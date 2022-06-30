Едем купаться! 9 точек Подмосковья, где можно отдохнуть на воде

Небольшое пресное озеро в Мещерском парке можно обойти за 20 минут. На правом берегу водоёма обустроен официальный пляж. Есть песчаный заход в воду, лежаки, кабинки для переодевания, а чуть поодаль раскинулся газон, где также можно расположиться на пледах в тени деревьев. Тут даже разрешают поставить палатку и остаться на ночь, а за соблюдением порядка следят охранники и работники парка. Еду и напитки лучше захватить с собой: магазинов и кафе поблизости нет. Но иногда приезжают продавцы-велосипедисты с коробками мороженого, холодных напитков и горячей кукурузой.

Вход свободный, шезлонги бесплатные, но, чтобы их занять, надо приезжать пораньше. Мещерский парк — популярное место, поэтому людей много даже в будние дни. На пляже есть современные биотуалеты и беседки, дети могут покачаться на качелях, полазать по верёвочным башням на песке, а взрослые — поиграть в волейбол. Имеется кран с бесплатной прохладной питьевой водой и свой медпункт.

У входа в парк — бесплатная, но очень маленькая парковка, поэтому найти место после 9 часов утра будет сложно. Многие отдыхающие паркуются неподалёку в просеках частного сектора, там есть несколько специально оборудованных карманов. Во всех остальных местах и съездах парковка запрещена и регулярно работают эвакуаторы. Подъехать к парку можно и с другой стороны (второй вход со стороны Сколковского шоссе), там тоже организована небольшая парковка. Но тогда до пляжа придётся пройтись чуть больше 2 километров по парку.