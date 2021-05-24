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Бутерброд, нога, мейкап: что нельзя и что можно делать за рулём

Разбор

Влад Зенин

Верите или нет, но на дороге действительно можно встретить машину, из окна которой торчит чья-нибудь нога. Или водителя, который обедает прямо за рулём. Да и вообще люди в машине чем только не занимаются: от просмотра соцсетей до макияжа. Рассказы­ваем, какие из этих действий законны, а какие нет — хотя все они в той или иной степени небезопасны для водителя и окружающих.

Нога в окне

В связи с тем, что водителю крайне затруднительно высовывать ноги в окна, речь сейчас идёт о расслабленных пассажирах. Формально запрета на это нет. Как пояснил юрист Лев Воропаев, если при этом пассажир пристёгнут ремнём безопас­ности, то ответ­ственность и её степень определя­ются тем, насколько далеко нога торчит из салона.

Если нога выступает за габариты автомобиля, то наруши­теля можно привлечь по части 1 статьи 12.5 Кодекса об админи­стративных право­наруше­ниях за управление автомо­билем при неисправ­ностях и условиях, при которых эксплуатация транс­портного средства запрещена. Штраф — 500 рублей.

Если нога выступает более чем на 40 см за габариты автомобиля, то водителя можно привлечь за перевозку негабаритного груза. В таком случае штраф может быть от одной до десяти тысяч рублей, в зави­симости от того, на сколько процентов превышен габарит.

Если пассажир положил ногу на переднюю панель, то можно получить штраф по статье 12.5, согласно которой запрещается эксплуатация автомобиля при наличии предметов, ограничи­вающих видимость водителя. Вопросов безопас­ности касаться не будем, потому что в любой нештатной ситуации человек с торчащими в окно ногами, скорее всего, сильно пострадает. А те, кто кладёт ноги на панель, рискуют получить серьёзные травмы в случае срабаты­вания передних подушек безопасности.

Перекус за рулём, общение с ребёнком и макияж

Есть за рулём можно, но осторожно. Главное — не отвлекаться от дороги. Это, по словам Льва Воропаева, правилами дорожного движения вообще не допускается. Но и никак не наказы­вается! То есть ответ­ственность за такое наруше­ние не предусмотрена.

За то, что водитель отвлекается на ребёнка в движущейся машине, тоже нет наказания. Хотя опасность есть — потерять контроль над ситуацией можно за пару секунд! То же надо сказать о нанесении макияжа — формально водитель ничего не нарушает, украшая своё лицо, но на дорогу он при этом точно не смотрит. Случись ДТП, виновник будет очевиден.

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Громкая музыка

Наверняка вам попадались автомобили, громкость музыки в которых пере­крывает ту, что играет у вас в машине. По словам Льва Воропаева, в таком случае применима статья 8.23 «Эксплу­атация транс­портных средств с превыше­нием нормативов уровня шума». За это может быть наложен штраф в размере 500 рублей.

Также в каждом регионе есть свои законы о тишине. Так, в Москве с 07:00 до 23:00 уровень шума в квартирах должен ограни­чиваться 55 децибелами, а в ночные часы не превышать 45 децибел. Таким образом, тех, кто захочет среди ночи послушать любимую музыку в машине на парковке около дома и поделиться ей с соседями, может ждать штраф в 1000–2000 рублей.

И полицейский, прибывший по вызову, вряд ли будет замерять точный уровень шума. Как недавно решил Третий кассаци­онный суд, если окружающие жалуются, то это достаточное основание для привле­чения к ответ­ственности.

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Можно ли в автомобиле ехать, гм... голым?

В купальный сезон некоторые водители после посещения водоёмов пред­почитают не тратить время на пере­одевание и садятся за руль в плавках и купаль­никах. И Правила дорожного движения не устанав­ливают жёстких требований к одежде. 

Однако, если внешний вид водителя или его пассажиров выражает явное неуважение к обществу, то их могут привлечь к ответ­ственности. По действу­ющему КоАП, это может быть расценено как мелкое хулиган­ство. За что преду­смотрен штраф от 500 до 1 тысячи рублей или админи­стративный арест на срок до 15 суток.

Пользование соцсетями и мессенджерами на смартфоне

Есть и те, кто за рулём умудряется не только разговари­вать по телефону, но даже вести активную переписку в мессен­джерах или соцсетях. И в некоторых случаях это почти так же опасно, как вождение в состоянии опьянения!

Российское законодательство содержит странную формулировку: «Запрещается пользо­вание водителем во время движения транс­портного средства телефоном, не оборудо­ванным техническим устрой­ством, позволяющим вести пере­говоры без использо­вания рук». То есть про набор текста или пролисты­вание ленты новостей социальной сети ничего нет.

Однако, по словам Льва Воропаева, судебная практика по этому вопросу одно­значна. Телефона в руках быть не должно. Соответ­ственно, переписка тоже запрещена. И штраф в размере 1500 рублей оспорить будет невозможно.

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За рулём в наушниках

Речь сейчас не о Bluetooth-гарнитурах, а об обыкновенных наушниках. Явление не слишком частое и в основном распространённое среди молодых водителей на отечественных машинах. Главный нюанс в данном случае заключается в том, что водитель лишает себя возможности слышать то, что происходит вокруг, и может  пропустить сигнал от других водителей или свисток регулировщика. 

Ответственности за вождение в наушниках в России нет, но в случае с пропущенным свистком можно, в теории, получить наказание за невыполнение законного требования сотрудника полиции. А это — статья 19.3 КоАП, которая, помимо штрафа в размере от 500 до 1000 рублей, предусматривает возможность административного ареста на 15 суток.

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