Изучаем неочевидные окрестности Санкт-Петербурга по дороге в Карелию

На машине в Карелию: что посмотреть и где отдохнуть всего за пару дней
Путешествия

Кристина Корчанова

Увидеть красоты природы таинственного Валаама, испытать себя на подъёмах к будоражащим водопадам, сходить в баню на берегу Ладоги, безопасно поесть ягод с куста в диком лесу и порыбачить за закатном солнце — рассказываем, что посмотреть в Карелии осенью и где отдохнуть. 

Фотография: Michail Dementiev (Unsplash)

Ричард Гаранин

Гид-экскурсовод, председатель правления организации «Общество «Знание» РК»

«Главные преимущества путешествия в Карелию осенью — цены на услуги ниже, есть свободные места в хороших гостиницах, которые летом сложно найти, и невероятно красивая природа — золотистые пейзажи и живописные ландшафты. Повсюду грибы и ягоды свежего урожая».

Мы уже рассказывали, как провести незабываемый отдых на карельских озерах: в какие музеи сходить, какие водоёмы посмотреть, в каких деревнях запастись сувенирами. Теперь предлагаем активный маршрут всего на два дня с другими активностями. Чтобы погрузиться в мир северной природы, хватит даже выходных, но лучше задержаться в Карелии подольше. Тогда будет возможность бесшовно перейти от медитативного отдыха с любованием природой к активному трекингу по горам и пещерам.

Доехать из Москвы до Карелии можно без ночёвки, но лучше спланировать маршрут так, чтобы посетить ещё несколько локации по пути и отдохнуть. Поэтому можно поехать через Великий Новгород и заскочить в одно из неизведанных ранее мест возле Санкт-Петербурга.

480 км: Санкт-Петербург – Петрозаводск
6 часов по трассе Р-21 «Кола» и Е105
(при расходе 8 л / 100 км) — 57 литров AИ-95 (~3135 рублей)
1022 км: Москва – Петрозаводск
12 часов по трассе М-11 и Р-21 «Кола»
(при расходе 8 л / 100 км) – 81,7 л АИ-95 (4220 рублей)

Наш вариант позволит сэкономить время и всего за пару дней увидеть красивые места и зарядиться северной энергетикой. Лучше всего прибыть в Карелию вечером в пятницу. Либо стартовать из Санкт-Петербурга не позднее 7 часов утра в субботу, чтобы быть на месте пораньше.

День первый

Долина водопадов

Дорога из центра Санкт-Петербурга в экопарк «Долина водопадов» занимает около четырёх часов спокойной езды. В экопарке собрана целая россыпь природных красот северной части России. Здесь можно увидеть четыре мощных водопада в одном месте и пройти специальный маршрут в хвойно-сосновом лесу. 

Фотография: Парк природы Долина Водопадов

Экопарк недавно оборудовали безопасной туристической тропой протяжённостью километр, подъёмы и спуски которой спокойно преодолеваются в любую погоду. По пути есть несколько смотровых площадок со скамейками. В Долине можно хорошо размяться и сделать классные фотографии — в некоторых местах можно вплотную подойти к водопаду. Главное — соблюдайте осторожность!

В дорогу возьмите горячий чай или кофе в термосе, а в местных палатках можно купить карельский сыр, вяленую рыбу, икру или визитную карточку Карелии — калитку. Это открытый пирожок, в котором теста намного меньше, чем самой начинки — вяленой рыбы с картошкой, брусники, пшена и так далее. После прогулки по экотропе есть шанс попробовать себя в стрельбе из первобытного лука или погладить настоящих северных оленей — эти развлечения находятся на территории экопарка, но оплачиваются отдельно.

