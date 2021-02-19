Представлена новая система, которая позволяет автомобилям избегать аквапланирования. Видео
Дмитрий Елизаров
Проект Easyrain Solution, который разрабатывают в том числе и при участии фирм Bosch и ItalDesign, призван избавить автомобилистов от явления аквапланирования, которое нередко приводит к авариям. Бороться с плёнкой воды между асфальтом и колёсами предлагается за счёт дополнительной воды.
Идея инженеров заключается в установлении перед колёсами автомобиля своего рода спринклеров-разбрызгивателей с электронным управлением. Специальные датчики будут распознавать потерю сцепления на мокрой дороге, а спринклеры — подавать перед колёсами струи воды под высоким давлением. Эти струи и должны будут разрушать водяную плёнку, помогая протектору шин и обеспечивая прямой контакт колёс с покрытием.
Создатели системы опубликовали видео с предварительных испытаний, сравнив траектории автомобилей, оборудованных спринклерами, и без них в идентичной ситуации — попадании машины в лужу во время выхода из поворота на высокой скорости. По подсчётам разработчиков, их решение улучшает устойчивость автомобиля на 35% на прямой и на 30% — в поворотах.
Разработчики указывают, что их система может использоваться на любом виде транспорта, от обычного хэтчбека до беспилотника. Однако перспектив серийного применения такого решения пока не озвучивают.
О борьбе с последствиями дождя думают и в Tesla. Компания собирается оснастить серийную версию суперкара Roadster инновационным стеклоочистителем, который сможет убирать воду почти со 100% площади лобового стекла.