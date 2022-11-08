Едем в Архангельск на машине: карстовые пещеры и сплав по горной реке

Архангельск — город белых ночей на Белом море и колыбель флота Петра I, а ещё — суровый край с добрыми людьми, которые тепло встречают гостей. В Архангельск едут, чтобы летом, когда солнце не заходит за горизонт, прогуляться на теплоходе по Северной Двине, подышать беломорским воздухом, поучаствовать в сплаве по северным рекам и отведать рыбные и мясные деликатесы. Зимой туристов порадуют горнолыжные трассы и возможность увидеть северное сияние.
В межсезонье в Архангельской области туристов мало, хотя есть любители северного простора, которых не останавливают ветреная сырая осень и холодная весна. Рассказываем, что посмотреть, куда сходить, где остановиться и перекусить.
Русский Север с Москвой соединяет федеральная трасса М-8 «Холмогоры», бесплатная и качественная на всём протяжении. Дорогу от Москвы до Архангельска лучше планировать с ночёвкой в Вологде или окрестностях: так можно передохнуть перед длинным финальным перегоном почти в 800 километров.
Из Вологды до Архангельска есть несколько дорог. Например, через Ерцево или Каргополь. Но на этих направлениях много грунтовых участков или ремонтов дорог. Наиболее удобный маршрут — по трассе М-8. Комфортные условия в пути позволят оценить красоту природы вокруг.
«По дороге в Архангельск мы сделали остановку в Ярославле. В городе бывали и раньше, поэтому выбрали два новых для себя места — макет Золотого кольца и зоопарк. Рекомендуем обе локации. Зоопарк приятно удивил: в нём хорошо продуманы различные зоны, животных можно рассмотреть очень близко, грамотно организован контактный зоопарк. Понравилось и нам, и ребёнку.
В Вологде мы оказались после обеда, поэтому успели зайти в Кремль. При входе есть колокольня, можно подняться по лестнице и увидеть красивую панораму города. Кремль и колокольня работают со среды по воскресенье и закрываются довольно рано, в 17:30, поэтому планируйте визит по времени.
Вечером по Вологде приятно погулять: в центре отреставрировано много деревянных домиков с кружевными резными палисадами, как в песне».
Трасса М8 ведёт в Архангельск до берега Северной Двины. В другие части города, в том числе в центр, можно проехать по одному из двух мостов, но важно помнить, что ночью их разводят.
Северодвинский мост — самый северный разводной мост в мире и первый мост, соединивший в 1964 году город с материком. До этого людей и грузы перевозили по воде летом, а зимой — по льду. Длина моста — 792 метра, а длина пролёта, который поднимается механизмом, — 88 метров. Развод моста для прохода высоких судов производится с 02:30 до 05:00. По мосту проложены шоссе, железная дорога и тротуар.
Краснофлотский, или «новый», — это автомобильный мост, который соединяет центр города с деревней Большая Корзиха и лесоперерабатывающими предприятиями. Часть моста проходит по острову Краснофлотский. Здесь летом традиционно проводят рок-фестиваль «Мост». Краснофлотский мост также в одном из пролётов имеет разводную конструкцию для прохода судов. Время развода варьируется, но обычно совпадает с разводом Северодвинского моста.
Архангельск — город на островах. В тёплое время года перемещаться из одной части города в другую можно и на теплоходах. Обычные на вид остановки общественного транспорта можно увидеть не только на улицах города, но и у воды, на пристанях.
Набережная Северной Двины
Главная улица Архангельска — набережная. Около реки сосредоточены многие достопримечательности города. Начать прогулку можно от Морского-речного вокзала. Сам вокзал — памятник советскому архитектурному стилю соцреализма. Здание из стекла и бетона очертаниями напоминает круизный лайнер, но особой красотой не отличается, да и фасад обветшал. Но от вокзала открывается вид на рейд и пристань, где можно полюбоваться кораблями. Летом здесь отдыхает ледокол «Диксон», который в зимнее время проводит другие суда в порт Архангельска.
Парадная часть набережной начинается через пару кварталов ниже по течению реки. Там сосредоточены памятники, скульптуры и инсталляции. Самый известный и узнаваемый — памятник Петру I. Вместе с Морским-речным вокзалом он изображён на купюре в 500 рублей.
Скульптура Петра I знаменита ещё и тем, что её установили в 1914 году, а в 1920 году большевики по идейным соображениям снесли и бросили памятник на берегу. В 1933 году скульптуру подняли и передали в музей, а в 1948 году вновь установили на постаменте. И такого же Петра I можно увидеть в Санкт-Петербурге, Таганроге, в Шлиссельбурге и в Петергофе.