Фотографии: Кристина Корчанова 

Экопарк Долина водопадов 

Адрес: Республика Карелия, Лахденпохский район
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00
Стоимость посещения: от 250 рублей за вход в парк

«Гора лешего»

Покорить «гору лешего» или «чёртову гору» стоит хотя бы ради незабываемых пейзажей. Особенно хороши виды с высоты на разноцветные осенние леса, а Ладожское озеро отсюда как на ладони. Хорошо видны и ладожские шхеры. Дорога от Долины водопадов до места, где можно оставить машину и начать подъём в гору, занимает чуть больше полутора часов.

Официально гора называется Хийденвуори. И это одно из красивейших мест, в которых нет толп туристов. В 1323 году после 30-летней войны западная территория Карелии была присоединена к Швеции, а в 1617 году к ней отошла и оставшаяся часть. За это время в Карелии обосновался финский народ, который и дал название большинству сегодняшних мест в республике. Окончательно территория Карелии вернулась в состав России в 1944 году, но названия городов, посёлков, природных заповедников и гор остались прежними. Так и случилось с горой Хийденвуори в посёлке Хийденсельга, что в переводе с финского языка означает «гора лешего» и «плёс лешего» соответственно.

Есть у горы и второе название — Чёртова. Множество веков ходили легенды и мифы о местном духе Хийси — злом хранителе леса, которого в народе попросту называли чёртом. Необузданно красивая природа этих мест сочетается с уникальной фауной, а пейзажи напоминают картинки финских сказок с лешими и другими лесными духами, что и стало причиной появления мифов.

Помимо тёмного сказочного прошлого, этому месту приписывают силу и особую энергетику. Говорят, именно поэтому многолетние сосны и другие деревья не могут укрепиться на вершине, поэтому пускают корни вдоль скал и растут лёжа. Подъём на гору неспешным шагом в хорошей трекинговой обуви занимает 20-30 минут. На гору ведут две тропы — короткая (и крутая) начинается рядом с родником, а более длинная и пологая стартует из посёлка.

Гора Хийденвуори  

Адрес: Республика Карелия, посёлок Хийдасельга
Координаты: 61.721240, 30.982909

Баня на берегу Ладожского озера

Чтобы отдохнуть и расслабиться перед дальнейшей дорогой, проходящей вдоль суровой Ладоги, советуем сделать остановку в одном из банных комплексов с видом на озеро. Добраться до бань можно по-разному. Дорога от «чёртовой горы» до комплекса при парке-отеле «Дача Винтера» занимает чуть больше 30 минут, а до плавучей бани у базы отдыха Лумиваара придётся ехать полтора часа.

«Дача Винтера» уже стал архитектурным достоянием Карелии. Раньше это было загородное имение известного в этих краях доктора Густава Йоханнеса Винтера. Шикарная вилла в финском национально-романтическом стиле с искусным садом, растения для которого дарили доктору пациенты, сегодня стало классным парк-отелем. На территории работает банно-оздоровительный комплекс с альпийской ароматической и финской сауной, хаммамом и уличным джакузи. Лаунж-зона бани выходит прямо на побережье Ладожского озера. При желании также можно записаться на различные виды массажа и spa-услуг.

Банный комплекс при парке-отеле «Дача Винтера»

Адрес: Республика Карелия, Сортавала, поселок Тарулинна
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
Стоимость: от 3400 рублей за человека для проживающих в отеле

В качестве альтернативы есть более бюджетный, но не менее интересный вариант — нестандартно отдохнуть на берегу Ладожского озера можно в плавучей бане при базе отдыха Лумиваара. Рядом с пристанью прямо на воде находится настоящая русская баня с парной, предбанником и террасой, с которой спускается лестница в воду: после пара можно искупаться в холодном озере.

Плавучая баня при базе-отдыха Лумиваара

Адрес: Республика Карелия, Лумиваара
Режим работы: ежедневно с 06:00, последний заход в 00:00, пребывание возможно до 03:00
Стоимость: 2400 рублей на 2 часа за 2 гостей

Водная прогулка к Ладожским шхерам из Сортавалы

Первый день в Карелии стоит закончить прогулкой по Ладоге вдоль шхер, которые хорошо видно с «чёртовой горы». Именно с воды можно рассмотреть могучие каменистые острова и почувствовать леденящий ладожский бриз, но чтобы прокатиться на катере, придётся отправиться в Сортавалу. Дорога до города от банного комплекса при парке-отеле «Дача Винтера» занимает всего 11 минут, от плавучей бани ехать дольше — 1 час 10 минут. 

