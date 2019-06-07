Что будет, если поехать кататься на диване. В дождь

Британский телеведущий и механик Эд Чайна прокатил в дождливую погоду журналиста из Drivetribe на моторизованном домашнем диване. У дивана есть оптика и зеркала заднего вида, поэтому, по закону Великобритании, он легален на дорогах общего пользования. Руль сделан в виде подноса с пиццей, а защиты от дождя нет совсем, что сыграло злую шутку при съёмках этого ролика.