Землетрясение уничтожило культовый автодром Ebisu Circuit в Японии — возможно, вместе со спорткарами
Дмитрий Елизаров
Знаменитый комплекс Ebisu Circuit, который считают культовым все поклонники дрифта, серьёзно пострадал в результате недавнего землетрясения в Японии. Как пишет Autoevolution, гоночный трек располагается всего в полутора сотнях километров от эпицентра. Могут оказаться уничтоженными и спорткары клиентов трассы, хранившиеся на территории комплекса.
Ebisu Circuit находится неподалёку от печально известной Фукусимы, где в 2011 году произошло самое сильное землетрясение в японской истории. Нынешние толчки специалисты называют «афтершоком» тех событий — их сила достигала 7,1 балла по шкале Рихтера.
Судя по опубликованным фотографиям, в результате землетрясения на гоночных трассах Ebisu появились разломы, покрытие повреждено. Конфигурация некоторых треков нарушена по причине оползней. Из-за них пострадали и гаражи на территории Ebisu, в которых гонщики, регулярно посещавшие трассы, держали свои дрифтовые машины. Многие ангары превратились в щепки.
Размеры ущерба ещё предстоит определить, как и сроки восстановления гоночного комплекса.
В сентябре прошлого года японская компания Nissan представила построенный на базе электрокара Leaf концепт, предназначенный для работы в районе стихийных бедствий — в том числе и землетрясений. Задача Re-Leaf — обеспечивать электричеством экстренные службы, спасателей и врачей, а также служить центром коммуникаций.