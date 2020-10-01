Посмотрите на суперпродвинутый дом на колёсах от EarthCruiser
Борис Закиров
Американская компания EarthCruiser, производящая дома на колёсах на базе различных грузовиков и пикапов, представила новый кемпер со стеклянной крышей под названием Terranova. Внутри него есть спальня с двумя кроватями, кухня и ванная.
Установить такой жилой модуль можно на пикапы Chevrolet Silverado 3500, Ford F-350, GMC Sierra 3500 или Ram 3500 (на иллюстрации). Корпус кемпера выполнен из стекловолокна и высокопрочного пластика.
Внутри Terranova, помимо двух спальных мест, имеются кухня с обеденной зоной и скамейками с кожаной подушкой, раковина, плита, холодильник и отдельная ванная с туалетом, раковиной и душем. В крышу модуля вмонтированы вентилятор и восемь окон.
В качестве опции можно заказать панель с солнечными батареями, кондиционер, внешний душ и дополнительные отсеки для хранения вещей.
Цена Terranova пока неизвестна, но схожий по размеру модуль EXD компания предлагает по цене от 220 до 265 тысяч долларов (от 17,3 до 20,8 миллиона рублей).