Как выглядит новый Кашкай, цены на Дастер-2 для России и другие события дня

Представлена новая система, которая позволяет автомобилям избегать аквапланирования. Видео

Новости

Дмитрий Елизаров

Проект Easyrain Solution, который разрабаты­вают в том числе и при участии фирм Bosch и ItalDesign, призван избавить автомо­билистов от явления аква­планиро­вания, которое нередко приводит к авариям. Бороться с плёнкой воды между асфальтом и колёсами предлагается за счёт допол­нительной воды.

  • Идея инженеров заключается в установлении перед колёсами авто­мобиля своего рода спринклеров-разбрызги­вателей с электронным управле­нием. Специаль­ные датчики будут распознавать потерю сцепления на мокрой дороге, а спринклеры — подавать перед колёсами струи воды под высоким давлением. Эти струи и должны будут разрушать водяную плёнку, помогая протектору шин и обеспечивая прямой контакт колёс с покрытием.

  • Создатели системы опубликовали видео с предвари­тельных испытаний, сравнив траектории автомо­билей, оборудо­ванных спринклерами, и без них в идентичной ситуации — попадании машины в лужу во время выхода из поворота на высокой скорости. По подсчётам разра­ботчиков, их решение улучшает устойчи­вость автомобиля на 35% на прямой и на 30% — в поворотах.

  • Разработчики указывают, что их система может использо­ваться на любом виде транспорта, от обычного хэтчбека до беспи­лотника. Однако перспектив серийного примене­ния такого решения пока не озвучивают.

  • О борьбе с последствиями дождя думают и в Tesla. Компания собирается оснастить серийную версию суперкара Roadster инноваци­онным стекло­очистителем, который сможет убирать воду почти со 100% площади лобового стекла.

Сталкивались с аквапланированием?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение