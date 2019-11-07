Из пикапа Ford сделали карбоновый дом на колёсах за 700 000 долларов

EarthRoamer LTi собран на базе пикапа Ford F-550 Super Duty. Карбоновая надстройка, по сравнению с другими видами композитов, не только уменьшает вес, но и заметно увеличивает жёсткость конструкции. И это важно, ведь кемпер подготовлен для покорения бездорожья — у него внедорожные колёса, силовой бампер со встроенной лебёдкой и дополнительное освещение.

В жилом модуле EarthRoamer LTi можно найти кухню с холодильником, плитой, духовкой и раковиной, душевую с туалетом и несколько диванов. В зависимости от конфигурации отсек имеет от трёх до шести пассажир­ских мест и от трёх до четырёх спальных мест.