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Джеймс Мэй попал в аварию на 121 км/ч. С ним всё в порядке
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Кирилл Малышев

Ещё в марте на съёмах шоу Grand Tour произошёл серьёзный инцидент: Джеймс Мэй попал в аварию на высокой скорости. Сейчас с ведущим уже всё в порядке, пишет The Sun.

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  • Один из эпизодов пятого сезона Grand Tour снимали на заброшенной военно-морской базе в Норвегии. Трюк  представлял собой гонку в узком каменном тоннеле. Освещение в нём загоралось только в момент проезда автомобилей, что оставляло мало времени на реакцию.
  • Mitsubishi Lancer  Evo VIII под управлением Мэя врезался в стену на скорости около 121 км/ч. Ведущий сломал ребро и сильно ударился головой. Кровь остановили на месте, а в больнице провели сканирование мозга. Сейчас он уже полностью вернулся к работе.

В конце прошлого года шоу Grand Tour выпустило специальную серию, посвящённую французскому автопрому. В шоу не обошлось без юмора, разбитых машин и необычных трюков. Дата выпуска пятого сезона, который сейчас снимается, пока не названа.

Смотрите Grand Tour?

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