Названы сроки появления в России компактного кроссовера Opel Crossland

Рестайлинговый Mitsubishi Eclipse Cross для России рассекречен — у него новый атмосферный мотор

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Дмитрий Елизаров

Компания Mitsubishi Motors обнародовала спецификации крос­совера Eclipse Cross в его рестай­линго­вом варианте. Вседорож­нику добавили новый двигатель, доработали внешность и увели­чили багажник. Продажи в России начнутся в апреле.

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  • Официально Mitsubishi Eclipse Cross обновился в октябре прошлого года. Модель получила изменённое оформ­ление передней части с новыми решёткой радиатора, бампером и оптикой, а также модерни­зиро­ванную корму. Произво­дитель утверждает, что за счёт ново­введений длина модели увели­чилась на 140 милли­метров, а это в свою очередь позволило на 15% — до 331 литра — нарастить объём багажника.

  • В России моторная гамма кроссовера на данный момент состоит из полутора­литро­вого турбо­мотора с отдачей в 150 л.с. в паре с вариатором. Однако после рестай­линга Eclipse Cross будет пред­лагаться ещё с одним двигателем — атмосферным мотором объёмом 2,0 литра, развива­ющим те же 150 л.с. По предвари­тель­ным данным, число доступных комплектаций вседорож­ника вырастет до трёх, но систему полного привода S-AWC сохранят только для испол­нения с турбомотором.

  • Ранее сообщалось, что рестайлинг принёс модели ещё и новую медиа­систему с 8-дюймо­вым экраном. Кроме того, в списке оснащения россий­ской версии крос­совера появится панорамное остекле­ние с электриче­ским люком, а список доступных цветов кузова попол­нится перламутрово-белым оттенком.

  • Среди водительских ассистентов, которыми будут комплекто­вать новинку, названы адаптивный круиз-контроль, ассистент слежения за слепыми зонами, функция контроля рядности, а также «умный» дальний свет головной оптики.

  • Выпускаться Mitsubishi Eclipse Cross для России по-прежнему будет на японском заводе компании в Оказаки. Сейчас цена крос­совера стартует с отметки в 2 180 000 рублей, как именно подорожает модель в апреле, не уточняется.

Будете присматриваться к обновлённому Eclipse Cross?

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