BMW M5 в дрэге против минивэна и трёх родстеров. Что? Да!

Что будет, если поехать кататься на диване. В дождь

Видео

Николай Андреев

Британский телеведущий и механик Эд Чайна прокатил в дождливую погоду журналиста из Drivetribe на моторизованном домашнем диване. У дивана есть оптика и зеркала заднего вида, поэтому, по закону Великобритании, он легален на дорогах общего пользования. Руль сделан в виде подноса с пиццей, а защиты от дождя нет совсем, что сыграло злую шутку при съёмках этого ролика.

We recently spent some time with former Wheeler Dealer and mechanic extraordinaire Edd China. After our scheduled shoots were done, he insisted out of the blue that we go for a ride on his homemade Sofa Car. The second we left his garage, the heavens opened. Here's what happened. Edd's just published a book! Grease Junkie by Edd China is out now, published by Virgin Books. Available here: po.st/GreaseJunkie Get our app: IOS: https://apple.co/2ID4fk3 Android: http://bit.ly/2Uvk9yf Follow us: https://twitter.com/drivetribe https://facebook.com/drivetribe Check out our store: https://store.drivetribe.com/ Subscribe to the DRIVETRIBE YouTube channel: http://bit.ly/D_TRBsubs

Эд Чайна построил диван на колёсах ещё в 1998 году и затем постоянно совершенствовал. Механик также строил и другие моторизованные предметы мебели – ванну, офисный стол, беседку и кровать. На них он установил пять рекордов Гиннесса.

Хотели бы прокатиться на этом диване?

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