Производитель пылесосов показал, каким мог бы быть «убийца» Tesla

Первым автомобилем Dyson должен был стать электриче­ский семи­местный кроссовер, который носил временный индекс N526. Длина полно­размерного макета составляет пять метров, ширина — два метра, а высота — 1,7 метра. Для улучшения аэро­динамики лобовое стекло наклонено сильнее, чем на моделях Ferrari, приборная панель пред­ставлена только в виде проекци­онного дисплея, а особые сиденья позволяют избежать болей в пояснице.

Таинственный ходовой прототип кроссовера Dyson, на котором ездил сам Джеймс, имеет два 272-сильных электро­мотора, по одному на каждой оси. Совокупная мощность составляет 543 л.с. (650 Н·м). На разгон до 100 км/ч у 2600-кило­граммо­вого электро­мобиля уходит 4,8 секунды, максимальная скорость ограничена 200 километрами в час.

Главной фишкой будущего электрокроссовера должен был стать твердо­тельный аккуму­лятор, который обеспечивал бы запас хода в 960 километров — это лучший показатель в индустрии. Как заявил Дайсон, такую дальность хода можно было получить при движении зимой на скорости 110 км/ч с включенным обогревом и аудиосистемой.

Проект создания первого автомобиля Dyson закрыли из-за его нежизне­способности в коммер­ческом плане. Без получения прибыли его пришлось бы продавать минимум за 150 000 фунтов стерлингов (13,4 миллиона рублей), что гораздо больше, чем просят за главного конкурента — Tesla Model X.