Прогулку по парадной части набережной обычно начинают от усадебного дома Е.К. Плотниковой (конец XVIII – начало XX века). Жилой дом с магазинами, своей электростанцией и каретным сараем сохранён как исторический уголок дореволюционного Архангельска.
На набережной в последние годы появилось несколько необычных арт-объектов. Декоративные гигантские муравьи высотой 2,5 метра — копии деревянных муравьёв, установленных на «Тропе муравейников» в Кенозерском национальном парке. Они находятся по диагонали от усадьбы Плотниковой. Символично и «Окно в Арктику» в виде большой буквы «А» на фоне северного сияния и стены деревянного домика с шестью разными резными наличниками. «А» — это Архангельск и Арктика. Наличники — исторические корни поморов, дошедшие до нас через зодчество.
Гуляя по набережной, можно заметить деревянные скульптуры фонарщика и экспедиции Седова, стелу «Город воинской славы», памятники северным конвоям, соловецким юнгам и тюленю-спасителю. Последний посвящён тому, что в годы Великой Отечественной войны отлов тюленей на побережье Северного Ледовитого океана буквально спас Архангельск и многих жителей блокадного Ленинграда от голодной смерти.
Резная яркая беседка Грина появилась на набережной всего два года назад. Хотя это современная работа, её изготовили по копиям чертежей и фотоснимкам беседки начала XX века, которая стояла на том же месте. Александр Грин, находясь в 1910 году в ссылке в Архангельске, подолгу сидел на скамье, наблюдая за парусами, шхунами и закатами. Возможно, именно благодаря виду на Северную Двину с этого ракурса Грин задумал свои «Алые паруса». Но это неточно.
Красная пристань — уютная вечерняя локация для отдыха. Вдыхая северный морской воздух, можно отдохнуть на лавочке, наблюдая за августовским закатом. А с середины мая до конца июля — в белые ночи — здесь круглосуточно людно: шум чаек, северный прибой и спокойное величие реки притягивают горожан и туристов.
За лучшими фотографиями закатов в белые ночи едут на Мыс Пур-Наволок в центре набережной. Обелиск в виде каменной волны обозначает место, с которого в 1584 году начался Архангельск. От первой крепости, построенной по приказу царя Ивана Грозного, осталась лишь небольшая часть. Теперь на этой широкой набережной, покрытой гранитом, любят гулять жители города и его гости.
Сделать козулю на Чумбаровке
В Архангельске есть своя историческая улица с домами XIX и начала XX века. Некоторые из них были построены далеко от проспекта Чумбарова-Лучинского (Чумбаровка, или Заповедная улица), но перенесены сюда и восстановлены. Каждый дом по-своему красив, и у каждого своя история. Чтобы её узнать, можно скачать аудиогид по Заповедной улице. На пешеходной Чумбаровке «на удачу» пожимают руку бронзовой фигуре русского сказочника С.Г. Писахова. Его творчество — истории о поморах, а «Сеня Малина на Налиме» — известный персонаж. Эту скульптуру — мужика в ушанке набекрень, верхом на налиме — тоже можно увидеть на Чумбаровке.
На Чумбаровке можно зайти и в музей пряника. Новогодний или рождественский расписной пряник по-архангельски — это козуля. Традициям его изготовления уже 200 лет. На мастер-классе в музее пряники лепят и расписывают. Сладкие пряничные фигурки везут с собой в качестве сувенира.
Музей архангельского пряника
Адрес: Архангельск, проспект Чумбарова-Лучинского, 37
Режим работы: 10.00 — 19.00
Стоимость: участие в мастер-классе обойдётся в 500 рублей
Прокатиться по Двине на колёсном пароходе
Необычная речная прогулка на старейшем в России пассажирском судне порадует любителей экзотики. Огромные гребные колёса по бортам парохода разбивают речную гладь на тысячи брызг, переливающихся в лучах солнца. Понаблюдать за работой колёс и игрой света можно через иллюминаторы.
Белый двухпалубный пароход «Н.В. Гоголь» (не путать с одноимённым теплоходом!) будто сошёл с кадров старых советских фильмов. Ему больше 110 лет, он пережил несколько ремонтов и реконструкций, но продолжает исправно возить пассажиров. Отдыхающие размещаются в комфортабельном салоне, на прогулочной палубе или гуляют по внутренним помещениям. Витражи, детали лестниц из чугунного литья, старые виды Архангельска в росписи стен — всё это создаёт тёплое чувство ностальгии.
