Едем купаться! 9 точек Подмосковья, где можно отдохнуть на воде
Михаил Деребеев
Лето в столице вошло в активную фазу: пора готовиться к жарким дням и присматривать места для отдыха возле воды. В Москве и области есть сразу несколько интересных пляжей с хорошей инфраструктурой, развлечениями и — главное! — с парковками. Составили подборку мест, где можно искупаться и приятно провести время с семьёй в знойные дни.
Собрали их все на одной карте — а чуть ниже рассказываем про каждую точку подробнее.
Большой песчаный пляж с развлечениями для детей и взрослых в непосредственной близости к городу, на побережье Живописной бухты. Батут, надувные горки, волейбольная площадка и тренажёры, аренда лодок, катамаранов, беседок — легко найти чем заняться, помимо отдыха на лежаках. На территории комплекса есть и кафе. На пляже дежурят спасатели, имеется медпункт.
Посетители называют парковку главной проблемой данного пляжа. Несмотря на большую бесплатную стоянку, места на ней всем желающим в сезон не хватает. Поэтому многие пользуются дополнительной маленькой парковкой с платными местами.
Пляж «Рублёво»
Адрес: Московская область, Мякининское ш., 1 | на Яндекс Картах
Время работы: ежедневно с 09:00 до 21:00
Стоимость входа: взрослый 400 рублей, дети до 7 лет бесплатно
Аренда: шезлонг 300 рублей в час, катамаран 400 рублей в час
Парковка большая бесплатная, маленькая по 700 рублей
Пляж «Дипломат» на Николиной горе неофициальный, поэтому раздевалок, лежаков и надувных горок тут нет. А местные жители часто приходят со своими питомцами. В выходные много людей, основная часть — жители коттеджных посёлков на Николиной горе.
Важно учитывать, что река в этом месте неглубокая, течение слабое. Поэтому сюда можно смело ехать с маленькими детьми. Пляж регулярно рекомендуют в «мамских» группах и чатах как комфортное место для отдыха с самыми маленькими. Парковка находится в 7–10 минутах ходьбы. На пляже нет оборудованных туалетов, но есть урны для мусора.
Пляж «Дипломат»
Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, сельское поселение Успенское | на Яндекс Картах
Время работы: круглосуточно
Стоимость входа: бесплатно
Парковка рядом, бесплатная
Небольшое пресное озеро в Мещерском парке можно обойти за 20 минут. На правом берегу водоёма обустроен официальный пляж. Есть песчаный заход в воду, лежаки, кабинки для переодевания, а чуть поодаль раскинулся газон, где также можно расположиться на пледах в тени деревьев. Тут даже разрешают поставить палатку и остаться на ночь, а за соблюдением порядка следят охранники и работники парка. Еду и напитки лучше захватить с собой: магазинов и кафе поблизости нет. Но иногда приезжают продавцы-велосипедисты с коробками мороженого, холодных напитков и горячей кукурузой.
Вход свободный, шезлонги бесплатные, но, чтобы их занять, надо приезжать пораньше. Мещерский парк — популярное место, поэтому людей много даже в будние дни. На пляже есть современные биотуалеты и беседки, дети могут покачаться на качелях, полазать по верёвочным башням на песке, а взрослые — поиграть в волейбол. Имеется кран с бесплатной прохладной питьевой водой и свой медпункт.
У входа в парк — бесплатная, но очень маленькая парковка, поэтому найти место после 9 часов утра будет сложно. Многие отдыхающие паркуются неподалёку в просеках частного сектора, там есть несколько специально оборудованных карманов. Во всех остальных местах и съездах парковка запрещена и регулярно работают эвакуаторы. Подъехать к парку можно и с другой стороны (второй вход со стороны Сколковского шоссе), там тоже организована небольшая парковка. Но тогда до пляжа придётся пройтись чуть больше 2 километров по парку.
Пляж «Мещерский»
Адрес: Москва, Воскресенская ул. 5 I на Яндекс Картах
Время работы: круглосуточно
Стоимость входа: бесплатно
Парковка маленькая, бесплатная
Вокруг Истринского водохранилища расположено множество пляжей. Есть как платные, с различными удобствами, так и бесплатные площадки для отдыха. Истринское водохранилище — одно из самых популярных мест для отдыха на воде у москвичей и жителей Подмосковья. Поэтому в выходные и особенно в жаркую погоду на местных пляжах много отдыхающих.
Пляж в Трусово
Пляж, на котором можно отдохнуть в жаркие летние дни, находится в Солнечногорском районе в деревне Трусово на берегу реки Катышки, которая впадает в Истринское водохранилище. Есть специальная зона для купания детей и детская площадка. Можно арендовать не только шезлонги, но и матрасы для плавания. Имеются душ, туалет, кабинки для переодевания и урны. На пляже оборудована собственная пристань, предлагается много водного транспорта на прокат. Аренда мангала и стола с лавками обойдётся в 1500 рублей на день.
Перед пляжем — две небольшие парковки, которые быстро заполняются. Как и все обочины на подъезде к ним. Часто посетители просто бросают машины, блокируя других. Эвакуаторы не приезжают, но, чтобы избежать сложностей, лучше приехать пораньше и найти комфортное место на парковке.
Пляж «Трусово»
Адрес: Московская область, Солнечногорский район, деревня Трусово l на Яндекс Картах
Время работы: круглосуточно
Стоимость входа: бесплатно
Парковка небольшая, бесплатная
Пляж «Пятница»
Бесплатный пляж «Пятница» находится рядом с одноимённой деревней. Это тихое, почти не оборудованное место, которое подходит для спокойного отдыха вдали от суеты. На пляже отсутствует инфраструктура, поэтому он не так популярен у местных жителей и приезжих из Москвы. Зато тут можно насладиться природой и небольшим количеством соседей по пляжу.
