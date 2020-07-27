Немецкий аналог российской «Буханки» с четырьмя электромоторами назвали eBussy

Ёмкость аккумулятора — всего 10 кВт⋅ч в базовом варианте и 30 кВт⋅ч опционально. При этом деклари­руется очень большая для таких характери­стик автоном­ность: 200 и 600 кило­метров соответ­ственно. Частично это можно объяснить малой массой — от 450 до 600 кило­граммов в зависи­мости от моди­фикации. Так же у модели есть система рекуперации и солнечные панели на крыше.