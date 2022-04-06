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Двукратное падение российского авторынка, производство Haval Dargo в РФ и новая волна подорожаний. Главное за день

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Редакция Авто.ру

Добрый вечер! В России стартовало производство нового кроссовера Haval. Модель Dargo будет предлагаться с двухлитровым мотором и двумя вариантами привода, а также с богатым набором опций. На рынок новинка выйдет в течение 2022 года. Очень ждём знакомства, а пока — к другим новостям и статьям за последние 24 часа.

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Продажи новых машин в России упали в 2 раза

В марте 2022 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ провалились на 62,9%. Дилеры реализовали всего 55 129 машин, что стало одним из худших результатов по итогам одного месяца за последние 10 лет. А ещё март стал девятым подряд месяцем, когда продажи машин уходят в минус.

Самые популярные в России кроссоверы марта

Резкое падение рынка, разумеется, сказалось и на продажах кроссоверов с внедорожниками. На автомобили этого сегмента приходится около половины реализованных в России автомобилей: составили рейтинг самых популярных моделей.

Немного важных новостей

  • Китайские автомобили подорожали в России на 22–60 процентов.
  • Цены на кроссоверы Volkswagen в России выросли на 416–510 тысяч рублей.
  • Опубликован полный список автомобилей, затонувших вместе с судном Felicity Ace в Атлантике.
  • Самая дешёвая Skoda подорожала в России.

Почитать перед сном

И вновь возвращаемся к теме оформления ДТП: допустим, участники аварии договорились между собой о возмещении ущерба и разъехались, однако это не означает, что после этого не могут возникнуть проблемы — даже у того, кто был пострадавшим. Разбираем неприятную ситуацию, в которую попал наш читатель, с профильным юристом.

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Нынешний кризис затронул и рынок праворульных автомобилей. По информации ряда изданий, японские автомобильные аукционы прекратили приём заявок от российских пользователей, паромы перестали ходить, а крупнейший рынок Владивостока опустел. Мы разобрались, что на самом деле происходит с ценами, доставкой и сроками поставки машин из Японии — всё не так плохо!

Кстати!

Подготовили для вас новую непростую задачу на знание ПДД. Не ленитесь и проверьте себя!

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