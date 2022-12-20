Северное сияние: куда ехать и как подготовиться

Правило шестое. Подготовьте запасы для автомобиля. Независимо от того, едете вы на своём автомобиле или берёте в аренду, подготовка нужна — никогда не знаешь, когда и где пригодятся запасные канистры бензина и аккумуляторы. Лучше взять это всё с собой, ведь занести дорогу может в любой момент. Как и при поездке на Кавказ, не забывайте скачать карты. С интернетом и связью на Севере сложно.

В машину стоит положить несколько тёплых пледов, термосы и небольшие запасы снеков — всё это пригодится, когда будете греться во время наблюдений за северным сиянием. Если не успеете доехать до парковки или площадки, откуда можно смотреть сияние, то не стоит останавливаться посреди дороги. Нужно сделать это по всем правилам: съехать на обочину, выставить знак аварийной остановки, установить прожектор или хотя бы фонарик и надеть жилет или другую одежду со светоотражающими элементами.

Правило седьмое. Позаботьтесь о тёплой одежде и обуви. По словам Антона Терентьева, больше приветствуется одежда из полиэстера, чем из хлопка. И не забудьте про термобельё.

На путешествие лучше закладывать хотя бы 2–4 дня. Если есть несколько дней, то вам гарантированно повезёт.

А теперь рассказываем, в каких локациях можно увидеть северное сияние.