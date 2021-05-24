Бутерброд, нога, мейкап: что нельзя и что можно делать за рулём

Нога в окне

В связи с тем, что водителю крайне затруднительно высовывать ноги в окна, речь сейчас идёт о расслабленных пассажирах. Формально запрета на это нет. Как пояснил юрист Лев Воропаев, если при этом пассажир пристёгнут ремнём безопас­ности, то ответ­ственность и её степень определя­ются тем, насколько далеко нога торчит из салона.

Если нога выступает за габариты автомобиля, то наруши­теля можно привлечь по части 1 статьи 12.5 Кодекса об админи­стративных право­наруше­ниях за управление автомо­билем при неисправ­ностях и условиях, при которых эксплуатация транс­портного средства запрещена. Штраф — 500 рублей.

Если нога выступает более чем на 40 см за габариты автомобиля, то водителя можно привлечь за перевозку негабаритного груза. В таком случае штраф может быть от одной до десяти тысяч рублей, в зави­симости от того, на сколько процентов превышен габарит.

Если пассажир положил ногу на переднюю панель, то можно получить штраф по статье 12.5, согласно которой запрещается эксплуатация автомобиля при наличии предметов, ограничи­вающих видимость водителя. Вопросов безопас­ности касаться не будем, потому что в любой нештатной ситуации человек с торчащими в окно ногами, скорее всего, сильно пострадает. А те, кто кладёт ноги на панель, рискуют получить серьёзные травмы в случае срабаты­вания передних подушек безопасности.