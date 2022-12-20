Северное сияние: куда ехать и как подготовиться

Вероника Волосунова
Увидеть северное сияние — мечта многих. Это загадочное явление не раз встречалось в детских мультиках и романтических фильмах, но поймать его кажется непосильной задачей. От исполнения заветного желания путешественников отделяет ряд трудностей: сложная дорога, холод и большой бюджет на поездку. Но в реальности всего этого можно избежать.
Охота за северным сиянием не такая сложная и обойдётся недорого, если правильно всё спланировать. Рассказываем тонкости полярных путешествий, разрушаем популярные мифы и делимся советами, где и как увидеть палитру красок в зимнем небе. Собрали топ-мест и посчитали бюджет.
«Северное сияние — явление разноцветного, чаще зелёного, свечения в небе в приполярных областях Южного и Северного полюсов. Как оно возникает? Есть Солнце, гигантский газовый шар, который светит и даёт тепло. Но кроме этого, от него летит солнечный ветер. Это поток заряженных частиц. Когда они долетают до Земли, то заворачиваются вокруг магнитных линий нашей планеты, преимущественно в приполярных областях. Тем самым они приводят в состояние нестабильности частицы атмосферы Земли. А вот уже стабилизация состояния частиц нашей атмосферы сопровождается испусканием квантов света: зелёно-жёлтого, красного и синего. Сиреневый, розовый и другие оттенки появляются при сложении этих цветов. Северное сияние — явление географическое, зависит от широт и от полюсов, но не от температуры. Поэтому не везде, где холодно, можно увидеть цветное свечение в небе. В Гималаях очень холодно, но сияния там не увидеть, потому что они расположены ближе к экватору и дальше от полюсов».
Миф 1. Северное сияние можно увидеть только в сильные морозы
«Самый главный и волнующий туристов миф — это температура. Многие считают, что сияние можно увидеть только в сильные морозы — в минус 25–30 градусов. Причём так думают даже многие жители Мурманской области. Но это неправда. Сияние можно наблюдать с конца августа до середины апреля, когда большую часть суток темно, что идеально для наблюдений за северным сиянием, потому что потом мы вступаем в стадию полярного дня и 24 часа 7 дней в неделю светит солнце. Единственное, в минус 30 градусов воздух более разреженный и меньше вероятность натолкнуться на облачность или какие-то осадки, которые мешают увидеть сияние. Как правило, в сильные морозы у нас чистое звёздное небо».
Миф 2. Северное сияние — это игра в удачу, можно приехать и не увидеть его
Многие откладывают путешествие в долгий ящик по одной простой причине — думают, что северное сияние непредсказуемое, неуловимое и его сложно найти. С одной стороны, это действительно так. Как говорит Антон Терентьев из центра «Полярный Круг», если ехать без подготовки, то шанс поймать сияние превращается в лотерею.
Хорошие новости заключаются в том, что существуют карты прогнозов северного сияния и ими нужно научиться пользоваться. Наиболее точными считаются карты на один-два дня, а не на неделю. А это значит, что при грамотном планировании путешествия увидеть Aurora Borealis (северное сияние на латыни, означающее символ удачи) не составит труда.
Чтобы увидеть северное сияние, нужен пошаговый план действий, и выполнение следующих пунктов поможет сильно повысить шансы на успех.
Правило первое. Выбирайте время года. Идеальный период — с осеннего по весеннее равноденствие. Это обусловлено полярными ночами и короткими днями, когда светло не более 3–4 часов в день. Новогодние праздники — идеальное время для охоты.
Правило второе. Обязательно смотрите прогноз погоды и солнечной активности. Ясное, безоблачное небо и высокая солнечная активность станут надёжными помощниками на пути к цели. Всё просто: северные сияния обычно происходят на высоте более 100 км и в таком случае облака становятся прямым препятствием, чтобы увидеть цветные блики на небе. Низкая солнечная активность, то есть отсутствие солнечных ветров с заряженными частицами, благодаря которым и происходит северное сияние, в принципе не позволит явлению проявиться. Один из самых удобных сайтов с прогнозом северного сияния — auroralights.ru. Есть и мобильное приложение для App Store и для Goggle Play. Вам понадобятся вкладки «прогноз сияния».
