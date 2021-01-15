Toyota получила рекордный штраф за нарушение закона о чистом воздухе

Корпорация Toyota выплатит властям США 180 миллионов долларов за нарушение так называ­емого Clean Air Act — «Закона о чистом воздухе». Местное Агентство по охране окружающей среды пришло к выводу, что компания Toyota системати­чески нарушала экологиче­ские стандарты. Как передаёт The New York Times, длилось это не менее 10 лет.

Прокуратура Манхэттена заявила, что в период с 2005 по 2015 год компания Toyota продавала на рынке США авто­мобили с дефектами, мешающими контроли­ровать выбросы выхлопных газов. По мнению властей, руко­водство концерна знало о проблеме, но не пред­принимало усилий для её решения и не сообщало о дефектах регулятору. Общее же число дефектных автомо­билей, выпущенных на рынок США, исчисляется милли­онами — причём в основном это были внедорожники.

В итоге концерн заплатит штраф 180 миллионов долларов, который, как утверждает The New York Times, станет рекордным среди аналогичных. В руко­водстве Toyota уже заявили, что оспаривать решение не собираются, хотя на самом деле уведомили власти о проблеме сразу по её обнаружении. По мнению произво­дителя, задержка с предостав­лением отчётности если и привела к увели­чению количества вредных выбросов, то оно было незначительным.