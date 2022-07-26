Фотографии Suzuki Jimny, после которых вам захочется в путешествие по бездорожью. Фотопост

Коротышу Jimny нечего доказывать крупным хищникам от мира оффроуда. А уж модель последнего поколения — квадратная, но миловидная — и вовсе удостоилась прозвища «карманный Гелик». И дело не только в схожем дизайне, но и в таланте преодолевать грязь и косогоры, полагаясь на проверенные временем агрегаты. Короче говоря, на бездорожье Джимник хорош.

И для того, чтобы убедиться в талантах модели, необязательно садиться за её руль! Просто посмотрите на фотографии Джимни в его естественной среде обитания, сделанные в разных концах света! На них — весь задор полноприводной машинки, которую уважают и матёрые джиперы, и городские модники.