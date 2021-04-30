Обновлённый Mitsubishi Eclipse Cross подорожал в России перед стартом продаж
Дмитрий Елизаров
Компания Mitsubishi объявила о начале продаж обновлённой версии вседорожника Eclipse Cross в России. При этом он снова подорожал — уже во второй раз. Официально объявленная в феврале нынешнего года базовая стоимость вседорожника составляла
В такую сумму оценён вседорожник с двухлитровым атмосферным двигателем на 150 л.с. в паре с вариатором и передним приводом. Комплектация Intense включает в себя, к примеру, боковые зеркала с подогревом и электроприводом складывания, 18-дюймовые колёсные диски, светодиодную оптику, датчики света и дождя, мультируль с кожаной отделкой, подогреваемые передние и задние сиденья и мультимедийную систему с тачскрином и 6 динамиками. Салон такого Eclipse Cross отделают тканью, а обогревом и вентиляцией займётся двухзонный климат-контроль.
За 2 503 000 рублей (в феврале —
2 469 000рублей) кроссовер доступен с тем же силовым агрегатом, но в комплектации Instyle. Она отличается наличием функций контроля слепых зон и предотвращения столкновений, камерами кругового обзора и датчиками парковки, системой бесключевого доступа, кожей в салоне и более продвинутой медиасистемой с поддержкой интеграции смартфонов и 8 динамиками.
Полноприводным Mitsubishi Eclipse Cross окажется только в топовом исполнении Ultimate, которое вместо атмосферного мотора комплектуется «турбочетвёркой» на 1,5 литра аналогичной мощности. Стоит такой вседорожник
2 753 000рублей, хотя в феврале его оценивали в 2 719 000рублей. Помимо двигателя и системы S-AWCкомплектация отличается адаптивным круиз-контролем, чёрным потолком в салоне и панорамным остеклением с электролюком.
Mitsubishi Eclipse Cross собирают для российского рынка в японском Оказаки. Кроссовер Mazda
CX-5с аналогичным 150-сильным двигателем и «автоматом» можно приобрести уже за 2 094 000рублей, а самая доступная двухпедальная версия Toyota RAV4 стоит в России 2 228 000рублей.
Вседорожник пережил обновление осенью прошлого года. Модель получила новую внешность, доработанный интерьер и обзавелась на российском рынке атмосферным двигателем. В первый раз Eclipse Cross подорожал непосредственно после обновления, оказавшись на 199 тысяч дороже дорестайлинговой модификации.