ВАЗ-Э1101: как появился двуликий предок «восьмёрки»

Михаил Медведев
Даже школьники знают, что первые «Жигули» — это лицензионная и основательно переработанная версия итальянского Fiat 124. А с какой иномарки «срисовали» первый переднеприводной хэтчбек из Тольятти? И нет, мы сейчас вообще-то не про «восьмёрку». Рубрика «Старые, но не бесполезные» переносится на полвека назад, чтобы вспомнить историю ВАЗ-Э1101, также известного под именем «Чебурашка».
Ещё во время переговоров с представителями Fiat о выборе базовой модели для выпуска в Тольятти, советская сторона не раз и не два интересовалась более современными нежели 124-я модель разработками Турина. Наши, конечно, подозревали, что самое вкусное итальянцы приберегли для себя.
Европейский автопром в середине 1960-х стремительно менялся. Всё больше брендов обращались к переднеприводной компоновке и модно-практичному форм-фактору хэтчбека. Заднеприводной Fiat 124 в кузове «классический седан» в тот момент уже выглядел слегка устаревшим. Но настойчивые расспросы ни к чему не привели. Итальянцы не выдали главную военную тайну, хотя, конечно, вовсю работали над переднеприводной моделью — и серийный Fiat 128 дебютировал в 1969-м.
В общем, на АвтоВАЗе решили действовать самостоятельно. Ещё до того момента, как с главного конвейера в Тольятти скатились первые «Жигули», в конструкторском бюро завода началась разработка принципиально новой переднеприводной модели, не имеющей к итальянской школе никакого отношения.
Со стороны столь амбициозный проект совсем юного ещё советского предприятия казался почти авантюрой. Но это совсем не так. По сути, к 1969-му все работы по разработке ВАЗ-2101 уже были успешно закончены. Производные от «копейки» — вторая (ВАЗ-2102) и третья (ВАЗ-2103) модели — представляли собой дальнейшее развитие освоенного проекта. Поэтому интеллектуальную мощь конструкторского бюро Тольятти просто необходимо было направить в новое русло.
Перспективную модель с передними ведущими колесами назвали ВАЗ-Э1101. Заглавная «Э» указывает, конечно, не на электрическую, а экспериментальную версию. Уже по индексу видно — это переднеприводная модель компактнее «Жигулей». Первая единичка, согласно отраслевому нормативу, намекала на двигатель рабочим объёмом менее 1,2 литра. Моторчик был действительно крошечным — 900-кубовым. И этот четырехцилиндровый поперечно расположенный агрегат мощностью 50 л.с. создали с нуля!
В конструкции ВАЗ-Э1101 вообще было много оригинальных решений: от сидений до четырёхступенчатой механики. Что не делали заново, то основательно модернизировали или подгоняли по месту. Например, червячный механизм рулевого управления, позаимствованный у «Запорожца», или переднюю панель салона — по сути уменьшенный вариант аналога от «Копейки».
Экспериментальный переднеприводной ВАЗ получил переднюю подвеску «МакФерсон», сцепление с тросовым приводом, передние дисковые тормоза с плавающей скобой. А в приводе передних колёс, из-за отсутствия ШРУСов, использовали сдвоенные карданные шарниры.
Габариты машинки ВАЗ-Э1101 казались крохотными даже по тем временам. Согласно техзаданию, длина кузова не должна была превышать 3,1 метра, высота — 1,3 метра. При этом выглядел первый в истории Тольятти трёхдверный хэтчбек очень интересно.
Чтобы сэкономить время, при работе над полноразмерным пластилиновым макетом ВАЗ-Э1101 использовали зеркальную схему. Правую часть кузова создавали по проекту дизайнера Юрия Данилова, левая — работа Владимира Ашкина. И сторона Ашкина, пожалуй, получилась более затейливой и эстетской, но и более трудоёмкой в изготовлении. В итоге победу одержал технологический рационализм Данилова.
Отсутствие внешних изысков не всегда плохо. Первый опытный образец ВАЗ-Э1101 — лаконичный и характерный образ. Компактный автомобиль размерного сегмента «А» очень мило смотрелся с узнаваемыми «жигулевскими» фарами и фонарями, дверными ручками и колёсными дисками. К симпатичному прототипу быстро приклеилось прозвище «Чебурашка». Мультфильм про крокодила Гену и его ушастого друга вышел на телеэкраны как раз во время работы над прототипом.
Первый ходовой образец ВАЗ-Э1101 закончили в конце 1971 года, а уже в январе 1972-го машина отправилась на испытания. И нельзя сказать, что они прошли гладко.
Конструкция, созданная с чистого листа и без оглядки на отработанные западные технологии, вышла очень сырой. Передачи переключались с большим трудом. Постоянно ломались двойные карданы в приводе. В салон хэтчбека проникали выхлопные газы. Спидометр и тот толком не работал, хотя комбинацию приборов взяли от стандартных «Жигулей». Наконец, «Чебурашка» страдал… недержанием: рассказывали, что за одну только испытательную смену из мотора в общей сложности вытекала чуть ли не канистра масла!
Впрочем, несмотря на все сложности, переднеприводной прототип ездил, предоставляя инженерам и конструкторам обильную пищу для размышлений и улучшений. Выводы были сделаны, а меры приняты. Уже в 1973-м появился «Чебурашка-2» — ВАЗ-2Э1101 с более мощным мотором на 55 л.с., устранёнными детскими болезнями и с новым дизайном Игоря Гальчинского, напоминающим помесь Honda Civic первого поколения и Fiat 127.
С самого начал разработка «Чебурашки» считалась работой на перспективу. Про реальную постановку трёхдверного хэтчбека на конвейер по серьёзному никто не говорил. Однако, всё обернулось иначе.
В 1975 году первый гендиректор ВАЗа Поляков уже в статусе замминистра автомобильной промышленности СССР инспектировал Запорожский автозавод. Виктор Николаевич остался крайне недоволен медленными темпами освоения ЗАЗом переднеприводной модели. По личному требованию замминистра к проекту привлекли тольяттинских специалистов, благодаря которым на свет появился «Чебурашка-3» — а правильнее сказать проект ВАЗ-3Э1101 «Ладога». Впоследствии именно на базе этого автомобиля появится серийный ЗАЗ-1102 «Таврия».