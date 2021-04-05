В России появятся «динамические» знаки ограничения скорости: за превышение будут штрафовать
Дмитрий Елизаров
На российских магистралях могут ввести в действие новую технологию изменения скоростных ограничений в зависимости от погоды. При этом, как пишет Autonews, за такое превышение скорости тоже будут штрафовать — как и ранее, при помощи автоматических камер, но их планируется усовершенствовать.
В большинстве случаев установленные для конкретных участков дорог скоростные лимиты остаются неизменными даже при ухудшении погодных условий: водителей лишь предупреждают о возможных сложностях. При этом в России уже начали тестировать систему, позволяющую оперативно изменять эти ограничения.
Компания «Технологии распознавания» предлагает ввести в действие электронные знаки переменной информации. С их помощью можно будет информировать водителей, к примеру, о снижении скоростного лимита со 110 до
90 км/чили с 90 до 70 км/ч— если на дороге образовались туман или гололедица.
Требования таких динамических знаков планируется сделать такими же обязательными, как и в случае с обычными. При этом традиционные комплексы автоматической фиксации компания предлагает дополнить ещё несколькими камерами — они смогли бы фотографировать автомобили на подъезде к знакам таким образом, чтобы был виден как номер машины, так и действующее в данный момент ограничение. Дополнение вводится для фиксации конкретного скоростного лимита, чтобы ГИБДД могла доказать последующее нарушение — если оно произойдёт.
По мнению авторов разработки, такие динамические знаки, адаптирующие ограничения к конкретным дорожным условиям, в будущем могут стать частью так называемой интеллектуальной транспортной системы. Однако когда именно планируется начать внедрение новинки, пока не уточняется.
Ранее Минтранс предлагал ограничить скорость для СИМ — средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколёса и т.п.) на
25 км/ч.