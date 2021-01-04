Названа дата премьеры ещё одного электрического Хаммера

Единая автоматизированная система техосмотра заработает в России 1 марта

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Дмитрий Елизаров

Российское МВД назначило дату запуска в эксплуатацию единой автомати­зированной системы техосмотра. Как сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа мини­стерства, к которому агентство получило доступ, по новым правилам система заработает 1 марта. Все сведения о техосмотре переведут в электронный вид.

  • Идентификатором для данных о результатах техосмотров станут номер диагно­стической карты или один из номеров авто­мобиля — скажем, номера кузова или шасси.

  • Доступ к системе откроют как представи­телям ГИБДД на федеральном и региональ­ном уровнях, так и страховому сообществу — данными о техосмотре инспекторы ГИБДД смогут обмени­ваться со страховыми компа­ниями, которым понадобится номер диагно­стической карты для оформ­ления полиса ОСАГО.

  • Доработка единой автоматизиро­ванной системы проводится в рамках реформы техосмотра в целом, которая, в свою очередь, призвана стать барьером для торговли диагно­стиче­скими картами. Эти документы будут оформ­ляться в электронном виде и подтверждаться цифровыми подписями прово­дивших осмотр экспертов.

  • Обязательным элементом осмотра станет фото­графи­рование авто­мобиля до и после процедуры, причём фото­графии должны включать в себя геометки. Контроли­ровать будут и количество оформ­ленных в течение рабочего дня документов. Оно должно совпадать с пропускной способ­ностью пункта техосмотра. За отсутствие диагно­стической карты планируется штрафовать на 2000 рублей, причём правом вычислять автомобили, не прошедшие техосмотр, наделят автомати­ческие дорожные камеры. А у инспекторов ГИБДД может появиться возмож­ность приостанав­ливать действие уже выпи­санных диагности­ческих карт.

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