Землетрясение уничтожило культовый автодром Ebisu Circuit в Японии — возможно, вместе со спорткарами

Ebisu Circuit находится неподалёку от печально известной Фукусимы, где в 2011 году произошло самое сильное землетрясение в японской истории. Нынешние толчки специалисты называют «афтершоком» тех событий — их сила достигала 7,1 балла по шкале Рихтера.

Судя по опубликованным фотографиям, в результате землетрясения на гоночных трассах Ebisu появились разломы, покрытие повреждено. Конфигурация некоторых треков нарушена по причине оползней. Из-за них пострадали и гаражи на территории Ebisu, в которых гонщики, регулярно посещавшие трассы, держали свои дрифтовые машины. Многие ангары превратились в щепки.