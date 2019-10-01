Кроме шуток: продаётся гигантский боевой робот с мотором от Корвета
Николай Андреев
Калифорнийская компания Megabot, которая занимается созданием роботов для участия в специальных боях, решила продать своё самое крутое творение под названием Eagle Prime. Объявление выставлено на онлайн-аукционе eBay.
Высота Eagle Prime достигает 4,9 метра, а масса – около 15 тонн. Робот умеет ездить на гусеницах, приседать, стрелять и захватывать предметы огромной металлической клешнёй, а в движение всё это хозяйство приводится 436-сильным V8 от Chevrolet Corvette. Также предусмотрены сменные насадки в виде ковша и сверла. Управляется огромный монстр изнутри при помощи человека.
Робот поучаствовал лишь в нескольких боях, после чего компания Megabot обанкротилась из-за малого интереса к подобным шоу и была вынуждена выставить имущество на продажу. По словам создателей, у Eagle Prime есть проблемы с гусеницами, на ремонт которых нужно потратить 7000 долларов (457 тысяч рублей), а каждые четыре часа появляется течь в гидравлической системе.
На создание Eagle Prime в Megabot потратили 2,5 миллиона долларов (162,8 миллиона рублей), а текущая ставка на аукционе составляет 170 700 долларов (11,08 миллиона рублей).