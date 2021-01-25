Минтранс не захотел вывести ретроавтомобили из-под действия «экологических» знаков

Российский Минтранс не согласился с идеей о льготах для класси­ческих автомо­билей — водители раритетных машин будут вынуждены подчиняться экологиче­ским ограни­чениям. Как пишет «КоммерсантЪ», в ведомстве назвали предло­жение снять запрет для раритетов на посещение экологиче­ских зон преждевременным.

Предложение было сделано Российской автомо­бильной федерацией и обсуждалось на совещании в мини­стерстве — издание получило доступ к тексту протокола меро­приятия. Идея РАФ состояла в том, чтобы не распро­странять на классические автомо­били действие так называемых экологи­ческих зон, то есть терри­торий, на которые запрещён доступ автомо­билям с низким экологи­ческим классом.

По мнению экспертов РАФ, классических автомо­билей, способных пере­двигаться само­стоятельно, в России не так уж много, да и выезжают они на дороги по большей части от случая к случаю — в основном в рамках специали­зированных меро­приятий. Поэтому особого влияния на экологию такие машины не оказывают. А введение экологи­ческих ограни­чений заметно усложнит органи­зацию парадов, пробегов и других подобных демонстраций технической классики.

Согласно протоколу совещания, в ГИБДД заявили, что на данный момент не существует системы категори­рования и критериев, при помощи которых можно определить «условия допуска транс­портных средств к движению». Соответ­ственно, о выводе части транс­порта из-под экологи­ческих ограни­чений можно будет говорить только после создания такой системы. В РАФ в свою очередь считают, что необходимые поправки в правила допуска следует вносить заблаго­временно.

Техническая возможность введения экологиче­ских зон в России существует с 2017 года. Ограни­чения эти на практике пока нигде не применя­лись, однако они уже не распро­страняются на машины оперативных служб, Минобороны и почтовые авто­мобили.