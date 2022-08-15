Джеймс Мэй попал в аварию на 121 км/ч. С ним всё в порядке

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Кирилл Малышев
Ещё в марте на съёмах шоу Grand Tour произошёл серьёзный инцидент: Джеймс Мэй попал в аварию на высокой скорости. Сейчас с ведущим уже всё в порядке, пишет The Sun.
В конце прошлого года шоу Grand Tour выпустило специальную серию, посвящённую французскому автопрому. В шоу не обошлось без юмора, разбитых машин и необычных трюков. Дата выпуска пятого сезона, который сейчас снимается, пока не названа.