Двукратное падение российского авторынка, производство Haval Dargo в РФ и новая волна подорожаний. Главное за день

И вновь возвращаемся к теме оформления ДТП: допустим, участники аварии договорились между собой о возмещении ущерба и разъехались, однако это не означает, что после этого не могут возникнуть проблемы — даже у того, кто был пострадавшим. Разбираем неприятную ситуацию, в которую попал наш читатель, с профильным юристом.

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Нынешний кризис затронул и рынок праворульных автомобилей. По информации ряда изданий, японские автомобильные аукционы прекратили приём заявок от российских пользователей, паромы перестали ходить, а крупнейший рынок Владивостока опустел. Мы разобрались, что на самом деле происходит с ценами, доставкой и сроками поставки машин из Японии — всё не так плохо!