Ладожские шхеры — архипелаг из мелких скалистых островов. Увидеть масштабы каменистых берегов и изрезанных бухт именно с воды — редкая возможность. Потому что озеро непредсказуемо и опасно: водные прогулки проводят только в хорошую погоду. В Карелии шхеры появились благодаря леднику, который проходил по Ладоге более десятка тысяч лет назад. Ледник пробил толщу земли и горных пород, превратив их в изрезанные берега и округлые скалы. Сегодня эти земли покрылись реликтовыми лесами. 

Фотография: Гергенрейдер Татьяна Константиновна

У подножья скал можно увидеть ладожских нерп — милых, но очень осторожных животных. Нерпы редко попадают в поле зрения человека, хоть и обитают рядом с рыболовными судами, забирая себе часть добычи местных рыбаков.

Фото: Keith Luke (Unsplash)

Во время экскурсии можно подняться на один из необитаемых островов — Хонкасало, чтобы увидеть очертания таинственного Валаама, которому стоит посвятить второй день нашего маршрута.

Фотография: Марина Целищева

Водная экскурсия по Ладоге с пристани Сортавала  

Адрес: Карелия, Сортавала, ул. Комсомольская
Режим работы: отправление каждый час с 09:00 до 20:00
Стоимость: билет на катер 2400 рублей с человека, прогулка на 2 часа, билет нужно купить заранее

3 места, где можно переночевать

Чтобы отдохнуть, вкусно поесть и закупиться сувенирами после первого дня, можно заглянуть в одно из этих мест.

Дорого: Парк-отель «Дача Винтера»

Тот самый отель в историческом месте, при котором расположен описанный выше банный комплекс. Место популярное и хорошо описанное во всех путеводителях по Карелии. На территория есть всё, что необходимо для отдыхающих, включая ресторан «Густав Винтер» с авторской карельской кухней, экотропу и веревочный парк. И всё это с видом на Ладогу!

Адрес: Республика Карелия, Сортавала, посёлок Тарулинна
Цена за ночь: номер на двоих — от 15 400 рублей, апартаменты — от 42 000 рублей, коттедж с тремя спальнями — от 55 000 рублей
Парковка: бесплатная охраняемая для постояльцев
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Приемлемо: Гостевой комплекс «Времена года»

Гостевой комплекс на берегу Ладоги с рестораном европейской кухни, баром, оздоровительным центром с сауной и подогреваемым бассейном. Есть собственная бесплатная парковка для постояльцев. Гости отеля отмечают вежливый персонал, хорошее качество блюд в ресторане, живописный вид и комфортную мебель в номерах.

Адрес: Республика Карелия, Сортавала, посёлок Рауталахти
Цена за ночь: номер на двоих от 7648 рублей
Парковка: бесплатная для постояльцев
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Оптимально: Гостиница «Сортавала»

Гостиница расположена в центре города Сортавала. В здании 67 номеров, оборудованных современной техникой. На территории есть бесплатная охраняемая парковка. Главное преимущество — цена. Гости отеля также отмечают чистоту в номере, приветливость администрации и удобное расположение. 

Адрес: Республика Карелия, Сортавала, ул. Карельская, 35
Цена за ночь: номер на двоих от 4000 рублей 
Парковка: бесплатная охраняемая для постояльцев
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3 места, где можно вкусно поесть 

Ричард Гаранин

Гид-экскурсовод, председатель правления организации «Общество «Знание» РК»

«Особенность карельской кухни — в ней мало мяса, а преимущество отдаётся рыбным блюдам. Не откажите себе в удовольствии попробовать местный пирожок — калитку, и нашу уху, которую везде готовят по-разному: вам может встретиться традиционная уха из сига или же молочная уха».