«На какие показатели стоит обратить внимание? Во-первых, это индекс kp — показатель ширины сияния, который не влияет на его яркость и протяжённость. Большое заблуждение, что северное сияние можно увидеть только при показателях 5 и выше. На самом деле уже от kp 2 уже можно наблюдать северное сияние. Большое значение имеет и индекс bz, отвечающий за продолжительность сияния. Чем больше он находится в отрицательном значении, тем дольше будет длиться северное сияние.
Главная проблема северного сияния — это облачность. Нужно уметь правильно трактовать те показатели, которые указаны на сайтах с прогнозом облачности: верхние, средние, тучные или перистые облака. Например, даже если сайт покажет 100% вероятность перистых облаков, это не страшно, можно ехать за северным сиянием, так как такие облака быстро проносятся. А если и нет, то через них всё равно можно наблюдать природное явление. В отличие от тучных облаков».
Правило третье. Отдавайте преимущество локациям вдали от города. Не просто так топ мест, где можно увидеть северное сияние, возглавляют деревни и посёлки. Всё дело в том, что подсветка городов и пыль с газами от машин мешают увидеть цветное зарево в небе, засвечивая или загрязняя воздух. Поэтому лучше отъехать от города примерно на 50–70 км. И даже от небольших деревень следует отдалиться на 5–10 км, чтобы не мешали огни фонарей.
Правило четвёртое. Забудьте про сон. Северное сияние придётся ловить. Идеальное время, чтобы его увидеть, — промежуток с 10 вечера до 3 ночи. Обычно кто-то из компании занимает должность почётного дежурного и сидит около окна в надежде заметить сияние, а затем при первых световых бликах поднимает тревогу, чтобы все успели оперативно выехать и занять место для просмотра. Ещё один вариант — ехать в экскурсию с гидом, который отследит магнитную активность за вас.
Правило пятое. Чем ближе к полярному кругу, тем больше шансов увидеть сияние. Лучше всего его наблюдать на широтах 67–70 градусов. То есть из любой точки в рамках этих показателей широт можно увидеть сияние, а 100 км «вправо-влево» не сыграют роли.
«Протяжённость северного сияния составляет 2500 тысяч километров, начиная от Шпицбергена и заканчивая Ленинградской областью при хорошем показании ширины или хорошей вспышки. От того, что вы от Мурманска передвинулись на 100 км ближе к полюсу, вы всё равно находитесь на 69-м градусе, где всё так же проходит горизонтное сияние».
Правило шестое. Подготовьте запасы для автомобиля. Независимо от того, едете вы на своём автомобиле или берёте в аренду, подготовка нужна — никогда не знаешь, когда и где пригодятся запасные канистры бензина и аккумуляторы. Лучше взять это всё с собой, ведь занести дорогу может в любой момент. Как и при поездке на Кавказ, не забывайте скачать карты. С интернетом и связью на Севере сложно.
В машину стоит положить несколько тёплых пледов, термосы и небольшие запасы снеков — всё это пригодится, когда будете греться во время наблюдений за северным сиянием. Если не успеете доехать до парковки или площадки, откуда можно смотреть сияние, то не стоит останавливаться посреди дороги. Нужно сделать это по всем правилам: съехать на обочину, выставить знак аварийной остановки, установить прожектор или хотя бы фонарик и надеть жилет или другую одежду со светоотражающими элементами.
Правило седьмое. Позаботьтесь о тёплой одежде и обуви. По словам Антона Терентьева, больше приветствуется одежда из полиэстера, чем из хлопка. И не забудьте про термобельё.
На путешествие лучше закладывать хотя бы 2–4 дня. Если есть несколько дней, то вам гарантированно повезёт.
