Вологду с Москвой соединяет хорошая бесплатная трасса М-8 «Холмогоры». Разрешённая скорость в основном 90 км/ч, количество полос — от шести на выезде из Москвы до двух после Пушкино. Дорожных камер достаточно на всём протяжении. После Ярославля трасса плохо освещена, поэтому лучше планировать поездку в светлое время суток.

В местах сужения и ремонта дороги ожидаемо скапливаются пробки, особенно ближе к выходным. Покрытие на всём протяжении качественное, поэтому двигаться можно в спокойном режиме, наслаждаясь красотой полей и лесов. Особенно живописны холмы и перелески у Переславля-Залесского.