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Немецкий аналог российской «Буханки» с четырьмя электромоторами назвали eBussy

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Кирилл Малышев

Немецкая компания Electric Brands представила электро­мобиль eBussy. Самое интересное в нём — характери­стики мотор-колёс: для каждого заявлена мощность всего 20 л.с., зато крутящий момент — 1000 Нм. Это уровень 630-сильного Mercedes-AMG S65.

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  • Ещё одна фишка eBussy, чем-то напоми­нающего нашу УАЗ Буханку, — модульная концепция. Для авто­мобиля доступны 10 типов кузова: одно- и двух­рядный пикапы, платформа, фургон, микро­автобус и другие. Плюс, есть возмож­ность двигать рулевую колонку вдоль панели. Поэтому eBussy может быть как лево-, так и праворульным.

  • Ёмкость аккумулятора — всего 10 кВт⋅ч в базовом варианте и 30 кВт⋅ч опционально. При этом деклари­руется очень большая для таких характери­стик автоном­ность: 200 и 600 кило­метров соответ­ственно. Частично это можно объяснить малой массой — от 450 до 600 кило­граммов в зависи­мости от моди­фикации. Так же у модели есть система рекуперации и солнечные панели на крыше.

  • Электромобиль собираются запустить в продажу в 2021 году по цене от 15 800 евро за голую грузовую платформу до 28 800 евро за внедорожный кемпер.

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