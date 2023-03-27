Кружева и резной палисад: едем на машине в Вологду
Ирина КочетковаКомменты
Вологда — старинный город, который удивляет сочетанием умиротворяющей простоты и изысканной ауры. Сюда едут, чтобы увидеть величественные старые храмы и монастыри, деревянные дома, украшенные узорчатой резьбой, гостеприимные музеи, ухоженные парки и живописные набережные. А ещё, чтобы послушать особенный, окающий говор жителей Вологды. Рассказываем всё самое интересное про город и лучшие места в округе, куда можно легко добраться на машине.
Вологду с Москвой соединяет хорошая бесплатная трасса М-8 «Холмогоры». Разрешённая скорость в основном 90 км/ч, количество полос — от шести на выезде из Москвы до двух после Пушкино. Дорожных камер достаточно на всём протяжении. После Ярославля трасса плохо освещена, поэтому лучше планировать поездку в светлое время суток.
В местах сужения и ремонта дороги ожидаемо скапливаются пробки, особенно ближе к выходным. Покрытие на всём протяжении качественное, поэтому двигаться можно в спокойном режиме, наслаждаясь красотой полей и лесов. Особенно живописны холмы и перелески у Переславля-Залесского.
По дороге в Вологду можно посетить Сергиев Посад, отдохнуть у Плещеева озера в Переславле-Залесском или заехать за впечатлениями в Поречье, Ростов и Ярославль. Подробности про достопримечательности на трассе по пути в Вологду можно узнать из нашего материала о дороге в Архангельск — она проходит по тому же маршруту.
Вологда — ровесница Москвы. Иван IV Грозный благоволил этому месту, даже хотел перенести сюда столицу. Для защиты города был заложен кремль с трёхкилометровой стеной и двадцатью башнями. Но достроить его не успели. А во времена польско-литовской интервенции крепость и вовсе утратила оборонительное значение.
В XIX веке остатки кремлёвской стены и башен разобрали, а камни и дерево пустили на строительство обычных домов. Город рос, заполняя оба берега реки Вологды.
Именно тогда сложился архитектурный вологодский стиль. Деревянные особняки в два этажа, с балконом или эркером под крышей прямо над крыльцом. Дерево оставляли на виду, украшая его резными деталями.
«Вологда — ближайший к Москве город, в котором можно насладиться разнообразной деревянной архитектурой. До сибирского размаха Томска или Иркутска ей, конечно, далеко, но того, что есть, с лихвой хватит, чтобы полюбить деревянное зодчество. А став ценителем в Вологде, можно и в Томск отправляться».
Старинные деревянные дома в приличном состоянии разбросаны по всей Вологде. Разные по архитектуре, отделке и степени сохранности особняки можно увидеть, например, на улицах Чернышевского, Благовещенской, Ленинградской, Мальцева и Засодимского. Но знакомство с Вологдой лучше начать с кремля.
Погулять по Кремлю
Сегодняшний вологодский кремль — территория внутри разрушенных стен старого кремля с остатками укреплений. Главное сооружение — Софийский собор (на Яндекс Картах). По внешнему исполнению он похож на Успенский собор Московского Кремля — такой же белокаменный и строгий. Это самое старое сохранившееся каменное здание Вологды.
«Гостеприимная Вологда, стоящая на берегу одноимённой реки, встречает гостей высокой колокольней Софийского собора, где есть смотровая площадка. С неё мы увидели не только весь кремль, который ещё называется Насон-город. Отсюда видны и башенные часы с четырьмя циферблатами, произведённые на известной фабрике братьев Бутеноп в Москве. На этой же фабрике были изготовлены часы для Спасской башни Московского Кремля.
Ещё в Вологде много симпатичных городских скульптур, отражающих местный колорит или традиции. Можно, например, посидеть и поокать по-вологодски на специальной скамейке. Или отметиться около нулевого километра вологодских дорог».
Поокать на скамейке
Кованую скамейку «Посидим, поокаем» (на Яндекс Картах) изготовили и подарили Вологде кузнецы — участники международного фестиваля «Город ремёсел». На скамейке лежит «томик» стихов Николая Рубцова, жившего в Вологде. Лиричные и душевные стихи поэта нечасто становились песнями. Но его «В горнице моей светло», вероятно, слышали многие.
Отсюда открывается чудесный вид на излучину реки Вологды. Это хорошая локация для панорамных фото. А летом здесь выступают музыканты.
Здесь же, в сквере на Соборной горке, рядом с Кремлёвской площадью, есть другая достопримечательность, связанная с фонетической особенностью речи жителей Вологды. Это памятник букве «О» (на Яндекс Картах). Двухметровая кованая ажурная буква «О» украшена завитками в стиле древнерусских заглавных букв.
