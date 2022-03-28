Двукратный рост цен на обслуживание машин, проблемы обновлённой Весты и «Жигули» за 2 млн. Главное за день
Редакция Авто.ру
Добрый вечер! На Авто.ру продают ВАЗ-2106, который идеально подходит под определение «капсула времени»: за 36 лет седан проехал всего 4000 километров и выглядит как новенький. Правда, стоит такая «шестёрка» недёшево. Пока вы думаете, надо ли разбивать копилку, переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Насколько подорожало обслуживание машин
В России выросли цены на автомобили, запчасти и ремонт. Мы решили подсчитать, во сколько сегодня может обойтись обслуживание сравнительно недорогого автомобиля с приличным пробегом. Спойлер: цены на обслуживание выросли почти вдвое. И чем дороже машина была изначально, тем сложнее её обслужить сейчас!
Объявления недели на Авто.ру
Для всех, кто желает обновить содержимое гаража или просто присматривается к симпатичным автомобилям, мы собрали свежую подборку «горячих» находок. Среди них — советский спорткар, рамный кабриолет, автомобиль-миф и другие машины, которые заслуживают вашего внимания.
Немного важных новостей
- Запуск новой Lada Vesta отложили из-за проблем с качеством и комплектующими.
- Дилеры начали предлагать неоригинальные запчасти на фоне дефицита.
- Ущерб от страхового мошенничества в РФ за два года превысил 10 млрд рублей.
- На продажу выставили роскошный автодом с двумя ванными и офисом.
Почитать перед сном
Абсолютно стоковый VW Golf GTI с пробегом в 100 тысяч километров по цене Лады Весты — заманчивое предложение на вторичке, на которое сложно не соблазниться. Но если увлечься доработками, то в этот хот-хэтч легко можно вложить… ещё два раза по столько же! Не верите?! Вот очень интересный дневник трат на Golf GTI с пробегом.
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В Советском Союзе, может, много чего и не было, зато случалось такое, о чём весь остальной мир даже не помышлял. Очередной герой рубрики «Старые, но не бесполезные» — прототип перспективного советского такси ВНИИТЭ-ПТ, который мог перевернуть индустрию пассажирских перевозок. Увы, не перевернул. Однако это не повод забыть его — ведь у машины столько интересных особенностей!
Кстати!
ОСАГО, ДСАГО, каско… В аббревиатурах на сайтах страховых компаний и назначении их полисов легко запутаться. Рассказываем, для чего нужен каждый полис и есть ли смысл платить сразу за несколько страховых продуктов.