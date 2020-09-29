Обновлённый Mercedes-Benz E-класса получил длиннобазную версию
Дмитрий Елизаров
Плановый рестайлинг прошла удлинённая модификация седана Mercedes-Benz
Mercedes-Benz E-класса местного производства продаётся в КНР только в длиннобазной модификации, и эта версия обновлена по той же схеме, по которой в марте прошёл рестайлинг глобальной версии.
В длину такой седан вытянулся на 5056 мм — это на 22 мм больше, чем до рестайлинга, и примерно на 120 мм длиннее стандартного
Е-класса.Основные дизайнерские отличия китайский седан сохранил — это треугольные окна в задних стойках, украшенных логотипом, и двери иной формы.
Центральный подлокотник заднего дивана с встроенным в него сенсорным экраном управления некоторыми дополнительными функциями и двумя портами USB стал более крупным.
Как и стандартные Mercedes-Benz
E-класса,удлинённая версия оснащена новейшим мультимедийным комплексом MBUX, новым рулевым колесом и полностью светодиодной оптикой. В Китае седан получит, по данным Autohome, три бензиновых мотора на выбор — от 1,5 до 2,0 литра с отдачей от 184 до 299 л.с. с задним либо полным приводом.
Семейство Mercedes-Benz
E-класса,которое продаётся в Европе и России, уже обновлено полностью. В марте компания представила седан и универсалы, включая вседорожный вариант, в мае обновились купе и кабриолет, а в начале лета дебютировали версии от AMG.