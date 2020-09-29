Марка Nissan превратила электромобиль Leaf в «батарейку для катастроф»

Обновлённый Mercedes-Benz E-класса получил длиннобазную версию

Новости

Дмитрий Елизаров

Плановый рестайлинг прошла удлинённая моди­фикация седана Mercedes-Benz E-класса, разра­ботанная специально для Китая. Премьера четырёх­дверки с растянутой на 140 мм колёсной базой состоялась в рамках автосалона в Пекине.

1/8

  • Mercedes-Benz E-класса местного произ­водства продаётся в КНР только в длинно­базной моди­фикации, и эта версия обновлена по той же схеме, по которой в марте прошёл рестайлинг глобальной версии.

  • В длину такой седан вытянулся на 5056 мм — это на 22 мм больше, чем до рестайлинга, и примерно на 120 мм длиннее стандартного Е-класса. Основные дизайнер­ские отличия китайский седан сохранил — это треуголь­ные окна в задних стойках, украшенных лого­типом, и двери иной формы.

  • Центральный подлокотник заднего дивана с встроенным в него сенсорным экраном управления некоторыми допол­нитель­ными функциями и двумя портами USB стал более крупным.

  • Как и стандартные Mercedes-Benz E-класса, удлинённая версия оснащена новейшим мульти­медийным комплексом MBUX, новым рулевым колесом и полностью свето­диодной оптикой. В Китае седан получит, по данным Autohome, три бензиновых мотора на выбор — от 1,5 до 2,0 литра с отдачей от 184 до 299 л.с. с задним либо полным приводом.

  • Семейство Mercedes-Benz E-класса, которое продаётся в Европе и России, уже обновлено полностью. В марте компания представила седан и универсалы, включая вседорожный вариант, в мае обновились купе и кабриолет, а в начале лета дебютиро­вали версии от AMG.

Какой Е-класс больше нравится: европейский или китайский?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение