Старый Hyundai попытались запустить в космос 70 килограммами динамита

Финны с YouTube-канала Beyond the press решили вывести Hyundai Getz на орбиту, используя 70 кило­граммов динамита. Для стартовой площадки они выбрали поляну в лесу, а сам автомобиль декори­ровали крыльями и раскрасили его как машину доставщика пиццы и такси одновременно.

Блогеры заложили взрывчатку на два метра под землёй, засыпали яму и установили авто­мобиль передом вверх. Спустя шесть часов подготовки был дан старт, но миссия по доставке пиццы в космос провали­лась, а остатки Hyundai Getz разбросало по всему лесу.