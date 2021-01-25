Минтранс не захотел вывести ретроавтомобили из-под действия «экологических» знаков
Дмитрий Елизаров
Российский Минтранс не согласился с идеей о льготах для классических автомобилей — водители раритетных машин будут вынуждены подчиняться экологическим ограничениям. Как пишет «КоммерсантЪ», в ведомстве назвали предложение снять запрет для раритетов на посещение экологических зон преждевременным.
Предложение было сделано Российской автомобильной федерацией и обсуждалось на совещании в министерстве — издание получило доступ к тексту протокола мероприятия. Идея РАФ состояла в том, чтобы не распространять на классические автомобили действие так называемых экологических зон, то есть территорий, на которые запрещён доступ автомобилям с низким экологическим классом.
По мнению экспертов РАФ, классических автомобилей, способных передвигаться самостоятельно, в России не так уж много, да и выезжают они на дороги по большей части от случая к случаю — в основном в рамках специализированных мероприятий. Поэтому особого влияния на экологию такие машины не оказывают. А введение экологических ограничений заметно усложнит организацию парадов, пробегов и других подобных демонстраций технической классики.
Согласно протоколу совещания, в ГИБДД заявили, что на данный момент не существует системы категорирования и критериев, при помощи которых можно определить «условия допуска транспортных средств к движению». Соответственно, о выводе части транспорта из-под экологических ограничений можно будет говорить только после создания такой системы. В РАФ в свою очередь считают, что необходимые поправки в правила допуска следует вносить заблаговременно.
Техническая возможность введения экологических зон в России существует с 2017 года. Ограничения эти на практике пока нигде не применялись, однако они уже не распространяются на машины оперативных служб, Минобороны и почтовые автомобили.
Некоторые мировые бренды предлагают решать такие проблемы при помощи перевода классических машин на электротягу. К примеру, VW Transporter первого поколения можно снабдить электромотором с официального разрешения и при участии производителя — это стоит 64 500 евро.