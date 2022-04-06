Двукратное падение российского авторынка, производство Haval Dargo в РФ и новая волна подорожаний. Главное за день
Редакция Авто.ру
Добрый вечер! В России стартовало производство нового кроссовера Haval. Модель Dargo будет предлагаться с двухлитровым мотором и двумя вариантами привода, а также с богатым набором опций. На рынок новинка выйдет в течение 2022 года. Очень ждём знакомства, а пока — к другим новостям и статьям за последние 24 часа.
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Продажи новых машин в России упали в 2 раза
В марте 2022 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ провалились на 62,9%. Дилеры реализовали всего 55 129 машин, что стало одним из худших результатов по итогам одного месяца за последние 10 лет. А ещё март стал девятым подряд месяцем, когда продажи машин уходят в минус.
Самые популярные в России кроссоверы марта
Резкое падение рынка, разумеется, сказалось и на продажах кроссоверов с внедорожниками. На автомобили этого сегмента приходится около половины реализованных в России автомобилей: составили рейтинг самых популярных моделей.
Немного важных новостей
- Китайские автомобили подорожали в России на 22–60 процентов.
- Цены на кроссоверы Volkswagen в России выросли на 416–510 тысяч рублей.
- Опубликован полный список автомобилей, затонувших вместе с судном Felicity Ace в Атлантике.
- Самая дешёвая Skoda подорожала в России.
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