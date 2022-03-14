Джереми Кларксон попал в ловушку в Maserati MC20: он не мог открыть дверь изнутри

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Дмитрий Елизаров
Известный британский телеведущий и колумнист Джереми Кларксон заявил, что целый час не мог выбраться из нового суперкара Maserati MC20, на котором он приехал в ресторан. Об этом он пишет в своей колонке для Sunday Times, уточняя, что проблема состояла в неочевидной эргономике автомобиля. Однако в целом о суперкаре Кларксон отозвался положительно.
Суперкар компания представила ещё осенью позапрошлого года. Maserati MC20 оснащается специально разработанным V6 объёмом 3,0 литра, который развивает 630 л.с. и способен разогнать купе до 100 км/ч за 2,9 секунды. В ближайшем будущем у суперкара появится открытая версия, первые изображения которой Maserati уже опубликовала.