Единая автоматизированная система техосмотра заработает в России 1 марта
Дмитрий Елизаров
Российское МВД назначило дату запуска в эксплуатацию единой автоматизированной системы техосмотра. Как сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа министерства, к которому агентство получило доступ, по новым правилам система заработает 1 марта. Все сведения о техосмотре переведут в электронный вид.
Идентификатором для данных о результатах техосмотров станут номер диагностической карты или один из номеров автомобиля — скажем, номера кузова или шасси.
Доступ к системе откроют как представителям ГИБДД на федеральном и региональном уровнях, так и страховому сообществу — данными о техосмотре инспекторы ГИБДД смогут обмениваться со страховыми компаниями, которым понадобится номер диагностической карты для оформления полиса ОСАГО.
Доработка единой автоматизированной системы проводится в рамках реформы техосмотра в целом, которая, в свою очередь, призвана стать барьером для торговли диагностическими картами. Эти документы будут оформляться в электронном виде и подтверждаться цифровыми подписями проводивших осмотр экспертов.
Обязательным элементом осмотра станет фотографирование автомобиля до и после процедуры, причём фотографии должны включать в себя геометки. Контролировать будут и количество оформленных в течение рабочего дня документов. Оно должно совпадать с пропускной способностью пункта техосмотра. За отсутствие диагностической карты планируется штрафовать на 2000 рублей, причём правом вычислять автомобили, не прошедшие техосмотр, наделят автоматические дорожные камеры. А у инспекторов ГИБДД может появиться возможность приостанавливать действие уже выписанных диагностических карт.