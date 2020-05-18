Производитель пылесосов показал, каким мог бы быть «убийца» Tesla
Николай Андреев
Первым автомобилем Dyson должен был стать электрический семиместный кроссовер, который носил временный индекс N526. Длина полноразмерного макета составляет пять метров, ширина — два метра, а высота — 1,7 метра. Для улучшения аэродинамики лобовое стекло наклонено сильнее, чем на моделях Ferrari, приборная панель представлена только в виде проекционного дисплея, а особые сиденья позволяют избежать болей в пояснице.
Таинственный ходовой прототип кроссовера Dyson, на котором ездил сам Джеймс, имеет два 272-сильных электромотора, по одному на каждой оси. Совокупная мощность составляет 543 л.с. (650 Н·м). На разгон до
100 км/чу 2600-килограммового электромобиля уходит 4,8 секунды, максимальная скорость ограничена 200 километрами в час.
Главной фишкой будущего электрокроссовера должен был стать твердотельный аккумулятор, который обеспечивал бы запас хода в 960 километров — это лучший показатель в индустрии. Как заявил Дайсон, такую дальность хода можно было получить при движении зимой на скорости
110 км/чс включенным обогревом и аудиосистемой.
Проект создания первого автомобиля Dyson закрыли
из-заего нежизнеспособности в коммерческом плане. Без получения прибыли его пришлось бы продавать минимум за 150 000 фунтов стерлингов (13,4 миллиона рублей), что гораздо больше, чем просят за главного конкурента — Tesla Model X.
Автомобильное подразделение Dyson продолжает заниматься созданием серийного твердотельного аккумулятора, который планируется использовать в бытовой технике компании и продавать другим компаниям. Также в отделе идёт работа над искусственным интеллектом и алгоритмами машинного обучения.