Сплести вологодское кружево
«Архитектура церквей и колокольни на Кремлёвской площади очень впечатляет. Около кремля в шикарном историческом здании находится музей кружева (на Яндекс Картах). Советую обязательно в него заглянуть. 9 залов с кружевными экспонатами — от панно во всю стену и кружевных скатертей до нарядов невесты».
Это один из лучших музеев Вологды. Можно осмотреть выставку самостоятельно, но интереснее пройти в составе экскурсионной группы. В финале экскурсии вживую показывают технику плетения и даже разрешают поучаствовать в процессе.
Музей кружева
Адрес: Вологда, Кремлёвская площадь, 12
Режим работы: ср.–вс. с 10:00 до 17:30
Стоимость посещения: от 100 рублей
Увидеть столетние деревянные особняки
«Первый раз Вологду мы посетили в июне 2020 года. Город настолько понравился, что мы возвращались туда ещё пять раз в разные сезоны. В Вологде отдыхает душа, здесь спокойно и неторопливо. По уютной набережной приятно прогуливаться и рассматривать исконно русские пейзажи вдоль реки Вологды. По реке можно поплавать на катамаранах.
Очень запомнилась деревянная архитектура XIX–XX веков. Насколько красивые резные наличники на домах, и ведь у каждого дома они разные! Некоторые деревянные дома двухэтажные, с симпатичными балконами, а некоторые — в классическом стиле с колоннами.
Рядом с парком — замечательный музей “Мир забытых вещей”, который разместился в старинном особняке XIX века (на Яндекс Картах). В музее воссозданы интерьеры той эпохи. Меня восхитили изящная мебель и предметы обихода. В музее в качестве экспоната представлен кукольный домик “под старину”, от которого будут в восторге и взрослые, и дети».
Музей «Мир забытых вещей»
Адрес: Вологда, Ленинградская улица, 6
Режим работы: ср.–вс. с 10:00 до 17:00
Стоимость посещения: от 80 рублей
Купить или сделать самому вологодские сувениры
В XIX веке Вологда стала активно строиться. Невысокие резные палисады заменили невзрачные высокие заборы. Благодаря песне «В доме, где резной палисад» эта особенность города стала известна всему Союзу. Но «Резной палисад» — это ещё и название Центра народных промыслов и ремёсел (на Яндекс Картах). Фасад старинного особняка щедро украшен деревянной резьбой. Здесь собраны работы мастеров народных промыслов со всей области. В небольшом музее представлены предметы интерьера, мебель, утварь и одежда.
Тут получится не только посмотреть старинные и современные предметы, но и купить в сувенирной лавке уникальные изделия ручной работы. На мастер-классах можно увидеть работу с различными материалами и даже сделать сувенир своими руками, если заранее записаться.
Почувствовать себя в XIX веке
Одиночных старинных деревянных домов в Вологде много. Но сохранившаяся целая городская усадьба начала XX века — единственная. В одном из трёх домов комплекса открыт музей, который знакомит с бытом купечества конца XIX века.
«Усадьба строилась заботливыми руками вологодского купца, ювелира и часовых дел мастера Александра Павловича Самарина. Здесь, в одном из домов, разместился выставочный комплекс “Вологда на рубеже XIX–XX веков”.
Сегодня в нашем музее можно познакомиться с реликвиями семьи Самариных, заглянуть в квартиру старого доходного дома и дореволюционную школу, окунуться в традиции быта и русского застолья и написать несколько строк настоящим пером и чернилами. Необычная фотосессия в нарядах прошлого века сохранит на фото приятные воспоминания о нашем музее.
Совсем скоро откроет свои двери новая экспозиция музея. Она покажет старинную Вологду глазами юной Лизы Измайловой, выпускницы вологодской Мариинской женской гимназии 1917 года. Вы увидите и услышите Вологду и голоса её тогдашнего молодого поколения на переломе эпох».
Музей «Дом купца Самарина»
Адрес: Вологда, Советский проспект, 16А
Режим работы: ср.–вс. с 10:00 до 17:00, пн. и вт. — выходные
Стоимость посещения: от 120 рублей
Сделать красивые фотографии
Мягкий изгиб реки Вологды обеспечивает классные ракурсы для фотографий. На берегах несколько смотровых площадок. Одна из них — на месте древнего Вологодского городища. Ленивая площадка (на Яндекс Картах) получила своё название от старого рынка «Ленивый торг», где несколько веков назад торговля шла прямо с телег, без выкладки товара на прилавки.
И наше путешествие не ограничивается только городом. На машине можно легко и быстро осмотреть все окрестности Вологды, чтобы с багажом впечатлений вернуться в город на вкусный ужин и ночёвку. Рассказываем, что посмотреть рядом с Вологдой.
