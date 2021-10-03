Рули Али: китайские электрокары с Alibaba по цене велосипеда

Одной из наиболее симпатичных и вместительных находок на Alibaba можно назвать полностью электрический ситикар от ChangLi. Модель 2020 года выпуска оценивается примерно в 160 тысяч рублей. У неё пять дверей, пять посадочных мест и грузоподъёмность в полтонны.

Внешне 2,4-метровый ChangLi напоминает миниатюрные кроссоверы: на фото электрокар украшен брутальным обвесом, дополнен «кенгурятниками» и оснащён пластиковым кофром для запасного колеса на багажной двери.

В движение автомобиль приводится с помощью полутора­кило­ваттного (2 л.с.) электро­двигателя, а максимальная скорость, заявленная на сайте, составляет 56 километров в час. Что касается времени зарядки, то «севший» электрокар должен провести у розетки от семи до десяти часов.