Обновлённый Mercedes-Benz E-класса получил длиннобазную версию

Mercedes-Benz E-класса местного произ­водства продаётся в КНР только в длинно­базной моди­фикации, и эта версия обновлена по той же схеме, по которой в марте прошёл рестайлинг глобальной версии.

В длину такой седан вытянулся на 5056 мм — это на 22 мм больше, чем до рестайлинга, и примерно на 120 мм длиннее стандартного Е-класса. Основные дизайнер­ские отличия китайский седан сохранил — это треуголь­ные окна в задних стойках, украшенных лого­типом, и двери иной формы.

Центральный подлокотник заднего дивана с встроенным в него сенсорным экраном управления некоторыми допол­нитель­ными функциями и двумя портами USB стал более крупным.

Как и стандартные Mercedes-Benz E-класса, удлинённая версия оснащена новейшим мульти­медийным комплексом MBUX, новым рулевым колесом и полностью свето­диодной оптикой. В Китае седан получит, по данным Autohome, три бензиновых мотора на выбор — от 1,5 до 2,0 литра с отдачей от 184 до 299 л.с. с задним либо полным приводом.