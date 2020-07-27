Немецкий аналог российской «Буханки» с четырьмя электромоторами назвали eBussy
Кирилл Малышев
Немецкая компания Electric Brands представила электромобиль eBussy. Самое интересное в нём — характеристики мотор-колёс: для каждого заявлена мощность всего 20 л.с., зато крутящий момент — 1000 Нм. Это уровень 630-сильного Mercedes-AMG S65.
Ещё одна фишка eBussy, чем-то напоминающего нашу УАЗ Буханку, — модульная концепция. Для автомобиля доступны 10 типов кузова: одно- и двухрядный пикапы, платформа, фургон, микроавтобус и другие. Плюс, есть возможность двигать рулевую колонку вдоль панели. Поэтому eBussy может быть как лево-, так и праворульным.
Ёмкость аккумулятора — всего 10 кВт⋅ч в базовом варианте и 30 кВт⋅ч опционально. При этом декларируется очень большая для таких характеристик автономность: 200 и 600 километров соответственно. Частично это можно объяснить малой массой — от 450 до 600 килограммов в зависимости от модификации. Так же у модели есть система рекуперации и солнечные панели на крыше.
Электромобиль собираются запустить в продажу в 2021 году по цене от 15 800 евро за голую грузовую платформу до 28 800 евро за внедорожный кемпер.