Пляж «Пятница» песчаный, с небольшими вкраплениями травы. Заход в воду на всём Истринском водохранилище плавный, по песку и мелкой гальке. Вода в этом месте прозрачная, хорошо просматривается дно. Любители поплавать в маске смогут увидеть стайки небольших рыбок. Еду и напитки лучше взять с собой, хотя рядом с пляжем есть небольшой продуктовый магазин. Специальной парковки у пляжа нет, так как он неофициальный. Оставить машину можно просто на деревенской улице в разрешённом месте.
Пляж «Пятница»
Адрес: Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Пятница | на Яндекс Картах
Время работы: круглосуточно
Стоимость входа: бесплатно
Парковка на деревенских улицах
Большой оборудованный пляж расположен на Клязьминском водохранилище недалеко от Москвы между Дмитровским и Ярославским шоссе. Пляж ухоженный, полностью обустроен, есть места для активного отдыха — волейбол, бадминтон, катание на «банане». Также можно взять в аренду шезлонг и купить напитки, кукурузу, мороженое. По желанию можно арендовать мангал, беседку и устроить пикник.
Машины посетители оставляют в разрешённом месте рядом со входом бесплатно, но по выходным припарковаться будет сложно. За небольшую плату автомобили пускают на внутреннюю парковку.
Пляж «Флагман»
Адрес: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Пирогово | на Яндекс Картах
Время работы: ежедневно с 09:00 до 23:00
Стоимость входа: 200 рублей с человека
Парковка и въезд на территорию 300 рублей
Песчаный пляж на живописном Коренёвском карьере в 11 километрах от Москвы растянулся всего на 500 метров, хотя сам карьер гораздо больше. Вода чистая, несмотря на илистое дно, и хорошо прогревается на мелководье. Поэтому сюда любят приезжать местные жители с детьми.
Возле пляжа есть небольшая парковка, идут работы по обустройству территории. Можно арендовать вейкборд и сапборд, а также поиграть в пляжный волейбол. Есть комфортные раздевалки, биотуалеты, урны и контейнеры. На территории карьера дежурят спасатели, их пост оборудован всем необходимым для оказания помощи отдыхающим.
Коренёвский карьер
Адрес: Московская область, городской округ Люберцы, дачный поселок Красково, поселок Коренёво l на Яндекс Картах
Время работы: ежедневно с 08:00 до 22:00
Стоимость входа: бесплатно
Парковка небольшая, по 200 рублей
Инфраструктура этого пляжа — одна из лучших в Подмосковье. Помимо лежаков есть места для барбекю, рестораны, большая парковка со сдельной ценой. Тут можно проводить весёлые мероприятия для детей. А из-за относительно высокой цены входного билета на пляже не очень много посетителей. В стоимость билета входят шезлонг, использование всей инфраструктуры (кабинки, туалеты, душевые, полотенца в зоне с бассейнами) и детская анимация.
Некоторые посетители жалуются на громкую развлекательную музыку, которая может помешать маленьким детям. Другие, наоборот, хвалят администрацию пляжной зоны за разнообразие развлечений. В зоне бассейнов и пляжа «Малибу» по выходным часто устраивают вечеринки.
Пляж «Малибу»
Адрес: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сорокино l на Яндекс Картах
Время работы: ежедневно с 09:00 до 21:00
Стоимость входа: пляжи с бассейнами 1000 рублей в будни, 1500 рублей в выходные. Песчаный пляж 600 рублей в будни и 1000 рублей в выходные
Парковка и въезд на территорию 250 рублей
Самый дальний от Москвы пляж в нашей подборке: дорога до него по Минскому шоссе займёт около двух часов. Но можно выехать пораньше и часть пути преодолеть по платным участкам – тогда получится добраться за 1,5 часа. Приезжать сюда стоит, в первую очередь, из-за самого пляжа: он большой, свободный и чистый.
Проблем с парковкой нет. Оставить машину можно или поближе к пляжу — на организованной у базы отдыха парковке за 200 рублей за весь день, или бесплатно — на обочине вдоль дороги. Правда, для этого придётся приехать совсем рано. На пляже работает кафе, меню стандартное: сэндвичи, картошка-фри (200 рублей), салаты, которые готовят тут же. Предлагают прохладительные напитки, мороженое и варёную кукурузу (170 рублей).
Можно арендовать шезлонг, лодку и выйти на воду на часовую прогулку на катере. Или покататься на «ватрушке» и «банане». Взрослым будет интересно попробовать свои силы на вейкборде. Учтите, что вход с собаками запрещён, — штраф 5000 рублей.
Если не хотите ограничивать свой отдых на природе одним днём, можно арендовать небольшой четырёхместный домик (6 тысяч рублей за сутки в будни, 8 тысяч — в выходные), а можно и большой двухэтажный коттедж. Но сделать это лучше заранее. Переночевать можно в кемпинге за тысячу рублей. Только не забудьте захватить свою палатку — в аренду их здесь не предлагают.
Ильинский пляж
Адрес: Московская область, Можайский городской округ, урочище Ильинское, Ильинский пляж l на Яндекс Картах
Время работы: круглосуточно
Стоимость входа: бесплатно
Парковка у пляжа по 200 рублей или бесплатно на обочине