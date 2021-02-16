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Землетрясение уничтожило культовый автодром Ebisu Circuit в Японии — возможно, вместе со спорткарами

Новости

Дмитрий Елизаров

Знаменитый комплекс Ebisu Circuit, который считают культовым все поклонники дрифта, серьёзно пострадал в результате недавнего землетрясения в Японии. Как пишет Autoevolution, гоночный трек располагается всего в полутора сотнях километров от эпицентра. Могут оказаться уничтоженными и спорткары клиентов трассы, хранившиеся на территории комплекса.

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  • Ebisu Circuit находится неподалёку от печально известной Фукусимы, где в 2011 году произошло самое сильное землетрясение в японской истории. Нынешние толчки специалисты называют «афтершоком» тех событий — их сила достигала 7,1 балла по шкале Рихтера.

  • Судя по опубликованным фотографиям, в результате землетрясения на гоночных трассах Ebisu появились разломы, покрытие повреждено. Конфигурация некоторых треков нарушена по причине оползней. Из-за них пострадали и гаражи на территории Ebisu, в которых гонщики, регулярно посещавшие трассы, держали свои дрифтовые машины. Многие ангары превратились в щепки.

  • Размеры ущерба ещё предстоит определить, как и сроки восстановления гоночного комплекса.

    В сентябре прошлого года японская компания Nissan представила построенный на базе электрокара Leaf концепт, предназначенный для работы в районе стихийных бедствий — в том числе и землетрясений. Задача Re-Leaf — обеспечивать электричеством экстренные службы, спасателей и врачей, а также служить центром коммуникаций.

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