А теперь рассказываем, в каких локациях можно увидеть северное сияние.
Пожалуй, самое доступное и удобное направление для туристов. Увидеть сияние здесь можно почти из любой точки. От Мурманска идут четыре дороги: в сторону Териберки, Санкт-Петербурга (Оленегорск, Мончегорск), Норвегии (Килпъявр, Видяево) и Финляндии (Верхнетуломск, Тулома, Долина Славы). Можно выбирать любую и смело ехать за сиянием. По пути будет много оборудованных смотровых площадок.
О том, что посмотреть в самом Мурманске, где остановиться на ночёвку и куда сходить на гастроужин, мы рассказывали уже рассказывали.
Териберка
Село в Мурманской области в двух километрах от Баренцева моря, которое называют Русской Исландией. Это одно из самых популярных мест среди туристов, что в первую очередь обусловлено дорогой: из-за тундры, для которой свойственна низкая растительность, весь путь оказывается хорошей смотровой площадкой. Однако дорогу в Териберку часто перекрывают из-за погодных условий. Например, в 2022 году с 8 по 20 января проезд закрыли из-за сильного снега, который местные называют «снегобетон». Следите за новостями — если метеорологи не рекомендуют ехать, лучше отложить поездку.
Продуктами лучше закупиться заранее в Мурманске, например, в популярных сетевых гипермаркетах. В Териберке есть небольшие магазины, но цены в них выше. Зато там продают свежий горячий хлеб, выпечку и дары моря. И вот они здесь стоят дешевле. Если хочется ещё дешевле, можно поспрашивать у местных жителей телефоны рыбаков, которые, возможно, продадут только что выловленный улов по минимальным ценам.
Именно в Териберке в 2014 году снимали фильм «Левиафан», он и принёс месту известность. В окрестностях села есть кладбище кораблей, кладбище советского автопрома, водопад Батарейский, а также пляж «Яйца дракона» с большими камнями соответствующей формы.
Где остановиться в Териберке
Гостиница Cedar Grass
Что может быть лучше, чем проснуться в морозное утро с панорамным видом на Баренцево море или горы. В гостинице Cedar Grass знают толк в искусстве хюгге и беззаботном счастье. С этим помогают и комфортные номера в датском стиле.
Любители активного отдыха могут сходить в баню с выходом к морю, попробовать сноркелинг на берегу Ледовитого океана, чтобы понаблюдать за подводной жизнью, а также посетить экскурсии с активностями — оленья ферма, катание на собачьих упряжках и так далее. Рыбалка проходит с апреля до конца сентября.
Адрес: Мурманская область, Кольский район, село Териберка, Комсомольская улица, 10
Цена номера за ночь: от 6000 рублей
Парковка: бесплатная
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Где поесть в Териберке
Ресторан на краю земли «Полярный кит»
Заведение расположено при отеле Cedar Grass. Главная кухня в «Полярном ките», конечно, морская. Треска, гребешки, палтус, краб, лангустины, дикая беломорская сёмга — морепродукты на любой вкус. А чаи из диких ягод согреют даже в самые сильные морозы.
Адрес: Пионерская ул., 45, посёлок Лодейное, село Териберка | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 23:00, перерыв с 11:00 до 12:00
Средний чек: 1500 рублей
Гастропаб MOLE
Камерное местечко в стеклянном куполе. Здесь можно попробовать блюда нордической кухни и согревающие напитки. Гости особенно отмечают палтуса на гриле с запечённым картофелем и оленину с кремом из печёной моркови с можжевельником и брусничным соусом BBQ. На завтрак и детям, и взрослым понравится пшённая каша с тыквой и морошкой. Места лучше бронировать заранее. Здесь особенно ценят сервис и быстрое обслуживание.
