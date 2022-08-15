Джеймс Мэй попал в аварию на 121 км/ч. С ним всё в порядке

Mitsubishi

Lancer

Evo

VIII

под управлением Мэя врезался в стену на скорости около 121 км/ч. Ведущий сломал ребро и сильно ударился головой. Кровь остановили на месте, а в больнице провели сканирование мозга. Сейчас он уже полностью вернулся к работе.