За двухчасовой круиз по мощной и полноводной Северной Двине на пароходе удастся рассмотреть архангельские причалы и порты, ледокол и лесовозы, новые жилые кварталы и рабочий остров Соломбала, храмы и набережную, беседку Александра Грина и памятник Петру I. С воды видна и панорама первого торгового порта России.
Помимо двухчасовой прогулки, на пароходе организованы многочасовые и многодневные круизы до Северодвинска и Холмогор, туры «Северные просторы» и «Рассвет над Северной Двиной».
Речные прогулки на колёсном пароходе «Н.В. Гоголь»
Адрес офиса «Помор-Тур»: Архангельск, ул. Чумбарова-Лучинского, 49, офис 4
Навигация: с мая по сентябрь
Стоимость: 1350 рублей с человека
Если не удалось попасть на пароход (прогулки на нём бывают не каждый день), то можно прокатиться на речном трамвайчике. Это отличный способ увидеть Архангельск и его окрестности с воды. Трамвайчики курсируют по нескольким маршрутам между Архангельском, прибрежными деревнями и дачными посёлками.
Их маршруты и расписание можно посмотреть на сервисе Яндекс Транспорт, а билеты стоят совсем недорого. Купить их можно только за наличные, прямо на борту теплохода. Все маршруты стартуют от пристаней пригородного речного вокзала позади здания Высшей школы экономики.
Посетить музеи
«В большинстве отчётов о посещении Архангельска или путеводителей по музеям первым номером обычно упоминается Северный морской музей (расположен в начале набережной). Он действительно очень интересный, местами интерактивный и обязательный к посещению. Но при этом маленький и целиком посвящён кораблям разных эпох.
Куда интереснее оказался местный краеведческий музей. Вместо стандартных для музеев такого рода артефактов с раскопок, стоянок древнего человека, минералов края и тому подобного здесь собраны интересные тематические экспозиции: про ленд-лиз, работу медицинских служб во время ВОВ, изучение Арктики, освоение Шпицбергена и другие.
Музей — достопримечательность сам по себе. Он располагается в здании Гостиного двора — главного сооружения Архангельска XVII–XVIII веков, когда он был воротами России в Европу. Кстати, в музее организуются и тематические экскурсии по Архангельску и окрестностям».
Архангельский краеведческий музей
Адрес: Архангельск, наб. Северной Двины, 85/86
Режим работы: вт.–вск. с 10.00 до 19.00
Стоимость: посещение одной выставки 100 рублей
В отличие от туристов, которых привезли группой на автобусе, поезде или самолёте, самостоятельное автомобильное путешествие даёт возможность посмотреть не только популярные туристические места, но и окрестности Архангельска.
Для познавательного и активного отдыха можно поехать в музей деревянного зодчества под открытым небом. Он похож на карельский «Кижи» и шведский «Скансен», но отличается аутентичностью и большой территорией.
В 25 км от города в деревне Малые Карелы собрана уникальная коллекция деревянных строений XVI – начала XX веков. Усадьбы зажиточных купцов и избы поморов, мельницы, амбары, церкви, часовни, колокольни размещены в ландшафтном парке площадью около 140 га! Их свезли сюда с разных концов Архангельского края. Гуляя по музею, можно увидеть, насколько сильно отличаются традиции домостроительства на юге и на севере этого края.
Но сюда едут не только ради того, чтобы посмотреть на здания. Тематические экскурсии познакомят с жизнью и ремёслами поморов. Детям понравятся куклы «пеленашки» и старинные игры, парам — свадебный обряд и куклы «неразлучники», а семьи поучаствуют в интерактивном путешествии по северной деревне, с загадками и поиском клада.
Путешествуя летом, возьмите с собой средство от комаров. Территория обширная, ходить придётся много, причём вверх и вниз по склону большого оврага, поэтому наденьте удобную обувь. Машину можно оставить на одной из автостоянок, расположенных у центрального и северного входов.
Музей Малые Корелы
Адрес: Архангельская область, Приморский район, МО Уемское, деревня Малые Карелы
Режим работы: пн.–пт. с 09:00 до 18:00, перерыв c 13:00 до 14:00
Цена билета: от 350 рублей
«Из окрестностей Архангельска рекомендую съездить в Пинежский природный заповедник. Он располагается на берегу реки Пинеги, примерно в 200 км от Архангельска. Ради сокращения пробегов туда можно заехать по пути в Архангельск. Тогда с трассы М-8 нужно свернуть направо на Усть-Пинегу, там на паромной переправе пересечь Северную Двину и вдоль реки Пинега доехать до заповедника. Мы же ездили в Пинегу из Архангельска по другому берегу Северной Двины, поэтому переправляться на пароме нам было не нужно.
