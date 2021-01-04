Единая автоматизированная система техосмотра заработает в России 1 марта

Российское МВД назначило дату запуска в эксплуатацию единой автомати­зированной системы техосмотра. Как сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа мини­стерства, к которому агентство получило доступ, по новым правилам система заработает 1 марта. Все сведения о техосмотре переведут в электронный вид.

Идентификатором для данных о результатах техосмотров станут номер диагно­стической карты или один из номеров авто­мобиля — скажем, номера кузова или шасси.

Доступ к системе откроют как представи­телям ГИБДД на федеральном и региональ­ном уровнях, так и страховому сообществу — данными о техосмотре инспекторы ГИБДД смогут обмени­ваться со страховыми компа­ниями, которым понадобится номер диагно­стической карты для оформ­ления полиса ОСАГО.

Доработка единой автоматизиро­ванной системы проводится в рамках реформы техосмотра в целом, которая, в свою очередь, призвана стать барьером для торговли диагно­стиче­скими картами. Эти документы будут оформ­ляться в электронном виде и подтверждаться цифровыми подписями прово­дивших осмотр экспертов.