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На продажу выставлен редчайший суперкар Bugatti EB110 SS со смешным пробегом

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Аукционный дом RM Sotheby's выставит на торги коллекционный суперкар Bugatti EB110 Super Sport с пробегом всего в 916 километров! Таких машин было выпущено всего 30 штук – эту версию создали ради омологации модели к участию в гонках на выносливость. Super Sport был на 150 килограммов легче стандартного EB110. Мощность 3,5-литрового V12 с четырьмя турбинами увеличена с 558 до 618 лошадиных сил, а максимальная скорость выросла с 340 до 355 километров в час. До сотни EB110 Super Sport разгонялся за 3,26 секунды (против 3,46 секунды у стандартной версии).

  • Несмотря на абсурдно малый пробег, этот редкий суперкар успел попутешествовать по миру. Его купили в 1994 году и поселили в Германии, а затем машина переехала в Японию, в частную коллекцию. В 2012 году автомобиль вернулся в Европу и попал к автомобильному коллекционеру из Швейцарии. Оригинальный пробег и заводское состояние официально подтверждены самой компанией Bugatti.

  • Торги пройдут в Париже в 2019 году. Сделать ставку онлайн не получится: допускается только личное участие или торги по телефону.

  • Прогнозируемая стоимость лота не указана. В предыдущие годы похожие автомобили продавались за суммы около 1 миллиона долларов США.

  • Редкий суперкар ввезен в Европу по временным документам. Это значит, что будущему владельцу предстоит либо вывезти машину за пределы Евросоюза, либо растаможить автомобиль и заплатить пошлины и НДС.

  • В 1994 году один из Bugatti EB110 Super Sport был куплен легендарным гонщиком Михаэлем Шумахером.

Миллион долларов за Bugatti EB110 SS – это много?

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