В России вернут штраф за превышение на 10 км/ч

Mitsubishi Eclipse Cross превратили в гоночного монстра

Новости

Испанское подразделение Mitsubishi представило гоночный багги, построенный на базе кроссовера Eclipse Cross.. Автомобиль создан для участия в 5000-километровом марафоне «Дакар», который пройдёт с 6 по 17 января 2019 года в Перу, в группе прототипов Т1.

Mitsubishi Eclipse Cross T1

Детали:

  • Eclipse Cross T1 построен вокруг трубчатого каркаса из высокопрочной стали. Багги получило кузовные панели из карбона – от серийного кроссовера остались только некоторые детали, вроде фар и решётки радиатора.

  • Гоночный Eclipse Cross оснастили шестицилиндровым турбодизелем мощностью 340 л.с. (686 Н·м) и шестиступенчатой секвентальной коробкой передач.

  • Полный привод у «дакаровского» экземпляра тоже свой – с механическим межосевым дифференциалом и двумя самоблоками спереди и сзади.

  • Подвеска – с двойными поперечными рычагами и парой регулируемых амортизаторов Ohlins Racing на каждом колесе.

  • Внедорожником Eclipse Cross T1 будет управлять испанская гонщица Кристина Гутьеррес вместе со штурманом Пабло Хуэте.

Будете болеть за Кристину и её Eclipse Cross?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение