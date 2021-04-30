Обновлённый Mitsubishi Eclipse Cross подорожал в России перед стартом продаж

В такую сумму оценён вседорожник с двух­литровым атмо­сферным двигателем на 150 л.с. в паре с вариатором и передним приводом. Комплектация Intense включает в себя, к примеру, боковые зеркала с подогревом и электро­приводом склады­вания, 18-дюймовые колёсные диски, свето­диодную оптику, датчики света и дождя, мультируль с кожаной отделкой, подогрева­емые передние и задние сиденья и мульти­медийную систему с тачскрином и 6 динамиками. Салон такого Eclipse Cross отделают тканью, а обогревом и вентиляцией займётся двухзонный климат-контроль.

За 2 503 000 рублей (в феврале — 2 469 000 рублей) кроссовер доступен с тем же силовым агрегатом, но в комп­лектации Instyle. Она отличается наличием функций контроля слепых зон и предотвраще­ния столкно­вений, камерами кругового обзора и датчиками парковки, системой бесключе­вого доступа, кожей в салоне и более продвинутой медиа­системой с поддержкой интеграции смартфонов и 8 динамиками.

Полноприводным Mitsubishi Eclipse Cross окажется только в топовом испол­нении Ultimate, которое вместо атмо­сферного мотора комплектуется «турбо­четвёркой» на 1,5 литра аналогичной мощности. Стоит такой вседорожник 2 753 000 рублей, хотя в феврале его оценивали в 2 719 000 рублей. Помимо двигателя и системы S-AWC комплектация отличается адаптивным круиз-контролем, чёрным потолком в салоне и панорамным остекле­нием с электролюком.

Mitsubishi Eclipse Cross собирают для российского рынка в японском Оказаки. Кроссовер Mazda CX-5 с аналогичным 150-сильным двигателем и «автоматом» можно приобрести уже за 2 094 000 рублей, а самая доступная двух­педальная версия Toyota RAV4 стоит в России 2 228 000 рублей.