Адрес: Пионерская ул., 45, посёлок Лодейное, село Териберка | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00Средний чек: 1100 рублей
На том же Кольском полуострове, но уже в Республике Карелия есть ещё одно хорошо оборудованное место для знакомства с природой Севера и, конечно, с сиянием, ради которого и задумано путешествие.
Турцентр «Полярный Круг»
На севере не стоит обходить стороной турцентры и услуги гидов: справиться с суровой погодой порой легче вместе с кем-то, чем в одиночку. Тем более, когда речь идёт об экспертах с большим опытом охоты за сиянием.
«В турцентре, как преподаватель и вожатый в детском лагере, я был раз 40. За счёт того, что нет городской подсветки, оттуда удобно смотреть за северным сиянием с любой точки. Больше всего мне нравятся природа и контент, который мы вокруг этой природы создаём с детьми (изучение организмов, явлений). Это расширяет нашу модель реальности и осознание того, в какой вселенной мы живём. На территории центра также есть интересные места для дайвинга, где можно увидеть моллюсков, раков-отшельников, офиуру “Голова Горгоны”, морского окуня, зубатку, камбалу или рыбу-пиногор. Не переживайте, в сухом гидрокостюме почти ничего не чувствуется. Есть и олени, и собаки».
Помимо охоты за северным сиянием, вас также ждут зимняя рыбалка на озере, катание в упряжках с ездовыми собаками и северными оленями, интеллектуальные беседы у таёжного костра, экскурсии на каньон высотой с 9-этажный дом, на острова и «Зелёный мыс», бывший российский арктический морской порт или биостанцию МГУ (одну из крупнейших в мире). Есть семейные программы.
Где остановиться
Турцентр «Полярный Круг»
Если не хочется суетиться с местом для ночёвки, то остановиться можно прямо в турцентре. Можно будет «сорваться» за сиянием в любое время ночи, что повысит шансы на успех.
Адрес: Республика Карелия, Лоухский район, деревня Нильмогуба, Полярная улица, 9
Цена номера за ночь 23 декабря — 14 января: 10 200 рублей с душем и туалетом в номере, 8300 с удобствами в коридоре
Парковка: бесплатная
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Гостиница «Скандинавия»
Также остановиться можно в 10 минутах от турцентра в городе Кандалакша, это снова Мурманская область. Возможно, это более комфортный вариант по соотношению цена/качество, а в турцентр можно приезжать на экскурсии и другие активности. Даже издалека легко заметить красные домики с серыми крышами и ярко-белыми карнизами. Небольшой уютный отель в скандинавском стиле придётся по вкусу многим путешественникам. Всё лаконично: серые стены, дерево в интерьере, тёплые одеяла и тревел-карта на стене.
Адрес: Мурманская область, Кандалакша, Первомайская улица, 56А
Цена номера за ночь: от 5164 рублей
Парковка: бесплатная
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Где поесть рядом с турцентром
По Кандалакшскому заливу проходит граница Республики Карелия и Мурманской области. Из-за особенностей почв на территории Карелии рядом с турцентром не так много мест, где можно остановиться на обед или ужин. Поэтому предлагаем варианты в Мурманской области, в 120 км от места. Это сравнительно небольшое расстояние в северных масштабах, преодолеть которое можно за два часа.
Ресторан в комплексе «Причал № 11»
Панорамные окна с видом на острова Кандалакшского заповедника, тюленей и проходящие мимо корабли, тающие десерты из местных ягод (например, черничный крамбл или морошковый чизкейк) и удачно приготовленные горячие блюда (как насчёт пельменей из сёмги и трески, котлет из лося под клюквенным соусом или жареной корюшки с огуречным соусом?).
Адрес: Речная ул., 11, Кандалакша, Мурманская область | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00
Средний чек: 1500 рублей
Кафе «Кедра»
Бюджетный, но вполне стоящий вариант, когда не хочется сильно тратиться на еду и хочется быстрее выдвигаться в путь. Дёшево и сердито. Так что берём на заметку.
