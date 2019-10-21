Россияне теряют интерес к дизельным машинам

По данным Авто.ру, в сентябре 2019 года в отделениях ГИБДД было зарегистрировано 123,9 тысячи новых «легковушек». Среди них 10,5 тысячи машин работают на дизельном топливе — это на 14% меньше, чем год назад. Всего по итогам трёх кварталов 2019 года спрос на них оказался на 5,7% хуже, чем в январе-сентябре 2018 года: зарегистрировано 87,6 тысячи единиц.

Самой популярной моделью среди новых «дизелей» остаётся Toyota Land Cruiser Prado: 953 автомобиля за месяц (плюс 27,9%). Почти вдвое меньше — у Kia Sorento: 500 автомобилей и рекордное для рейтинга падение на 40,3%. Замыкает тройку лидеров Hyundai Santa Fe: 464 автомобиля и минус 19,6%.

Четвёртое и пятое места заняли Skoda Kodiaq и Renault Duster с результатами 450 (минус 14,3%) и 445 (минус 27,8%) автомобилей соответ­ственно. Ещё на 10 зареги­стриро­ванных «дизелей» меньше у Mitsubishi Pajero Sport (минус 15,2%). На седьмом месте рейтинга — флагманский Toyota Land Cruiser 200: внедорожник выбрали 414 клиентов (минус 37,7%).