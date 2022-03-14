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Джереми Кларксон попал в ловушку в Maserati MC20: он не мог открыть дверь изнутри

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Дмитрий Елизаров

Известный британский телеведущий и колумнист Джереми Кларксон заявил, что целый час не мог выбраться из нового суперкара Maserati MC20, на котором он приехал в ресторан. Об этом он пишет в своей колонке для Sunday Times, уточняя, что проблема состояла в неочевидной эргономике автомобиля. Однако в целом о суперкаре Кларксон отозвался положительно.

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  • Джереми утверждает, что отправился на Maserati MC20 со своей коллегой Лизой Хоган в ресторан на ужин — автомобиль ему достался для поездки как отраслевому журналисту. Прибыв на парковку, Кларксон сначала очень долго не мог отыскать ручку открывания двери изнутри: «Ни один из нас не мог найти ничего, что напоминало бы её хотя бы отдалённо».
  • В итоге оказалось, что изнутри дверной замок разблокируется нажатием небольшой кнопки, которую Кларксон нашёл только при свете фонарика своего телефона. Тем не менее, выйдя из машины, ему пришлось очень быстро вернуться обратно, так как купе просто начало скатываться. А чтобы выяснить, как перевести MC20 в парковочное положение, Джереми был вынужден позвонить в техподдержку.
  • Тем не менее, в целом о новом купе Maserati Джереми Кларксон отозвался положительно, отметив его более приятные комфорт, ходовые качества и внешность по сравнению с конкурентами.

Суперкар компания представила ещё осенью позапрошлого года. Maserati MC20 оснащается специально разработанным V6 объёмом 3,0 литра, который развивает 630 л.с. и способен разогнать купе до 100 км/ч за 2,9 секунды. В ближайшем будущем у суперкара появится открытая версия, первые изображения которой Maserati уже опубликовала.

Доверяете мнению Джереми Кларксона?

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