«Недалеко от Вологды, в селе Покровское находится удивительной красоты усадьба Брянчаниновых. За небольшую плату можно прогуляться как по самой усадьбе, так и по приусадебному парку. Места там очень красивые! Только обязательно захватите с собой средство от комаров. Летом их там очень много».
Усадьба Брянчаниновых
29 км от Вологды и 33 минуты в пути | на Яндекс Картах
Летом в усадьбе Брянчаниновых проводят выставки, концерты, вечера поэзии и даже балы. Необычное зрелище: барышни и кавалеры в старинных нарядах, слуги, лакеи. Можно погулять по липовым аллеям парка, спуститься к речке или посетить с экскурсией главный дом. Усадьбе больше 200 лет, но она отреставрирована и пребывает в прекрасном состоянии.
Музей Семёнково
12 км от Вологды и 20 минут в пути | на Яндекс Картах
На территории в 12,7 гектара к северо-западу от Вологды расположен архитектурно-этнографический музей Семёнково. Сюда со всей Вологодской области свезли дома — памятники деревянного зодчества XIX–XX веков. Есть по-настоящему уникальные постройки. С экскурсией погружение в те времена пройдёт интересно и органично: обработка льна, рыболовство, охота, сельская школа, мельницы, амбары. Хозяева музея разыгрывают театральные сценки, устраивают интерактив и мастер-классы. А напоследок — угощение с блинами и чаем. На посещение музея лучше закладывать полдня, чтобы осталось время на прогулку, чаепитие и катание на качелях.
«В окрестностях Вологды много величественных монастырей. Спасо-Прилуцкий находится на окраине города, а до ещё более масштабных Кирилло-Белозёрского и Ферапонтова можно доехать на машине часа за полтора. Причём эти монастыри интересно посетить зимой. Во-первых, летом там очень много туристов, прибывающих на теплоходах. Во-вторых, зимой можно сделать необычные кадры со льда озера».
Горицкий Воскресенский монастырь
135 км от Вологды и 1 час 50 минут в пути | на Яндекс Картах
В посёлке Горицы, в 6 км от города Кириллова Вологодской области, на берегу реки Горицы расположен Горицкий Воскресенский монастырь. В комплексе зданий монастыря есть постройки XVI века.
Национальный парк «Русский Север»
130 км от Вологды и 1 час 50 минут в пути | на Яндекс Картах
Если уж ехать в сторону Кириллова к монастырям, то непременно стоит заглянуть в природную часть национального парка «Русский Север». Кирилло-Белозёрский и Ферапонтов монастыри находятся как раз внутри этого парка.
Это особо охраняемая территория с природой уникальной красоты — вологодское Поозёрье и красавица река Шексна. Можно забраться на гору Маура, прогуляться по экотропе, отдохнуть у озера. В бору есть подготовленные места для стоянки.
Зимой на склоне горы Ципина туристы катаются на ватрушках, лыжах и сноубордах. Спуск оборудован подъёмником.
«В 230 км и трёх часах пути на запад от Вологды в сторону Тихвина притаился очаровательный городок Устюжна — родина гоголевского “Ревизора”. Именно Устюжну посетил в 1829 году вологодский помещик Платон Волков, которого местные чиновники приняли за важную столичную персону. На центральной торговой площади есть необычная инсталляция, изображающая героев комедии Гоголя. А рядом разместили скульптуру самого автора, которая называется “Призрак Гоголя”.
Но не только этим знаменита Устюжна: в XVII веке она стала вторым после Тулы центром русской металлургии и оружейного дела в России. В 1884 году среди торговых городов Новгородской губернии Устюжна занимала пятое место. Поэтому в городе было много купеческих домов и 13 каменных церквей. Некоторые из них сохранились до сих пор».
La Rosa Rossa: своя сыроварня и крабы в аквариуме
Безупречная кухня и расторопный персонал, живая музыка и уютная атмосфера обещают приятные впечатления о вечере в этом ресторане, расположенном недалеко от Ленивой площадки. Меню с упором на итальянскую кухню. Нежнейшая страчателла и свежие устрицы, равиоли с уткой и телячьи щёчки, фокачча и стейки — можно найти блюдо на свой вкус.
Адрес: Вологда, ул. Воровского, 9 | На Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 00:00
Средний чек: 1700 рублей
«Собака на пене»: для посиделок с друзьями, где все свои
Крафтовый бар с 100 позициями пива, в том числе 20 кранов. Здесь предлагают сочные бургеры и прямо-таки легендарную в Вологде картошку, пивные закуски и небольшое обеденное меню. Главная особенность этого аутентичного места — особая душевная атмосфера.
