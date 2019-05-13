Производитель пылесосов выпустит электрокроссовер

По данным издания Autocar, основой для автомобиля станет фирменная «платформа-скейтборд» с электромоторами на каждой оси и самовыравнивающейся адаптивной подвеской с возможностью регулировки дорожного просвета. Максимальный клиренс составит около 280 миллиметров.

Длина электромобиля Dyson — около пяти метров, колёсная база — 3300 миллиметров, а высота — 1650 миллиметров. Автомобиль получит огромные колёсные диски — диаметром 23 или 24 дюйма.

Кузов электрокроссовера сделают из алюминия, а в салоне установят три ряда сидений, причём два последних будут выше первого, для лучшей обзорности. Дизайн интерьера выполнят в фирменном минималистичном стиле.

Первоначально предполагалось, что первый электромобиль Dyson представят в 2020 году, но дата премьеры сдвинулась на год из-за технических трудностей — в результате первые электрокроссоверы получат не особые твёрдотельные аккумуляторы, а стандартные батареи с жидким электролитом.

В прошлом году началось строительство завода в Сингапуре, где у компании уже налажено производство электродвигателей для пылесосов и вентиляторов.