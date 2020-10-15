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Mitsubishi показала рестайлинговый кроссовер Eclipse Cross. Он станет гибридом

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Mitsubishi представила рестай­линговый кроссовер Eclipse Cross. Модели подретуши­ровали внешность, слегка изменили компоновку салона и пообещали гибридную версию.

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  • В передней части кроссовера появились новая затем­нённая решётка радиатора и пере­осмыс­ленный бампер с по-другому оформ­ленной имитацией защитных накладок. Кроме того, Eclipse Cross обзавёлся перера­ботанными нижними блоками «двух­этажной» головной оптики.

  • Корма вседорожника получила новую пятую дверь и иное остекление — сделано это ради улучшения обзор­ности. Попутно дизайнеры марки модифи­цировали и задние фонари.

  • В интерьере появилась новая мульти­медийная система с 8-дюймо­вым дисплеем. Экран стал сенсорным, поэтому его сместили чуть ниже на централь­ной консоли, а от тачпада на тоннеле отказались совсем. Кроме того, дисплей снабдили двумя физиче­скими ручками регулировки.

  • Базовым мотором для кроссовера на основных рынках останется 1,5-литровый турбиро­ванный двигатель, но в Mitsubishi анонсиро­вали скорое появление полно­ценного гибрида Eclipse Cross. Для него адаптируют силовую установку от Аутлен­дера. Состоит она из 2,4-литрового бензино­вого атмо­сферника и двух электро­двигателей, по одному на каждую ось. Отдача силовой установки пока не называется.

  • Первыми странами, где начнётся продажа обнов­лённой модели, станут Австралия и Новая Зеландия — случится это уже в ноябре. В первом квартале следующего года Mitsubishi Eclipse Cross доберётся до Северной Америки. 

  • Когда начнутся поставки новинки в Россию, пока неизвестно. Сейчас Eclipse Cross пред­лагается у нас с тем же полутора­литровым мотором (150 л.с., 250 Нм) в паре с вариатором и передним либо полным приводом. Цена — от 2 050 000 рублей.

  • Ранее сообщалось, что Mitsubishi намерена прекратить вывод новых моделей на рынок Европы. Кроме того, компания собирается закрыть один из заводов в Японии — предприятие, занятое сборкой внедорожника Pajero и кроссовера Outlander.

Ну как, похорошел Eclipse Cross?

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