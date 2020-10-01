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Посмотрите на суперпродвинутый дом на колёсах от EarthCruiser

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Борис Закиров

Американская компания EarthCruiser, производящая дома на колёсах на базе различных грузовиков и пикапов, представила новый кемпер со стеклянной крышей под названием Terranova. Внутри него есть спальня с двумя кроватями, кухня и ванная.

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  • Установить такой жилой модуль можно на пикапы Chevrolet Silverado 3500, Ford F-350, GMC Sierra 3500 или Ram 3500 (на иллюстрации). Корпус кемпера выполнен из стекловолокна и высокопрочного пластика.

  • Внутри Terranova, помимо двух спальных мест, имеются кухня с обеденной зоной и скамейками с кожаной подушкой, раковина, плита, холодильник и отдельная ванная с туалетом, раковиной и душем. В крышу модуля вмонтированы вентилятор и восемь окон.

  • В качестве опции можно заказать панель с солнечными батареями, кондиционер, внешний душ и дополнительные отсеки для хранения вещей.

  • Цена Terranova пока неизвестна, но схожий по размеру модуль EXD компания предлагает по цене от 220 до 265 тысяч долларов (от 17,3 до 20,8 миллиона рублей).

Пикап с жилым модулем или настоящий дом за такие деньги?

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