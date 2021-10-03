Рули Али: китайские электрокары с Alibaba по цене велосипеда

Константин Новацкий
Мы уже привыкли искать на китайских сайтах простые, доступные и полезные в быту предметы. Белоснежный зарядный кабель или кожаная сумка с Алиэкспресса выглядят точь-в-точь как брендовые, а стоят дешевле. А что насчёт электрических автомобилей? Можно ли заказать их на китайском маркетплейсе (спойлер: за рубежом так и делают)? Мы решили разобраться в этом и нашли самые доступные варианты.
Одной из наиболее симпатичных и вместительных находок на Alibaba можно назвать полностью электрический ситикар от ChangLi. Модель 2020 года выпуска оценивается примерно в 160 тысяч рублей. У неё пять дверей, пять посадочных мест и грузоподъёмность в полтонны.
Внешне 2,4-метровый ChangLi напоминает миниатюрные кроссоверы: на фото электрокар украшен брутальным обвесом, дополнен «кенгурятниками» и оснащён пластиковым кофром для запасного колеса на багажной двери.
В движение автомобиль приводится с помощью полуторакиловаттного (2 л.с.) электродвигателя, а максимальная скорость, заявленная на сайте, составляет 56 километров в час. Что касается времени зарядки, то «севший» электрокар должен провести у розетки от семи до десяти часов.
Стильная внешность и уже узнаваемый дизайн-язык ChangLi могут быть доступнее на целых 22 тысячи (138 тысяч рублей), если вместо кроссовера выбрать пассажирский пикап с откидным бортом. Украшенная массивной радиаторной решёткой и шильдиками GMC покупка будет напоминать о полноразмерной американской модели Sierra, но при этом сможет вписываться в узкие проезды и парковаться в тесных переулках.
Судя по описанию, 3,5-метровый (1,35 метра в ширину) заднеприводный пикап способен взять на борт четырёх человек и умеренное количество поклажи (литраж багажника не указан), а благодаря 1,5-киловаттному мотору максимальная скорость достигает 45 километров в час. После трудного дня свинцово-кислотный аккумулятор машинки необходимо поставить на зарядку, которая займёт до десяти часов.
Любителям ярких оттенков понравится цветовая гамма автомобиля, включающая розовый цвет. Во всяком случае, строгие модели GMC в таком варианте недоступны.
Впрочем, по-настоящему выгодным предложением на Alibaba можно назвать 1,6-сильный микрокар из Цзянсу. Узкий как скутер (всего 970 миллиметров) хэтчбек оценён в 1800 долларов (131 000 рублей) и снабжён двухдверным кузовом и трансформируемым салоном на троих.
Ввиду полного отсутствия багажника третьей двери у автомобиля нет, однако для перевозки длинномеров (например, лопаты или лыж) можно задействовать поднимающееся заднее окно. Опционально в крыше устанавливается прозрачный люк, но открываться он будет на небольшой угол, обеспечивая приток свежего воздуха.
Больше комфорта и стиля можно получить за дополнительные деньги. Если судить по описанию на сайте, то электрокар можно оснастить кондиционером и примитивной противоугонной системой, облагородить автомобильной «баранкой» (взамен мотоциклетного руля) и электронным щитком приборов, доукомплектовать камерой заднего вида, «музыкой» и защитными дугами на бамперах. Кроме того, возможен выбор из девяти цветов, включая комбинации красного с белым и белого с голубым.
Примерно в ту же сумму — около 130 тысяч рублей — оценивается необычного вида модель из Чжэцзяна. При мощности мотора в 3,5 лошадиных силы автомобильчик способен развивать до 40 километров в час, карабкаться на 12-градусные подъёмы и проезжать до 66 километров на одной зарядке.
Кузов, больше похожий на гигантский гоночный шлем, скрывает простецкий салон, в котором однако, могут устроиться до трёх человек, включая водителя. А за доплату компания обещает «кастомизацию». Судя по фото, речь идёт об установке автомобильной рулевой колонки (от упора до упора баранка будет вращаться на 27 градусов) и защитных дуг по периметру машины. Выбор цвета также предусмотрен.
В обмен на 835 долларов или 61 тысячу рублей можно стать владельцем ещё более доступного автомобиля от Chang Li. Правда, колёс будет всего три, поворачиваться из которых может только одно.
В остальном электрический трицикл максимально приближен к городским микролитражкам: у него закрытый кузов (с наклейками «Forever» и «Fashion»), большой «дворник» на лобовом стекле, привычная автомобильная светотехника и широкие двери, через которые удобно проникать на задний ряд.
Правда, узкий диванчик в данном случае — единственное место, на котором могут располагаться пассажиры. Простенькое центральное кресло впереди отведено для водителя, что частично роднит компоновку салона Chang Li с... суперкаром McLaren F1. А если без шуток, то осталось указать мощность и время зарядки дешёвой электрорикши: мотор XiLiHong развивает 800 Ватт (1,1 лошадиной силы), а зарядить машинку «до полного» получится примерно за восемь с половиной часов.
Описание этого «аналога» Renault Twizy на Alibaba говорит само за себя: «дешёвый мини-электрокар хорошего качества». Вторую часть лаконичного предложения будет проверять уже владелец, а насчёт первой сомневаться не стоит: 1,3-сильный ситикар ну очень дёшев. Если действовать сообща и брать эту модель оптом, то стоимость одного китайского хэтчбека может снизиться до 100 долларов — до семи с небольшим тысяч рублей!
При этом речь идёт не о пластмассовой игрушке для трёхлетнего ребёнка, а о полноценном транспорте, которым может пользоваться взрослый человек. Запас хода, заявленный в описании, достигает 60 километров, а максимальная скорость электрокара составляет 40 километров в час.
Аналогии с «самой маленькой машиной на свете» — британским микрокаром Peel P50 — напрашиваются сами собой. В сравнении со стареньким Peel, современный 100-долларовый аппарат с Alibaba заметно длиннее (2,1 метра против 1,3) и ощутимо выше (1,5 метра против 1,2 у P50). Однако китайская «букашка» у́же британской, что даёт больше возможностей на тесных улицах. К тому же за счёт электромотора Q2 может использоваться в особо чистых районах и парковых зонах.