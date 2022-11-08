Едем в Архангельск на машине: карстовые пещеры и сплав по горной реке

«По дороге в Архангельск мы сделали остановку в Ярославле. В городе бывали и раньше, поэтому выбрали два новых для себя места — макет Золотого кольца и зоопарк. Рекомендуем обе локации. Зоопарк приятно удивил: в нём хорошо продуманы различные зоны, животных можно рассмотреть очень близко, грамотно организован контактный зоопарк. Понравилось и нам, и ребёнку.

В Вологде мы оказались после обеда, поэтому успели зайти в Кремль. При входе есть колокольня, можно подняться по лестнице и увидеть красивую панораму города. Кремль и колокольня работают со среды по воскресенье и закрываются довольно рано, в 17:30, поэтому планируйте визит по времени.

Вечером по Вологде приятно погулять: в центре отреставрировано много деревянных домиков с кружевными резными палисадами, как в песне».