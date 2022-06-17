Едем в Астрахань на машине: соль, парус и Большой брат

Имея в запасе несколько свободных дней, даже банальную дорогу на юг легко превратить в яркое приключение. Ведь от Москвы в сторону моря или Кавказа можно проехать не только экспрессом, по платной магистрали М-4 «Дон» — если возле Каширы свернуть на трассу Р-22 «Каспий», то на нитку маршрута автоматически нанизываются интересные пункты. Мы уже рассказывали, что любопытного есть в Тамбове, чем знаменит Волгоград и почему стоит заехать в Элисту. И ровно этот же маршрут с небольшим отклонением ведёт в Астрахань. О ней и поговорим.

Расстояние между столицами России и Нижнего Поволжья вроде бы не слишком пугающее, 1400 километров бывалые путешественники проезжают за день. Но в нашем случае торопиться не стоит: шоссе Р-22 узкое, местами неровное, за редким исключением — двухполосное. И в арбузный сезон плотно загружено тихоходными фурами. Постоянные обгоны утомляют, так что хотя бы недолгие остановки в упомянутых выше точках по маршруту — дело разумное.