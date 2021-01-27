Рестайлинговый Mitsubishi Eclipse Cross для России рассекречен — у него новый атмосферный мотор
Дмитрий Елизаров
Компания Mitsubishi Motors обнародовала спецификации кроссовера Eclipse Cross в его рестайлинговом варианте. Вседорожнику добавили новый двигатель, доработали внешность и увеличили багажник. Продажи в России начнутся в апреле.
Официально Mitsubishi Eclipse Cross обновился в октябре прошлого года. Модель получила изменённое оформление передней части с новыми решёткой радиатора, бампером и оптикой, а также модернизированную корму. Производитель утверждает, что за счёт нововведений длина модели увеличилась на 140 миллиметров, а это в свою очередь позволило на 15% — до 331 литра — нарастить объём багажника.
В России моторная гамма кроссовера на данный момент состоит из полуторалитрового турбомотора с отдачей в 150 л.с. в паре с вариатором. Однако после рестайлинга Eclipse Cross будет предлагаться ещё с одним двигателем — атмосферным мотором объёмом 2,0 литра, развивающим те же 150 л.с. По предварительным данным, число доступных комплектаций вседорожника вырастет до трёх, но систему полного привода
S-AWCсохранят только для исполнения с турбомотором.
Ранее сообщалось, что рестайлинг принёс модели ещё и новую медиасистему с
8-дюймовым экраном. Кроме того, в списке оснащения российской версии кроссовера появится панорамное остекление с электрическим люком, а список доступных цветов кузова пополнится перламутрово-белым оттенком.
Среди водительских ассистентов, которыми будут комплектовать новинку, названы адаптивный круиз-контроль, ассистент слежения за слепыми зонами, функция контроля рядности, а также «умный» дальний свет головной оптики.
Выпускаться Mitsubishi Eclipse Cross для России по-прежнему будет на японском заводе компании в Оказаки. Сейчас цена кроссовера стартует с отметки в
2 180 000рублей, как именно подорожает модель в апреле, не уточняется.