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Названы претенденты на звание автомобиля года в Европе

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Дмитрий Елизаров

Жюри конкурса European Car of the Year опубликовало лонг-лист претендентов на почётный титул: он состоит из 29 авто­мобилей. Около половины из них продаются или будут продаваться в России. 8 января список сократится до семи номинантов, а победителя назовут 1 марта.

  • Чтобы попасть в список, автомобиль должен быть новым и либо уже продаваться, либо поступить в продажу до конца года минимум в пяти странах Европы. Больше всего претендентов в нём — от альянса Hyundai-Kia и концерна Mercedes-Benz. Первый пред­ставлен легковыми Hyundai i10 и i20, а также крос­соверами Kia Sorento и Hyundai Tucson, второй — вседорож­никами GLA, GLB, GLS и новым седаном S-класса.

  • Кроме того, в список включены по две модели BMW (4 серия и 2 серия Гран Купе), Ford (Kuga и Explorer), Toyota (Yaris и Mirai), Seat (кроссовер Cupra Formentor и семейство Leon) и альянса PSA (Peugeot 2008, Citroen C4). В числе претендентов также — новая Dacia Sandero, Audi A3, Fiat 500, Honda Jazz, Skoda Octavia, Land Rover Defender и VW Golf.

  • Звание электрокара года будут оспаривать между собой VW ID.3, Polestar 2, Mazda MX-30 и Honda e.

  • В марте нынешнего года лучшим автомобилем Европы назвали Peugeot 208, ещё годом ранее — электрический вседорожник Jaguar I-Pace.

  • Неделю назад своих финалистов назвало жюри аналогичного северо­американского конкурса. Среди легковых моделей на звание автомо­биля года претендуют Genesis G80, Hyundai Elantra и Nissan Sentra.

Как считаете, есть в этом списке реальный кандидат на победу?

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