Добрая половина дороги до заповедника — грунтовка (грейдер), к счастью, довольно ровная по меркам таких покрытий (во время нашей поездки его местами ремонтировали), поэтому путь туда от Архангельска занимает 4–5 часов.
Заповедник интересен карстовыми горами с пещерами, ущельями и речками с водопадами. Сама река Пинега в этих местах тоже красивая. Она широкая, но мелкая и с сильным течением. Причём течёт не на север, в океан, а на юго-запад, впадая в Северную Двину.
По заповеднику проложены пешие маршруты, но экскурсии возможны только по предварительной записи через официальный сайт. Второй вариант — приехать в парк-отель "Голубино", расположенный неподалёку от посёлка Пинега. Там можно переночевать (от 4800 на двоих за ночь), и там же есть гиды, которые водят по заповеднику — в пещеры, по ущелью и так далее. Кроме того, среди туристических программ отеля имеются сплавы по горной реке Сотка, туры по местным достопримечательностям — например, в деревню Красная горка, к развалинам монастыря, где был похоронен Василий Голицын, сподвижник царицы Софьи, или в северную деревню Кижма».
Зима в Архангельске длится с ноября по апрель. Путешествуя в это время года, нужно ориентироваться на зимние развлечения и новогодние локации. В период с 20 сентября по 20 марта можно «поймать» северное сияние. Но чтобы увидеть природные красоты и почувствовать жизнь города, в Архангельск приезжают летом.
Зимний активный отдых можно провести на горнолыжном комплексе «Малиновка», который находится на полдороги от Вологды в Архангельск (поворот с М-8 в районе Вельска направо). Здесь работают подъёмники и горнолыжные склоны на 480 и 560 метров, а в лесу проложены беговые лыжные трассы. С вершины открывается живописный вид на «Северную Италию»: так называют окрестные холмы, окружающие причудливые изгибы реки Устья.
Спортивно-туристический комплекс работает круглогодично: зимняя и летняя рыбалка, катание с высоких ледяных гор, пейнтбол. Для релакса — сосновый воздух и девственная природа. Желающие провести в «Малиновке» несколько дней останавливаются в уютных домах ручной рубки, рассчитанных на 2–16 гостей.
Горнолыжный курорт «Малиновка»
Адрес: Архангельская область, Устьянский район, ул. Школьная, 23в
Режим работы: будни с 12:00 до 21:00, выходные с 10:00 до 21:00
Цена билета: 1 подъём от 70 рублей. День полноценного катания обойдётся минимум в 1000 рублей
Столица Поморья славится не только историей и природой, но и ремёслами. Мезенская роспись и каргопольская игрушка, изделия из бересты и ажурная холмогорская резьба по кости. Вот краткий список традиционных сувениров Поморья:
- расписные деревянные баночки для специй или блюдо;
- «птица счастья» — резной деревянный поморский голубь;
- резные украшения и шкатулки из кости. Наряду с изделиями из рога лося или бивня моржа, можно найти и редкие экземпляры из бивня мамонта;
- войлочные игрушки-обереги.
Подобрать изделия народных промыслов можно в сувенирных магазинах «Поморские штучки», «Птица счастья», «Беломорские узоры», «Русский узор» и других.
Но самыми популярными подарками можно назвать гастрономические сувениры и косметику:
- вяленая рыба в вакуумной упаковке, свежая красная икра, балык. Достойное качество и выбор можно найти на Центральном рынке;
- деликатесы из мяса диких животных: олень, кабан, медведь, лось;
- северные ягоды в сушёном, вяленом или в виде варенья: брусника, клюква, морошка;
- приехать из Архангельска без козули — как вернуться из Тулы без пряника;
- в качестве сладкого сувенира покупают местный мармелад или шоколад с ламинарией;
- водоросли, которые добывают и перерабатывают на Беломорье, отличаются богатым составом, пользой для иммунитета и щитовидной железы. Чипсы из ламинарии и сушёный фукус можно использовать как полезный БАД;
- иван-чай с северными ягодами и травами;
- косметика с архангельскими водорослями.
Сладости, чай и косметику можно приобрести в сети магазинов «АрхангельскХлеб» и «Поморское здоровье».
