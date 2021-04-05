В России появятся «динамические» знаки ограничения скорости: за превышение будут штрафовать

На российских магистралях могут ввести в действие новую техно­логию изменения скоростных ограни­чений в зависимости от погоды. При этом, как пишет Autonews, за такое превышение скорости тоже будут штрафовать — как и ранее, при помощи автоматических камер, но их планируется усовер­шенствовать.

В большинстве случаев установленные для конкретных участков дорог скоростные лимиты остаются неизменными даже при ухудшении погодных условий: водителей лишь преду­преждают о возможных сложностях. При этом в России уже начали тестировать систему, позволяющую оперативно изменять эти ограничения.

Компания «Технологии распознавания» предлагает ввести в действие электронные знаки переменной информации. С их помощью можно будет информиро­вать водителей, к примеру, о снижении скоростного лимита со 110 до 90 км/ч или с 90 до 70 км/ч — если на дороге образовались туман или гололедица.

Требования таких динамических знаков плани­руется сделать такими же обязатель­ными, как и в случае с обычными. При этом традици­онные комплексы автомати­ческой фиксации компания предлагает дополнить ещё несколькими камерами — они смогли бы фото­графировать авто­мобили на подъезде к знакам таким образом, чтобы был виден как номер машины, так и действующее в данный момент ограни­чение. Дополнение вводится для фиксации конкретного скоро­стного лимита, чтобы ГИБДД могла доказать последующее нарушение — если оно произойдёт.

По мнению авторов разработки, такие динами­ческие знаки, адапти­рующие ограни­чения к конкретным дорожным условиям, в будущем могут стать частью так называемой интеллекту­альной транспортной системы. Однако когда именно планируется начать внедрение новинки, пока не уточняется.