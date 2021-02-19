Представлена новая система, которая позволяет автомобилям избегать аквапланирования. Видео

Идея инженеров заключается в установлении перед колёсами авто­мобиля своего рода спринклеров-разбрызги­вателей с электронным управле­нием. Специаль­ные датчики будут распознавать потерю сцепления на мокрой дороге, а спринклеры — подавать перед колёсами струи воды под высоким давлением. Эти струи и должны будут разрушать водяную плёнку, помогая протектору шин и обеспечивая прямой контакт колёс с покрытием.

Создатели системы опубликовали видео с предвари­тельных испытаний, сравнив траектории автомо­билей, оборудо­ванных спринклерами, и без них в идентичной ситуации — попадании машины в лужу во время выхода из поворота на высокой скорости. По подсчётам разра­ботчиков, их решение улучшает устойчи­вость автомобиля на 35% на прямой и на 30% — в поворотах.