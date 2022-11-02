На машине в Карелию: что посмотреть и где отдохнуть всего за пару дней

Мы уже рассказывали, как провести незабываемый отдых на карельских озерах: в какие музеи сходить, какие водоёмы посмотреть, в каких деревнях запастись сувенирами. Теперь предлагаем активный маршрут всего на два дня с другими активностями. Чтобы погрузиться в мир северной природы, хватит даже выходных, но лучше задержаться в Карелии подольше. Тогда будет возможность бесшовно перейти от медитативного отдыха с любованием природой к активному трекингу по горам и пещерам.

Доехать из Москвы до Карелии можно без ночёвки, но лучше спланировать маршрут так, чтобы посетить ещё несколько локации по пути и отдохнуть. Поэтому можно поехать через Великий Новгород и заскочить в одно из неизведанных ранее мест возле Санкт-Петербурга.