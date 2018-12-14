Mitsubishi Eclipse Cross превратили в гоночного монстра
Испанское подразделение Mitsubishi представило гоночный багги, построенный на базе кроссовера Eclipse Cross.. Автомобиль создан для участия в 5000-километровом марафоне «Дакар», который пройдёт с 6 по 17 января 2019 года в Перу, в группе прототипов Т1.
Детали:
Eclipse Cross T1 построен вокруг трубчатого каркаса из высокопрочной стали. Багги получило кузовные панели из карбона – от серийного кроссовера остались только некоторые детали, вроде фар и решётки радиатора.
Гоночный Eclipse Cross оснастили шестицилиндровым турбодизелем мощностью 340 л.с. (686 Н·м) и шестиступенчатой секвентальной коробкой передач.
Полный привод у «дакаровского» экземпляра тоже свой – с механическим межосевым дифференциалом и двумя самоблоками спереди и сзади.
Подвеска – с двойными поперечными рычагами и парой регулируемых амортизаторов Ohlins Racing на каждом колесе.
Внедорожником Eclipse Cross T1 будет управлять испанская гонщица Кристина Гутьеррес вместе со штурманом Пабло Хуэте.