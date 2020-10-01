Посмотрите на суперпродвинутый дом на колёсах от EarthCruiser

Установить такой жилой модуль можно на пикапы Chevrolet Silverado 3500, Ford F-350, GMC Sierra 3500 или Ram 3500 (на иллюстрации). Корпус кемпера выполнен из стекловолокна и высокопрочного пластика.

Внутри Terranova, помимо двух спальных мест, имеются кухня с обеденной зоной и скамейками с кожаной подушкой, раковина, плита, холодильник и отдельная ванная с туалетом, раковиной и душем. В крышу модуля вмонтированы вентилятор и восемь окон.

В качестве опции можно заказать панель с солнечными батареями, кондиционер, внешний душ и дополнительные отсеки для хранения вещей.