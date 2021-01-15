Toyota получила рекордный штраф за нарушение закона о чистом воздухе
Дмитрий Елизаров
Корпорация Toyota выплатит властям США 180 миллионов долларов за нарушение так называемого Clean Air Act — «Закона о чистом воздухе». Местное Агентство по охране окружающей среды пришло к выводу, что компания Toyota систематически нарушала экологические стандарты. Как передаёт The New York Times, длилось это не менее 10 лет.
Прокуратура Манхэттена заявила, что в период с 2005 по 2015 год компания Toyota продавала на рынке США автомобили с дефектами, мешающими контролировать выбросы выхлопных газов. По мнению властей, руководство концерна знало о проблеме, но не предпринимало усилий для её решения и не сообщало о дефектах регулятору. Общее же число дефектных автомобилей, выпущенных на рынок США, исчисляется миллионами — причём в основном это были внедорожники.
В итоге концерн заплатит штраф 180 миллионов долларов, который, как утверждает The New York Times, станет рекордным среди аналогичных. В руководстве Toyota уже заявили, что оспаривать решение не собираются, хотя на самом деле уведомили власти о проблеме сразу по её обнаружении. По мнению производителя, задержка с предоставлением отчётности если и привела к увеличению количества вредных выбросов, то оно было незначительным.
В конце декабря президент японской корпорации Акио Тойода раскритиковал шумиху вокруг электромобилей, заявив, что на самом деле их вклад в очищение окружающей среды не так уж и велик. По его словам, защитники электрической мобильности не учитывают выбросы, попадающие в атмосферу во время выработки самого электричества.