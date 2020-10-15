Mitsubishi показала рестайлинговый кроссовер Eclipse Cross. Он станет гибридом
Дмитрий Елизаров
Компания Mitsubishi представила рестайлинговый кроссовер Eclipse Cross. Модели подретушировали внешность, слегка изменили компоновку салона и пообещали гибридную версию.
В передней части кроссовера появились новая затемнённая решётка радиатора и переосмысленный бампер с по-другому оформленной имитацией защитных накладок. Кроме того, Eclipse Cross обзавёлся переработанными нижними блоками «двухэтажной» головной оптики.
Корма вседорожника получила новую пятую дверь и иное остекление — сделано это ради улучшения обзорности. Попутно дизайнеры марки модифицировали и задние фонари.
В интерьере появилась новая мультимедийная система с
8-дюймовым дисплеем. Экран стал сенсорным, поэтому его сместили чуть ниже на центральной консоли, а от тачпада на тоннеле отказались совсем. Кроме того, дисплей снабдили двумя физическими ручками регулировки.
Базовым мотором для кроссовера на основных рынках останется 1,5-литровый турбированный двигатель, но в Mitsubishi анонсировали скорое появление полноценного гибрида Eclipse Cross. Для него адаптируют силовую установку от Аутлендера. Состоит она из 2,4-литрового бензинового атмосферника и двух электродвигателей, по одному на каждую ось. Отдача силовой установки пока не называется.
Первыми странами, где начнётся продажа обновлённой модели, станут Австралия и Новая Зеландия — случится это уже в ноябре. В первом квартале следующего года Mitsubishi Eclipse Cross доберётся до Северной Америки.
Когда начнутся поставки новинки в Россию, пока неизвестно. Сейчас Eclipse Cross предлагается у нас с тем же полуторалитровым мотором (150 л.с., 250 Нм) в паре с вариатором и передним либо полным приводом. Цена — от
2 050 000рублей.
Ранее сообщалось, что Mitsubishi намерена прекратить вывод новых моделей на рынок Европы. Кроме того, компания собирается закрыть один из заводов в Японии — предприятие, занятое сборкой внедорожника Pajero и кроссовера Outlander.