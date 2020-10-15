Mitsubishi показала рестайлинговый кроссовер Eclipse Cross. Он станет гибридом

Базовым мотором для кроссовера на основных рынках останется 1,5-литровый турбиро­ванный двигатель, но в Mitsubishi анонсиро­вали скорое появление полно­ценного гибрида Eclipse Cross. Для него адаптируют силовую установку от Аутлен­дера. Состоит она из 2,4-литрового бензино­вого атмо­сферника и двух электро­двигателей, по одному на каждую ось. Отдача силовой установки пока не называется.

Первыми странами, где начнётся продажа обнов­лённой модели, станут Австралия и Новая Зеландия — случится это уже в ноябре. В первом квартале следующего года Mitsubishi Eclipse Cross доберётся до Северной Америки.

Когда начнутся поставки новинки в Россию, пока неизвестно. Сейчас Eclipse Cross пред­лагается у нас с тем же полутора­литровым мотором (150 л.с., 250 Нм) в паре с вариатором и передним либо полным приводом. Цена — от 2 050 000 рублей.