Jaguar c «плавником» из гаража экс-главы Формулы-1 продадут за 554 млн рублей
Дмитрий Елизаров
На аукционе RM Sothebys 22 января будет выставлен на продажу Jaguar
Возможно, из-за редкого цвета официальный дилер компании долго не мог найти покупателя, и, как уточняет аукционный дом, в итоге продажей машины пришлось заняться Экклстоуну — в биографии будущего руководителя «королевских гонок» был краткий эпизод, связанный с торговлей автомобилями.
Экклстоун продал родстер британскому гонщику Питеру Блонду, который и считается его первым официальным владельцем. Несколько последующих лет машина выступала в разного рода гоночных соревнованиях, пока не превратилась в предмет коллекционирования. Аукционисты утверждают, что вся история Jaguar
D-Typeзадокументирована: на протяжении почти полувека машиной владели более десятка человек по обе стороны Атлантики. Нынешнему хозяину она принадлежит с 2008 года.
Родстер сохранил заводской кузов и оригинальный двигатель, хотя за годы жизни неоднократно переделывался. К примеру, однажды спорткар перекрасили в цвет British Racing Green, но позже вернули оригинальный оттенок. Установленные сейчас полноценное лобовое стекло и характерный «плавник» за креслом пилота добавлены уже после сборки родстера на заводе: изначально автомобиль был оснащён лишь невысоким прозрачным обтекателем в стиле спидстеров, закрывающим от ветра только водителя. Это хорошо заметно на опубликованных аукционистами архивных снимках.
Аукционный дом рассчитывает выручить за хорошо сохранившийся раритет с прозрачной историей от
5 750 000до 7 500 000долларов (от 425 до 554 миллионов рублей).
Ранее на Авто.ру на продажу был выставлен раритетный седан Jaguar Mark IX, выпущенный в 1960 году. Аналогичные автомобили использовались, к примеру, в кортеже Шарля де Голля. Просят за олдтаймер 9,9 миллиона рублей.