. Также на бюджет влияют выбор кафе и ресторанов, отелей и активного отдыха (рафтинг, гонки или курс спецназа).
Все точки на одной карте
Чтобы вам было удобнее сориентироваться и построить маршрут, мы собрали все локации на одной карте.