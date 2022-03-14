Джереми Кларксон попал в ловушку в Maserati MC20: он не мог открыть дверь изнутри

Джереми утверждает, что отправился на Maserati MC20 со своей

коллегой

Лизой Хоган в ресторан на ужин — автомобиль ему достался для поездки как отраслевому журналисту. Прибыв на парковку, Кларксон сначала очень долго не мог отыскать ручку открывания двери изнутри: «Ни один из нас не мог найти ничего, что напоминало бы её хотя бы отдалённо».