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Кроме шуток: продаётся гигантский боевой робот с мотором от Корвета

Новости

Николай Андреев

Калифорнийская компания Megabot, которая занима­ется созданием роботов для участия в специальных боях, решила продать своё самое крутое творение под назва­нием Eagle Prime. Объявление выставлено на онлайн-аукционе eBay

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  • Высота Eagle Prime достигает 4,9 метра, а масса – около 15 тонн. Робот умеет ездить на гусеницах, приседать, стрелять и захватывать предметы огромной металли­ческой клешнёй, а в движение всё это хозяй­ство приводится 436-сильным V8 от Chevrolet Corvette. Также преду­смотрены сменные насадки в виде ковша и сверла. Управ­ляется огромный монстр изнутри при помощи человека.

  • Робот поучаствовал лишь в нескольких боях, после чего компания Megabot обанкро­тилась из-за малого интереса к подобным шоу и была вынуждена выставить имущество на продажу. По словам создателей, у Eagle Prime есть проблемы с гусеницами, на ремонт которых нужно потратить 7000 долларов (457 тысяч рублей), а каждые четыре часа появляется течь в гидрав­лической системе.

  • На создание Eagle Prime в Megabot потратили 2,5 миллиона долларов (162,8 миллиона рублей), а текущая ставка на аукционе составляет 170 700 долларов (11,08 миллиона рублей).

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