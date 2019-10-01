Кроме шуток: продаётся гигантский боевой робот с мотором от Корвета

Высота Eagle Prime достигает 4,9 метра, а масса – около 15 тонн. Робот умеет ездить на гусеницах, приседать, стрелять и захватывать предметы огромной металли­ческой клешнёй, а в движение всё это хозяй­ство приводится 436-сильным V8 от Chevrolet Corvette. Также преду­смотрены сменные насадки в виде ковша и сверла. Управ­ляется огромный монстр изнутри при помощи человека.

Робот поучаствовал лишь в нескольких боях, после чего компания Megabot обанкро­тилась из-за малого интереса к подобным шоу и была вынуждена выставить имущество на продажу. По словам создателей, у Eagle Prime есть проблемы с гусеницами, на ремонт которых нужно потратить 7000 долларов (457 тысяч рублей), а каждые четыре часа появляется течь в гидрав­лической системе.