Адрес: Р-21 Кола, 1149-й километр, Кандалакшский район, Мурманская область | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00
Средний чек: 500 рублей
Подробнее про места, где ещё вкусно поесть и отдохнуть в Карелии, мы писали в нашем гиде по этому краю.
Архангельск уступает в плане поиска сияния Кольскому полуострову, но и тут его можно встретить — ведь не просто так город называют столицей Русского Севера!
О том, что посмотреть в городе, куда сходить и где переночевать, мы тоже рассказывали — предлагаем изучить Архангельск в нашем путеводителе. Если коротко, в Архангельске ждут горнолыжные трассы, гостиный двор XVII века, музей деревянного зодчества под открытым небом и ещё много всего интересного.
Правило «чем дальше от города, тем ярче сияние», действующее в Мурманской области, работает и здесь. Чтобы увидеть красочное небо, лучше уехать из Архангельска в ближайшие посёлки. Например, в Северодвинск, где сияние отличается особенным мерцанием. Правила охоты те же: безоблачность, солнечный ветер, подходящие kp- и bz-индексы. Конкретно в Архангельске прогноз сияния также можно смотреть в телеграм-канале АрхАврора.
«В Архангельске тайга и болота. Сопок нет, поэтому рельеф достаточно неинтересный. Стоять посреди леса — мало удовольствия, нужна какая-нибудь фактура. В окрестностях Архангельска достаточно памятников архитектуры и традиционного северного деревянного зодчества: церкви, колокольни, архитектурные ансамбли. Так картинка будет интереснее. Можно поехать на побережье Белого моря на остров Ягры. Если планировать путешествие заранее, то можно рассмотреть вариант поездки в Куртяево к старинным солеварням, в село Ненокса или прокатиться в сторону Мезени в одну из самых красивых деревень России — Кимжу. По пути вас встретит культурно-ландшафтный парк «Голубино», рядом с ним находится одна из самых высоких точек Архангельской области — Красная Горка. Там когда-то был мужской монастырь, куда, и по преданию, был сослан и похоронен князь Голицын».
Тем, кто живёт в Уральском федеральном округе (Екатеринбург, Тюмень, Челябинск и др.) или в Сибирском (Новосибирск, Красноярск, Омск и др.), для любования северным сиянием подойдёт Воркута. Ведь до Териберки с Архангельском далеко.
Поскольку своим ходом из столицы добираться всё-таки долго и дорого, наилучшим вариантом будет взять авиабилеты и арендовать автомобиль на месте. Благодаря расположению Воркуты на севере Уральских гор, здесь регулярно случаются одни из самых сильных северных сияний. И хорошие новости заключаются в том, что в Воркуте, в отличие от других городов, северное сияние можно увидеть никуда не выезжая.
Если всё-таки захочется посмотреть явление на природе, можно отправиться в Печоро-Илычский биосферный заповедник, где находится плато Маньпупунёр со Столбами выветривания, внешне напоминающими окаменевших великанов. На юге заповедника проходит граница с самым большим в России национальным парком «Югыд Ва». Вместе они образуют объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми» — это был первый объект в России, который включили в данный список. Здесь сохранилась первозданная природа. Поэтому на территории «Девственных лесов Коми» нет постоянных населённых пунктов, зато туристы могут попробовать водный (есть сплавные реки), пеший и лыжный форматы путешествий (летом и зимой работают экотропы к вершинам Урала).
Для посещения территории обязательно нужно оформить разрешение на посещение и ознакомиться с техникой безопасности на территории парка. Поездка в горы проходит на местном транспорте — автомобиль «Урал» или ТРЭКОЛ, которые можно заказать в офисе национального парка.
