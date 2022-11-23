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eBay запретил торговлю устройствами для обхода систем контроля выбросов
Новости

Дмитрий Елизаров

На онлайн-аукционе eBay в США запретили продажу устройств или программного обеспечения, способного повлиять на эффективность систем контроля уровня вредных выбросов. Тем самым под запретом оказались многие компоненты для тюнинга автомобилей. Как пишет The Drive, руководство площадки связывает запрет с директивой национального Агентства по охране окружающей среды.

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Фото: Road&Track

  • С недавних пор попытка выставить на eBay на продажу подобные устройства вызывает ошибку и сообщение, что устройство числится в реестре запрещённых. eBay ссылается на собственную политику, которая не поддерживает обход систем контроля уровня вредных выбросов.
  • Нельзя продать на eBay, к примеру, устройства для обмана датчиков кислорода, альтернативные выхлопные системы (даже со статусом «только для гоночного трека») и приспособления для удаления катализаторов, неоригинальные блоки управления двигателем, разного рода контроллеры и прочие подобные компоненты.
  • Принято считать, что системы контроля качества выхлопных газов ухудшают характеристики автомобилей. Агентство по охране окружающей среды США на фоне так называемого дизельгейта активизировало борьбу с тюнерами, предлагающими избавиться от таких систем — особенно в случае с дизельными двигателями. Таким образом, eBay как площадка для торговли устройствами или услугами может оказаться под угрозой штрафа 4,8 тысячи долларов за каждый случай продажи нелегальных товаров.

Ранее ещё один крупный маркетплейс заявил о борьбе за качество дорожного движения: Amazon изъял из продажи в Индии заглушки для замков ремней безопасности. Их используют, чтобы отключить сигнал автомобиля, напоминающий во время движения о непристёгнутом ремне.

Доводилось пробовать чип-тюнинг?

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