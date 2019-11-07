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Из пикапа Ford сделали карбоновый дом на колёсах за 700 000 долларов

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Николай Андреев

Американская фирма EarthRoamer, которая занимается созданием кемперов из пикапов и внедорожников, представила новую модель под названием LTi. Главная фишка модели — корпус жилого отсека, целиком выполненный из углепластика.

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  • EarthRoamer LTi собран на базе пикапа Ford F-550 Super Duty. Карбоновая надстройка, по сравнению с другими видами композитов, не только уменьшает вес, но и заметно увеличивает жёсткость конструкции. И это важно, ведь кемпер подготовлен для покорения бездорожья — у него внедорожные колёса, силовой бампер со встроенной лебёдкой и дополнительное освещение.

  • В жилом модуле EarthRoamer LTi можно найти кухню с холодильником, плитой, духовкой и раковиной, душевую с туалетом и несколько диванов. В зависимости от конфигурации отсек имеет от трёх до шести пассажир­ских мест и от трёх до четырёх спальных мест.

  • Кемпер оснащён 6,7-литровым турбодизельным V8 мощностью 335 л.с. (1017 Н·м), десятиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Для проживания вдали от цивилизации предусмотрены топливный бак на 432 литра, автономный дизельный генератор, резервуар для чистой воды объёмом 455 литров, блок батарей ёмкостью 11 кВт·ч и 1320-ваттная солнечная панель в крыше.

Стоимость EarthRoamer LTi составляет 590 000 – 700 000 долларов (37,7–44,7 миллиона рублей), в зависимости от оснащения. Ждать своей машины клиентам придётся около восьми месяцев после размещения заказа.

Что плохо в EarthRoamer LTi?

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