Рыбная кухня в ресторане Jarvikala

Карелия славится рыбным разнообразием. Щука, лосось, окунь — то, что точно нужно попробовать здесь в двух видах: свежем и копчёном. Это можно сделать в ресторане Jarvikala, где представлен огромный ассортимент рыбных блюд. Особенно положительные отзывы гости оставляют о вкусной карельской ухе с цельными кусками рыбы — лохикейто. За этим фирменным блюдом выстраиваются очереди, что неудивительно, так как стоит удовольствие всего 390 рублей. Если хочется чего-то более необычного, попробуйте пельмени с форелью — классический рецепт с нестандартной начинкой. 

Адрес: Республика Карелия, Сортавала, ул. Комсомольская, 2 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00
Средний чек: 700 рублей

Карельская калитка в кафе «Релакс»

Кафе «Релакс» в Сортавале считается одним из лучших. Кухня приоритетно европейская, однако в меню можно встретить и карельские традиционные блюда, вроде жирной ухи, печёных яблок и фирменного травяного сбора. В меню также есть традиционная выпечка — калитка, из твёрдого теста с обильным количеством начинки. Калитка бывает с грибами, картошкой и форелью, а также с карельской брусникой. Цены средние, соотношение цены с качеством на хорошем уровне.

Адрес: Республика Карелия, Сортавала, ул. Карельская, 29 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00 
Средний чек: 1000 рублей

Современная кухня с видом на Ладогу в ресторане «Густав Винтер»

Если предпочитаете изысканность во всём, вам в панорамный ресторан современной карельской кухни «Густав Винтер». Только здесь вы сможете попробовать уху лохикейтто с красной икрой (880 рублей), пулоты из фазана под брусничным соусом (890 рублей) и ленивые вареники с мясом кабана (950 рублей). Место популярно круглый год, поэтому столик желательно бронировать заранее.

Адрес: Республика Карелия, Сортавальский район, Хаапалампинское сельское поселение, посёлок Тарулинна, парк Таруниеми | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 08:00 до 23:00
Средний чек: 2000 рублей

День второй

Валаам

Во второй день путешествия отправляемся на Метеоре на Валаам. Из Сортавалы ежедневно в 09:00 и 11:00 отходят быстроходные суда, доставляющие туристов по Ладожскому озеру на остров всего за 50 минут. Билеты желательно приобретать заранее, а также необходимо следить за погодой, так как от неё будет зависеть возможность отплыть в принципе. До появления современных систем мониторинга температуры и штормовых активностей на Ладоге в непогоду разбивались корабли. 

Сегодня на всех метеорах соблюдают правила безопасности: есть спасательные жилеты, специально обученный персонал и надувные плоты. В случае малейшей опасности отправление отменяется, а деньги за билеты возвращают. В стоимость входит обзорная экскурсия по острову, концерт церковных песнопений и паломнический обед. Ознакомиться с программой можно на официальном сайте перевозчика.

Фотография: «Валаамский причал» г. Сортавала

Метеор с пристани Сортавала на остров Валаам

Адрес причала: Сортавала, ул. Ленина, д. 3
Стоимость: билет на катер туда-обратно — 4100 рублей для взрослых, 2050 рублей для детей от 7 лет до 12, дети до 6 лет — бесплатно
Купить билет и ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте

Святая земля

Валаам считается святой землёй. Он находится на одном из крупнейших архипелагов Ладожского озера. Здесь расположен древнейший православный мужской монастырь и другие сооружения культурно-православного значения. 

Спасо-Преображенский монастырь действует с XIV века. Его основали святые преподобные Сергий и Герман Валаамские. Считается, что их мощи захоронены в одной из расщелин на острове, благодаря чему здесь царит особая атмосфера, а монастырь не был осквернён даже в самые тяжелые исторические моменты: при разграблении острова финнами и в послевоенный период.

