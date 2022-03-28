Двукратный рост цен на обслуживание машин, проблемы обновлённой Весты и «Жигули» за 2 млн. Главное за день

Абсолютно стоковый VW Golf GTI с пробегом в 100 тысяч километров по цене Лады Весты — заманчивое предложение на вторичке, на которое сложно не соблазниться. Но если увлечься доработками, то в этот хот-хэтч легко можно вложить… ещё два раза по столько же! Не верите?! Вот очень интересный дневник трат на Golf GTI с пробегом.

***

В Советском Союзе, может, много чего и не было, зато случалось такое, о чём весь остальной мир даже не помышлял. Очередной герой рубрики «Старые, но не бесполезные» — прототип перспективного советского такси ВНИИТЭ-ПТ, который мог перевернуть индустрию пассажирских перевозок. Увы, не перевернул. Однако это не повод забыть его — ведь у машины столько интересных особенностей!