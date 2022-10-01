ВАЗ-Э1101: как появился двуликий предок «восьмёрки»

Ещё во время переговоров с представителями Fiat о выборе базовой модели для выпуска в Тольятти, советская сторона не раз и не два интересовалась более современными нежели 124-я модель разработками Турина. Наши, конечно, подозревали, что самое вкусное итальянцы приберегли для себя.

Европейский автопром в середине 1960-х стремительно менялся. Всё больше брендов обращались к переднеприводной компоновке и модно-практичному форм-фактору хэтчбека. Заднеприводной Fiat 124 в кузове «классический седан» в тот момент уже выглядел слегка устаревшим. Но настойчивые расспросы ни к чему не привели. Итальянцы не выдали главную военную тайну, хотя, конечно, вовсю работали над переднеприводной моделью — и серийный Fiat 128 дебютировал в 1969-м.