eBay запретил торговлю устройствами для обхода систем контроля выбросов

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Дмитрий Елизаров
На онлайн-аукционе eBay в США запретили продажу устройств или программного обеспечения, способного повлиять на эффективность систем контроля уровня вредных выбросов. Тем самым под запретом оказались многие компоненты для тюнинга автомобилей. Как пишет The Drive, руководство площадки связывает запрет с директивой национального Агентства по охране окружающей среды.
Ранее ещё один крупный маркетплейс заявил о борьбе за качество дорожного движения: Amazon изъял из продажи в Индии заглушки для замков ремней безопасности. Их используют, чтобы отключить сигнал автомобиля, напоминающий во время движения о непристёгнутом ремне.