Эксклюзивно: Roomi
Этот ресторан определённо заслуживает внимания. Сложные, но гармоничные сочетания продуктов вкупе с оригинальной подачей претендуют на высокую северную кухню. Нежная рыба с малиново-свекольным соусом или десерт «Хлеб-соль», треска, приготовленная с квасом, или крем из картофеля и сельдерея — эти блюда удивят даже искушённых гурманов.
Адрес: Архангельск, Новгородский проспект, 109 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00
Средний чек: 1500 рублей
Оптимально: Santa Pasta
Здесь всегда много местных: отличные завтраки, комплексные обеды, лучшие в городе паста, лазанья и пицца. Итальянская кухня с местным колоритом радует большими порциями и адекватными ценами. Попробуйте лосось в апельсиновой карамели с лапшой из моркови и цукини или свекольный ризотто с муссом из копчёного сыра. Это неожиданно и вкусно.
Адрес: Архангельск, Троицкий проспект, 21, ТЦ Престиж, 1 этаж | на Яндекс Картах
Режим работы: пн.–пт. с 08:00 до 00:00, сб., вс. с 09:00 до 00:00
Средний чек: 500 рублей
Бюджетно: Starfoods
Сеть недорогого, но вполне приличного фастфуда. Вкусный кофе, бургеры, мороженое.
Адрес: Архангельск, Воскресенская ул, дом 7, корп. 2, ТЦ «Океан», 1 этаж | На Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00
Средний чек: 300 рублей
Удобнее всего остановиться в Октябрьском или Ломоносовском округе. Здесь вы будете близко ко всем достопримечательностям и прогулочной набережной.
Комфортно: Botanica 4*
Небольшой стильный отель с панорамными окнами, ухоженным зелёным двором с летней террасой, а также вкусными завтраками по заказному меню. На широком подоконнике можно уютно устроиться и наблюдать за происходящим на улице. Есть свой ресторанчик с домашней кухней. До набережной ровно минута пешком.
Адрес: Архангельск, Садовая ул., 3
Цена за ночь: номер на двоих от 5000 рублей
Парковка: бесплатная закрытая
Этот отель на Яндекс Путешествиях
Оптимально: Пур-Наволок 4*
Отель на четыре звезды на берегу Северной Двины рядом с Гостиным двором и краеведческим музеем. С 8-го этажа открываются волшебные виды северных закатов. Красивые интерьеры, большие номера, сауна, тренажёрный зал и завтрак «шведский стол» настроят на бодрый день.
Адрес: Архангельск, набережная Северной Двины, 88к1
Цена за ночь: номер на двоих от 3900 рублей
Парковка: бесплатная городская и своя платная охраняемая
Этот отель на Яндекс Путешествиях
Бюджетно: Apart House CM
Отель на любой кошелёк: от большого люкса до места в общем номере с удобствами на этаже. Но всё чисто, хорошая общая кухня с посудомоечной, стиральной машинами и микроволновкой. Часть номеров с панорамной крышей. В шаговой доступности находятся достопримечательности, ресторанчики, центральный рынок.
Адрес: Архангельск, ул. Выучейского, 14
Цена за ночь: номера от 1080 рублей
Парковка: бесплатная
Этот отель на Яндекс Путешествиях
Знакомству с Архангельском и окрестностями разумно посвятить неделю — в такой далёкий путь не стоит отправляться всего на пару дней: по одной ночёвке в дороге туда и обратно, три ночи в Архангельске и две ночи за городом. В этом случае ориентировочные расходы на двоих составят:
- топливо (дорога туда/обратно плюс местные поездки) — около 12 000 рублей;
- двухместный номер на 7 ночей — около 27 000 рублей;
- питание на 8 дней — около 40 000 рублей.
Итого: 79 000 рублей без учёта экскурсий, гидов, посещения музеев, развлечений и покупки сувениров. В соответствии со своими желаниями и возможностями закладывайте в смету эти допрасходы.
Советы для тех, кто едет в Архангельск впервые
- Белые ночи с непривычки могут мешать спать: возьмите с собой маску для сна.
- Средства от комаров летом не будут лишними, даже если в отеле есть сетки на окнах и фумигаторы в розетках.
- Погода в Архангельске похожа на московскую. Несмотря на средние показатели от -12 зимой до +22 летом, можно попасть на +32 в августе и на -30 зимой.
- Пригодится разноплановая одежда и удобная обувь для загородных маршрутов.
- Температура воды в Белом море не поднимается выше +15 — искупаться можно, но будет холодно.
Все точки на одной карте
Чтобы лучше сориентироваться и построить маршрут по Архангельску, мы собрали все локации на одной карте.