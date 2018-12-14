Mitsubishi Eclipse Cross превратили в гоночного монстра

Испанское подразделение Mitsubishi представило гоночный багги, построенный на базе кроссовера Eclipse Cross.. Автомобиль создан для участия в 5000-километровом марафоне «Дакар», который пройдёт с 6 по 17 января 2019 года в Перу, в группе прототипов Т1.

Mitsubishi Eclipse Cross T1