Фотография: Пресс-служба Президента Российской Федерации

Валаам любили и почитали члены императорского дома. Однажды остров посетил Александр I: приехав в непогоду, без свиты, проведя здесь время как благочестивый путешественник, он искренне восхитился спокойствием и духовностью острова. 

На Валааме находится множество священных мест, но остров поражает ещё и фантастической природой. Здесь собрана уникальная флора и фауна северной России: водятся дикие лоси, лисы, зайцы, растут редкие растения и деревья. Гуляя по острову, можно заметить свисающий светлый мох на деревьях — это свидетельство чистейшей экологической среды.

Фото: Evasyagina

Валаамский Спасо-Преображенский монастырь

Адрес: Республика Карелия, Сортавала, остров Валаам
Вход: бесплатный, посещение входит в стоимость экскурсий, прилагаемых к билету на метеор
Режим работы: ежедневно с 10:00 (прибытие первого метеора) до 19:00 (отправление последнего)

Что посмотреть на острове Валаам

Валаамский сад

Благодаря уникальному микроклимату Валаама на острове возможно вырастить даже южные фрукты, вроде винограда или арбуза, хотя есть свои нюансы. В тёплое время года здесь постоянно что-то цветёт и благоухает. Обязательны к посещению Валаамские сады, о которых веками заботились монахи и послушники.  

Сады на острове существуют с XVI века, но, к сожалению, до наших дней сохранились три — Верхний, Средний и Нижний. Для туристов открыт лишь Нижний сад, расположенный чуть выше пристани, где останавливаются Метеоры. Он появился в середине XIX века на месте карьера, а многим деревьям здесь более 150 лет. 

Однако садоводство на Валааме непростое дело, так как слой почвы по всей Карелии составляет всего 10 см, остальное — голые скалы. Именно поэтому на острове можно передвигаться лишь по специальным дорожкам, чтобы не повредить корни краснокнижных деревьев и растений. Несмотря на проблемы с почвой, в Нижнем саду много любопытной флоры. Обязательно выпейте чай с постной выпечкой под кронами вековых деревьев перед тем, как отправиться дальше. Но только там, где это не навредит окружающей среде!

Валаамский монастырь

Главная достопримечательность острова — древнейший Спасо-Преображенский монастырь, который стоит посетить хотя бы для того, чтобы увидеть вековую архитектуру, иконы и роспись. В монастыре два этажа: первый — иноческий храм, здесь же находится одна из знаменитейших святынь — икона Божией Матери, по преданиям исцеляющая больных. На втором этаже расположен храм Преображения Господня, более светлый и просторный, с расписными стенами. 

Фотография: Alexxx1979

Фотография: Alexxx1979

Фотография: AleAlexander

Чтобы гулять по монастырю, нужно учитывать правила внешнего вида: нельзя приходить в спортивной и открытой одежде, женщины должны быть с покрытой головой. Любой желающий перед входом на территорию монастыря может взять платок и юбку, а для мужчин там лежат свободные длинные брюки.

Смотровая площадка на горе Елеон

Поднимитесь на одну из гор острова — Елеон, названную в честь места Вознесения Господня в Израиле. Здесь находятся смотровые площадки, откуда открывается невероятный вид на окраины острова и Ладожское озеро. А ещё со смотровой площадки получаются красивые фотографии. И не откажите себе в прогулке по древнему сосновому лесу.

Фотография: Кристина Корчанова

Здание Зимней гостиницы

На территории Валаама в центральной усадьбе находится Зимняя гостиница, построенная по проекту архитектора Горностаева в 1854 году. В гостинице 140 комнат, 75 из которых предназначены для путешественников, желающих провести на острове побольше времени. Несколько лет назад гостиницу отреставрировали после пожара, а в кельях сделали современный ремонт.

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Фото: Паломническая служба Спасо-Преображенского Валаамского монастыря

Тихая бухта для любителей рыбалки

На Валааме много рыбаков, торгующих копчёной рыбой. Её ловят и коптят прямо здесь, на острове. В бухте Зимняковая, например, водится настоящая северная щука! Вот, что пишут в сообществе любителей-рыбаков о промысле на Валааме:

«Бродила по каменистым берегам Валаама в поисках хариуса, подарила Ладоге две вертушки...и вот, придя в тихую бухту невероятной красоты, поставив любимый воблер, настигла резкая поклёвка, и началась борьба. Такая борьба, что казалось на другом конце какой-то пятикилограммовый монстр. В итоге три щуки подряд, с одного и того же места. Эмоции зашкаливают!».

Фото: Sergei Gussev (flickr)

Если вы захотите порыбачить на острове, берите с собой в путешествие рыболовные снасти, так как на острове найти их сложно. Арендовать удочку в Сортавале тоже непросто, но эту услугу предоставляют для проживающих гостевые дома. Отправиться порыбачить на острове можно на любую бухту — официально рыбалка на Валааме не запрещена. Самое рыбное место — уже упомянутая бухта Зимняковая

Посетить её можно и просто так, без рыбалки, чтобы полюбоваться местной природой. Сюда не водят экскурсии, да и местные жители редко до неё доходят.

Что привезти из Карелии

Вернувшись с острова Валаам в Сортавалу, стоит заглянуть за сувенирами. Рассказываем, что и где покупать. 

Ричард Гаранин

Гид-экскурсовод, председатель правления организации «Общество «Знание» РК»

«Что привезти в качестве нестандартного сувенира из Карелии? Конечно, изделия из карельского шунгита, из карельской древесины (берёзы и можжевельника), рыбу и икру».

Шунгит — камень из горной породы, встретить который на территории России можно только в Карелии. Шунгиту приписывали лечебные свойства, согласно которым он останавливает кровь, помогает при проблемах с сердечно-сосудистыми и желудочными заболеваниями, улучшает состояние кожи, помогает при бессоннице и многое другое. Чтобы проверить чудодейственные способности камня на себе, можно приобрести его как в естественной форме, так и в виде украшений — крестов и различных геометрических фигур.

Фото: Иван Билан (Яндекс Карты)

Косметика из шунгита тоже станет отличным подарком. В ассортименте — охлаждающий крем для ног, маски для лица, крема для тела, ампулы с сыворотками. 

Кухонная утварь из можжевельника будет долго напоминать о путешествии в Карелию. При использовании, например, подставок для кастрюль или лопаточек, чувствуется аромат можжевельника, который обостряется под воздействием температуры.

Фото: Роман Клоков (Яндекс Карты)

Варенье из сосновых шишек — звучит не очень, да? Но это ошибочное представление о данном лакомстве. Обязательно привезите из Карелии пару баночек. Само варенье обладает характерным сладковатым вкусом, а шишки в нём мягкие и вкусные.

Сувенирная лавка города Сортавала

Адрес: Республика Карелия, Сортавала, ул. Суворова, 1 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Нельзя уезжать из Карелии без рыбы и ладожских деликатесов! На Рыбзаводе представлен самый большой ассортимент свежей и копчёной рыбной продукции. Из традиционной карельской рыбы советуем приобрести копчёную форель или треску. Это также отличный вариант для сувенира, который не испортится в дороге.

Фотография: Магазин Рыбзавод

Магазин Рыбзавод

Адрес: Республика Карелия, Сортавала, ул. Промышленная, 8 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:30

После душевного отдыха в Карелии можно прямиком отправиться в Москву, а можно заложить на обратную дорогу несколько остановок под Петербургом или в Великом Новгороде, если не сделали этого ранее. Выбрать интересные места для отдыха и развлечений можно по нашим гидам, ссылки на которые мы оставили выше.

Все точки на одной карте

Чтобы вам было удобнее ориентироваться и строить маршрут, мы собрали все описанные карельские локации на одной карте.

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