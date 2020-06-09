Старый Hyundai попытались запустить в космос 70 килограммами динамита

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Блогеры залили в дорогущий пикап 6 тонн жидкого бетона
В российских тоннелях разрешат перестраиваться
Николай Андреев
Финны с YouTube-канала Beyond the press решили вывести Hyundai Getz на орбиту, используя 70 килограммов динамита. Для стартовой площадки они выбрали поляну в лесу, а сам автомобиль декорировали крыльями и раскрасили его как машину доставщика пиццы и такси одновременно.
Блогеры заложили взрывчатку на два метра под землёй, засыпали яму и установили автомобиль передом вверх. Спустя шесть часов подготовки был дан старт, но миссия по доставке пиццы в космос провалилась, а остатки Hyundai Getz разбросало по всему лесу.