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Фотографии Suzuki Jimny, после которых вам захочется в путешествие по бездорожью. Фотопост

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Константин Новацкий

Коротышу Jimny нечего доказывать крупным хищникам от мира оффроуда. А уж модель последнего поколения — квадратная, но миловидная — и вовсе удостоилась прозвища «карманный Гелик». И дело не только в схожем дизайне, но и в таланте преодолевать грязь и косогоры, полагаясь на проверенные временем агрегаты. Короче говоря, на бездорожье Джимник хорош. 

И для того, чтобы убедиться в талантах модели, необязательно садиться за её руль! Просто посмотрите на фотографии Джимни в его естественной среде обитания, сделанные в разных концах света! На них — весь задор полноприводной машинки, которую уважают и матёрые джиперы, и городские модники.

Фотографии: Yannick Fränkel

Фотографии: Tomasz Szczeciński

Фотографии: geordiejimny.com

Фотографии: Roam Overlanding

Фотографии: Manuel Chinchilla

Фотографии: Человек Кремень

Фотографии: Pinterest

Фотографии: Delta

Фотографии: Tomasz Szczeciński

Впечатляющие фотографии, не правда ли? Тоже захотели себе Suzuki Jimny после их просмотра? Компактных внедорожников очень много на Авто.ру. Смотрите!

Для вас Suzuki Jimny — это…

Фото на обложке: Vladyslav Sheremetiev

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