Национальный парк «Югыд Ва»
Организация и проведение вертолётной экскурсии (без учёта аренды вертолёта) группа до 20 человек: 3000 рублей
Оплата стоянки в гостевых домиках на маршрутах: от 180 рублей за человека
Проведение экскурсий в музее и информационном центре: 15 рублей за человека в час
Печорский филиал парка (один из самых удобных) на Яндекс Картах
Где остановиться в Республике Коми
Отель «Воркута»
Выбор отелей в Воркуте небольшой. Поэтому остановиться можно в центральной, трёхзвёздочной гостинице, где всё просто, но для того чтобы переночевать, хватит. К тому же в Воркуту приезжаем не для того, чтобы нежиться в отеле, а за северным сиянием. Или можно попробовать снять на несколько дней комнату либо квартиру.
Адрес: Республика Коми, Воркута, Центральная площадь, 5
Цена номера за ночь: от 2819 рублей
Парковка: бесплатная
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Гостиница «Орбита»
Ещё один вполне достойный трёхзвёздочный вариант. Яркие кресла в холле, в номерах всё необходимое, приветливый ресепшен — что ещё надо туристу для счастья?
Адрес: Республика Коми, Усинск, улица Нефтяников, 56
Цена номера за ночь: от 6972 рублей
Парковка: бесплатная городская
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Где поесть в Республике Коми
Ресторан «Roll Cafe»
Уехать из Воркуты, не попробовав местную кухню, — большая ошибка. Здесь могут удивить: каноши (треугольные роллы с олениной, сливочным сыром и мочёной брусникой), сморреброд с треской или мороженое из бородинского хлеба. Хорошо представлена оленина. Помимо роллов, есть также тартар, карпаччо и обжаренная на гриле вырезка в сочетании с морошкой.
Адрес: Тиманская ул., 6, Воркута | на Яндекс Картах
Режим работы: вс.–чт. с 12:00 до 00:00, пт.–сб. с 12:00 до 2:00
Средний чек: 1000 рублей
Гастробар Grill & Pasta
Вкусное место. К подобным давно привыкли в Москве, Сочи и в Питере. Доступные цены, разнообразное меню и комбо-обеды. Комбинация «Салат + суп + горячее/ролл + напиток + хлеб» обойдётся всего в 550 рублей.
Адрес: ул. Нефтяников, 19А, Усинск | на Яндекс Картах
Режим работы: 11:00 до 00:00, пт.–сб. до 1:00
Средний чек: 700 рублей
Охотники за сиянием делятся на две категории. Фотографы с профессиональной техникой и те, у кого из подручных средств только телефон.
Для профессионалов. Стоит взять с собой широкоугольный объектив и штатив. Не обойтись без подготовки — лучше заранее потренироваться снимать на длинной выдержке. Для удачного снимка ставим ISO на 800–3200 (в зависимости от вашего фотоаппарата), ставим минимально доступное значение диафрагмы и настраиваем выдержку на диапазон 4 до 25 секунд — она отвечает за фактурные и яркие краски на фото. Скорее всего, вам придётся сделать несколько снимков, чтобы получилось идеально.
Для любителей. Если у вас нет профессионального фотоаппарата, как вариант, можно одолжить у друзей или взять напрокат. Можно обойтись и режимами «умной» и «ночной» съёмки на телефоне. Но если вы хотите сделать кадр человека на фоне сияния, то без фотошопа не обойтись — на первом снимке фокус на человеке, а на втором — на сиянии, после снимки накладывают друг на друга. Есть ещё один лайфхак — попробуйте приложение с настройкой выдержки, вроде Footej Camera.
Главное, не забудьте про запасные аккумуляторы и пауэрбанки. На морозе техника садится очень быстро и базовой зарядки точно не хватит.
Если отважитесь отправиться на охоту за северным сиянием, забудьте обо всех мифах, связанных с этим явлением. В реальности приехать на край Севера не так сложно, как может показаться, особенно если разобраться в индексах солнечной активности и облачности, запастись тёплой одеждой и хорошим настроением. И все усилия окупаются тысячу раз, как только видишь цветные краски на небе. Такое сложно забыть!
Все точки на одной карте
Чтобы вам было удобнее сориентироваться и построить маршрут, мы собрали все локации северного сияния на одной карте.