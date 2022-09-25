Едем в Чечню на машине: лазурное озеро, хайтек и вековые традиции

В этом регионе одни из самых строгих правил на Кавказе. Мужчинам нельзя ходить в шортах (только брюки), а женщинам стоит забыть про откровенные блузки и короткие платья (только юбки в пол). Как и в Дубае, здесь не стоит проявлять чувства на улицах и в публичных местах. Но за строгими правилами скрываются добрые намерения — люди, готовые прийти на помощь в любую минуту, и безопасность. Столица республики, город Грозный, один из самых безопасных в России. Здесь, как и когда-то в СССР, квартиры и машины не запирают на замок.

Если вы готовы отправиться на осмотр главных сокровищ Чеченской Республики — рассказываем, как подготовиться к путешествию, куда сходить и где переночевать.