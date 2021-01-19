Jaguar c «плавником» из гаража экс-главы Формулы-1 продадут за 554 млн рублей

Возможно, из-за редкого цвета официальный дилер компании долго не мог найти покупателя, и, как уточняет аукци­онный дом, в итоге продажей машины пришлось заняться Экклстоуну — в биографии будущего руководителя «королев­ских гонок» был краткий эпизод, связанный с торговлей автомо­билями.

Экклстоун продал родстер британскому гонщику Питеру Блонду, который и считается его первым официаль­ным владельцем. Несколько последующих лет машина выступала в разного рода гоночных соревно­ваниях, пока не превратилась в предмет коллекци­ониро­вания. Аукци­онисты утверждают, что вся история Jaguar D-Type задокументи­рована: на протяжении почти полувека машиной владели более десятка человек по обе стороны Атлантики. Нынешнему хозяину она принад­лежит с 2008 года.

Родстер сохранил заводской кузов и оригиналь­ный двигатель, хотя за годы жизни неодно­кратно переделы­вался. К примеру, однажды спорткар перекрасили в цвет British Racing Green, но позже вернули оригиналь­ный оттенок. Установ­ленные сейчас полноценное лобовое стекло и характерный «плавник» за креслом пилота добав­лены уже после сборки родстера на заводе: изначально авто­мобиль был оснащён лишь невысоким прозрачным обтекателем в стиле спидстеров, закрыва­ющим от ветра только водителя. Это хорошо заметно на опублико­ванных аукционистами архивных снимках.

Аукционный дом рассчитывает выручить за хорошо сохранив­шийся раритет с прозрачной историей от 5 750 000 до 7 500 000 долларов (от 425 до 554 миллионов рублей).