Адрес: Вологда, ул. Марии Ульяновой, 14 | На Яндекс Картах
Время работы: ежедневно с 16:00 до 02:00
Средний чек: 1000 рублей
«Кухня»: быстро, вкусно, бюджетно
Семейное городское кафе, в котором можно выбрать блюда из готовых с линии раздачи или заказать по меню. Удачное расположение и возможность быстро, но вкусно поесть привлекают путешественников. Но и местные здесь частые гости. Разные виды вока и пасты, салаты, вкусные супы и морсы собственного приготовления порадуют желающих поесть недорого и сытно.
Адрес: Вологда, Советский просп., 2Б | На Яндекс Картах
Время работы: ежедневно с 11:00 до 22:00
Средний чек: 300 рублей
На ночёвку в Вологде удобнее всего остановиться недалеко от изгиба реки в районе кремля, в пешей доступности от основных достопримечательностей.
Атмосферно: отель «Саквояжъ» 3*
Отреставрированное историческое здание XIX века с номерами в стилистике разных стран — это бутик-отель на противоположном от кремля берегу реки Вологды. Через мост до исторического центра можно дойти за 6–7 минут. Есть своя парковка с шлагбаумом. С утра готовят вкусный домашний завтрак (включён в стоимость номера). Рядом — пристань, где можно сесть на теплоход и прокатиться по реке.
Адрес: Вологда, набережная 6-й Армии, 125
Цена номера за ночь: от 5190 рублей
Парковка: бесплатная охраняемая
Комфортно: спа-отель «Аура» 3*
Почувствовать ауру старинной Вологды можно в уютном спа-отеле. Чистые просторные номера, свежий ремонт. Два из трёх зданий отеля построены недавно. В пешей доступности кремль, набережные, кафе и рестораны. При желании в отеле можно не только позавтракать («шведский стол»), но и пообедать (есть бизнес-ланч).
Адрес: Вологда, ул. Благовещенская, 54
Цена номера за ночь: от 3550 рублей
Парковка: бесплатная охраняемая (городская, под камерами отеля)
Оптимально: отель «История» 3*
Комфортный отель с охраняемой парковкой и небольшим бассейном недалеко от исторического центра, но в тихом месте. То, что нужно после насыщенного впечатлениями дня. Номера есть на разный бюджет. Завтрак «шведский стол»: помимо традиционных каш, блинов, десертов, нарезки, овощей и блюд из яиц, предлагают натуральные местные молочные продукты. На территории много мест для симпатичных фото.
Адрес: Вологда, ул. Воровского, 28
Цена номера за ночь: от 2940 рублей
Парковка: бесплатная охраняемая
- Натуральные вологодские йогурты, сметану и сливочное масло с традиционным ореховым вкусом от местных производителей можно купить в местных супермаркетах.
- Местное варенье из брусники, клюквы, черники, голубики популярно среди туристов.
- Зернистую и паюсную чёрную икру от «Русского икорного дома» можно приобрести в Вологде по очень хорошим ценам. Здесь расположен филиал компании, и икру продают без посреднических накруток в цене.
- Из сладких алкогольных местных настоек в подарок чаще других выбирают «Вологодскую натуральную черёмуху». У неё необычный вкус, который сравнивают со вкусом французского вина.
- В качестве сувениров из Вологды везут изделия из бересты, посуду, расписанную под вологодскую хохлому (роспись голубая по серебру), а также чернёные серебряные украшения «Северная чернь», поставляемые с завода из Великого Устюга.
- Особый подарок из Вологды — это кружево из качественной льняной нити. Ажурные воротнички и салфетки, блузки и платья, сумки и скатерти, даже кружевные серьги — изделия не из дешёвых, но это очень оригинальный и эксклюзивный сувенир.
- Ещё один нестандартный подарок из Вологды — финифть, или роспись по эмали. Достаточно редкий промысел. Некоторые специальные изделия, например украшения, шкатулки или иконы, в технике финифть частные мастера делают под заказ.
Осмотреть основные достопримечательности Вологды можно и за один день. Но со всеми окрестностями лучше спланировать мини-отпуск на несколько дней. По одному дню выделим на дорогу туда и обратно, оставив четыре ночёвки в Вологде. В этом случае ориентировочные расходы на двоих человек составят:
- топливо: дорога туда/обратно плюс поездки в Устюжну, Покровское и Семёнково — около 7000 рублей;
- двухместный номер на 4 ночи — около 14 000 рублей;
- питание: на 5 дней — около 20 000 рублей.
Итого получается 41 000 рублей почти на неделю без учёта экскурсий, гидов, посещения музеев, развлечений и покупки сувениров. В соответствии со своими желаниями и возможностями закладывайте в смету и эти дополнительные расходы.
Чтобы вам было легче ориентироваться по Вологде и Вологодской области, собрали все упомянутые в тексте локации на одной карте.